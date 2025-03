Sueña Torrevieja califica de "desastre histórico" para el Ayuntamiento la liquidación de las cuentas de 2024

Sueña Torrevieja ha calificado la liquidación del presupuesto municipal de 2024 como un "desastre histórico" y un "fiasco sin precedentes" tras conocerse lo que valora como "graves incumplimientos" en la gestión económica del Ayuntamiento derivada de ese informe, en el que el área de Intervención realiza un balance del cumplimiento de los presupuestos del ejercicio del año pasado.

Regla de gasto y estabilidad presupuestaria

El equipo de gobierno del Partido Popular, según refleja ese documento, ha incumplido por primera vez en la historia de Torrevieja la Ley de Estabilidad Presupuestaria por 16,53 millones de euros y la regla del gasto en casi 13,6 millones.

Para Pablo Samper, portavoz de Sueña Torrevieja, asegura que "este doble incumplimiento no es solo un error técnico, sino una muestra de la incapacidad absoluta del gobierno municipal para gestionar los recursos públicos. Y lo peor es que, lejos de asumir responsabilidades, el concejal de Hacienda sigue lanzando declaraciones irresponsables".

Restar importancia

El concejal de Hacienda, Domingo Paredes, dio a conocer estas cifras restándoles importancia, señalando que las arcas municipales están saneadas como para solicitar préstamo sin necesidad autorización de otros organismos. También aseguró que el plan económico financiero al que está obligado ahora el municipio no impedirá abordar las inversiones previstas.

En ese sentido Samper ha criticado las declaraciones del concejal de Hacienda, quien aseguró que el plan económico financiero (PEF) no afectará al presupuesto de 2025. "Es increíble que el concejal ignore que el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria en 2025 supera los 21 millones de euros, según el informe del Órgano de Contabilidad de octubre de 2024. ¿Acaso no sabe que este incumplimiento obliga a un ajuste inmediato? ¿O es que prefiere ignorarlo para no asumir la realidad?", cuestionó Samper.

Pablo Samper, concejal lde Sueña Torrevieja, en una imagen de archivo / Rafa Arjones

En cuanto a la liquidación de ingresos, Samper ha denunciado que solo se han reconocido 144 millones de euros, menos del 58,5% de lo presupuestado, lo que ha generado un déficit de más de 102 millones. "Este déficit es el resultado de una mala planificación y de haber inflado los ingresos para cuadrar el presupuesto inicial, algo que ya denunciamos en su momento. Además, más de 38 millones de estos ingresos son no financieros, lo que agrava aún más la situación", señaló.

Brindis al sol

Samper también ha recordado el "brindis al sol" de la venta de terrenos que recogían los presupuestos de 2024 en la playa de Los Náufragos resultantes del desarrollo de las torres de rascacielos que ahora están paralizadas, que ha supuesto un déficit de casi 22,7 millones de euros. "Prometieron ingresos que nunca llegaron, y ahora los ciudadanos pagan las consecuencias de esta falta de seriedad", afirmó.

Respecto a la liquidación de gastos, Samper ha calificado la situación de "desastrosa", ya que solo se han ejecutado 138 millones de euros de los 237 millones presupuestados, dejando un sobrante de casi 100 millones.

"Es inadmisible que se hayan dejado de ejecutar 103 inversiones, incluyendo proyectos clave para la ciudad como las obras de reordenación de las zonas adyacentes al puerto, la repavimentación del dique de Levante, o la remodelación de la Plaza. Esto no es solo una falta de gestión, es una falta de respeto hacia los ciudadanos de Torrevieja", afirmó. Parte de esos proyectos que cita Samper sí han comenzado una vez que se adjudicaron en el último tramo de 2024 como es el caso de la rehabilitación del dique de Levante o varias obras en las zonas adyacentes al puerto, aunque no el principal de adecuación y peatonalización del paseo de La Libertad.

El portavoz también ha criticado el préstamo de 32,8 millones de euros para financiar las inversiones de 2025, que incluye dos años de carencia. "El concejal de Hacienda afirma que no afectará a la estabilidad presupuestaria, pero es un disparate. La amortización del préstamo no afecta, pero los gastos de inversión que financia sí lo hacen. ¿Acaso no lo entiende o prefiere engañar a la ciudadanía?", cuestionó Samper.

Responsabilidades políticas

Samper ha exigido responsabilidades políticas y una revisión urgente de la gestión económica del Ayuntamiento. "No podemos permitir que se siga gestionando el dinero público de manera tan irresponsable. Los ciudadanos merecen transparencia, eficiencia y proyectos que mejoren su calidad de vida. Desde Sueña Torrevieja seguiremos denunciando estas prácticas y exigiendo un cambio radical en la gestión municipal”, concluyó.