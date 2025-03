Scheurer niega un contrato a medida para la concesión de los chiringuitos en Orihuela

Martina Scheurer, quien fuera concejal del área de Orihuela Costa, en un gobierno a tres bandas (Los Verdes, PSOE y CLr-Claro) que se prolongó entre 2011 y 2015 en el municipio de Orihuela, se sentó ayer en el banquillo de la sección XI de la Audiencia junto al gerente de la mercantil Chiringuitos del Sol acusados de los delitos de prevaricación administrativa en concurso con fraude y de revelación de información privilegiada. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la edil hizo un contrato a medida para que la empresa renovara la concesión, algo inexplicable si se tiene en cuenta que la mercantil adeudaba en aquellos momentos 944.000 euros al Ayuntamiento oriolano con cargo al canon de costas abonado por el municipio. Impago que hubiera sido motivo suficiente para no poder participar en el concurso, pues había que presentar una declaración de no tener deudas con la administración. Además, la empresa ganó aquella adjudicación porque entre las exigencias que contenía la licitación había una de nuevo cuño, introducida por Scheurer, quien había desechado el contrato que había dejado casi listo su antecesor en el cargo, Pedro Mancebo.

Esta novedad era disponer de un certificado de calidad para este tipo de negocios, algo que en aquel momento disponían muy pocas empresas en España, pero una era Chiringuitos del Sol, tramitado meses antes. Los fiscales Pablo Romero y Fran Marco solicitan para Scheurer un año y nueve meses de cárcel por cada delito y diez años de inhabilitación para cargo público; mientras que al gerente de la mercantil se le pide un año y nueve meses por la prevaricación y cuatro años por uso de información privilegiada. El Ayuntamiento de Orihuela no está personado en las actuaciones, pero sí el concejal que precedió a Scheurer, Pedro Mancebo, representado por el abogado Santiago Talavera. Precisamente si este podía ejercer la acusación popular será una cuestión que se resuelva en sentencia porque los letrados de la defensa no están conformes.

Cuestiones claves

Scheurer admitió en la vista que asumió un cargo sin tener un conocimiento sobre lo que era la tramitación administrativa porque su trabajo no iba más allá de secretaría de hostelería. Ahora bien, declaro sobre las dos cuestiones claves sobre las cuales la fiscalía teje la acusación que, por una parte, los técnicos municipales le dijeron que «no se preocupara» cuando supo que Chiringuitos del Sol se había llevado la adjudicación del contrato sin pagar el casi millón de euros que adeudaba. Dijo que ella misma, o el alcalde, algo que no recordaba, llegaron a reclamar a la empresa, teniendo como contestación del abogado de la misma que no era la persona indicada para hacerlo. La acusada declaró que no fue ella la única responsable de incluir en el contrato ese certificado de calidad, sino que fue una decisión mancomunada en la que participaron el alcalde y concejales que formaban el equipo de gobierno.

El fiscal, por sus preguntas en la sesión de este jueves, cree que Scheurer y el licitador mantuvieron algún encuentro en el cual se deslizó que la empresa tramitaba el refrendo de una Q de calidad para sus negocios, precisamente lo que después apareció en el contrato propuesto por la edil. Scheurer negó haber mantenido reunión alguna con el gerente más que una vez que «vinieron a presentarse» y otra que coincidieron en un acto turístico en el hotel Tudemir.

Los dos acusados en el caso de los chiringuitos de Orihuela / Áxel Álvarez

Concurso

El fiscal le preguntó por los motivos por los cuales el contrato de adjudicación que había dejado su antecesor para sacar a concurso se desechó, pese a que la temporada de playas estaba prácticamente encima, y por qué ella ordenó uno nuevo a sabiendas de que iba a suponer un retraso en la adjudicación, a lo que le dijo que «era oportuno revisarlo» para precisamente introducir algún elemento que garantizara la calidad de unas playas que, recordó, acumulaban un gran número de distinciones, como las banderas azules. De este modo vino a decir que ni ella ni sus compañeros de gobierno, estaban de acuerdo con la propuesta elaborada por los técnicos durante la etapa de Mancebo.

Dijo varias veces que no recordaba conversaciones de hace ya 12 años, por ejemplo cuando se le preguntó si el gerente de Chiringuitos del Sol en algún momento le dijo que estaba gestionando dicha certificación y explicó que sus esfuerzos estaban centrados en «sacar el pliego cuanto antes», que en varias ocasiones habló con el alcalde y el secretario sobre el contrato y sobre la deuda que tenía la empresa, algo que competía resolver al área económica municipal, no a su área, de hecho añadió que «tarde bastante en enterarme en Intervención y Tesorería» de su existencia. La concejala relató conversaciones verbales con los técnicos sobre estos asuntos, nunca pidió nada por escrito que ahora le sirva de justificación. Solo está su palabra. Según ella, los departamentos «no se movían» para reclamar la deuda. El fiscal le preguntó si existía un pacto tácito para no reclamar la deuda o si dejó dos meses desde la adjudicación a la firma del contrato para darle tiempo a Chiringuitos del Sol para que pagara la deuda (lo que tampoco sucedió), cuestiones estas que negó.

Declaración

El gerente de Chiringuitos del Sol se negó a declarar en la vista por lo que se dio por reproducida toda su declaración en fase de instrucción. También prestaron declaración como testigos concejales de aquella corporación y el alcalde. Hay al menos previstas dos nuevas sesiones, ya en abril, donde tienen que testificar los técnicos municipales de aquella época, así como otros licitadores de aquel contrato y el inspector jefe de Blanqueo de Capitales de Alicante. La relación de Chiringuitos del Sol, que nació de un acuerdo en 2006, que inicialmente era por cuatro años, pero que agotó las tres prórrogas anuales, continuó con aquel contrato, ahora puesto en duda, y con otro más.

