El PSOE cree que lo innovador en Torrevieja sería construir colegios tras el Congreso "Reinventar la Educación"

La cuarta edición del Congreso Reinventar la Educación ha sido, de nuevo, un éxito. Las aproximadamente 1.200 entradas del evento organizado por el área de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja, que dirige Ricardo Recuero, se habían agotado hace meses diez minutos después de ponerlas a la venta cinco.

Los asistentes no solo llegaron de toda España. También de Europa y el continente americano. Y se invitó y estuvieron presentes a algunos de los ponentes más reconocidos del país: Javier Iriondo, Silvia Congost, Mago More, Teresa Perales, Anne Igartiburu y Miguel Ángel Tobías

Pisar las aulas

El PSOE de Torrevieja, al hilo de este encuentro, en esta ocasión titulado “Educando desde la emoción” ha querido preguntarse cómo se podría innovar en la ciudad para mejorar la educación y ha cuestionado el coste de los contratos de la media docena de conferenciantes a través de contratos de exclusividad que suman 35.000 euros, destinados a personas que la portavoz socialista, Bárbara Soler asegura que “jamás han pisado un aula con la problemática existente en los centros de nuestra localidad, si acaso han pisado alguna”.

Colegio Número 15 de Torrevieja configurado con bajo y una altura en aulas prefabricadas / Tony Sevilla

No estar en contra

Soler ha matizado que no están en contra de la celebración del congreso, que "resulta muy inspirador para muchas personas", pero que no es un congreso "sobre educación sino motivacional. No nos proporciona herramientas para hacer frente a situaciones como las que vivimos día a día en las aulas del municipio” ha señalado.

En este contexto, la socialista, tirando de ironía, ha planteado reivindicaciones “más novedosas” que considera necesarias para mejorar la calidad educativa en los centros de la ciudad. Como el incremento de docentes o la construcción de nuevos centros educativos: la ciudad cuenta con dos colegios de Infantil y Primaria en barracones, los números 14 y 15, al que probablemente se sumará otro en septiembre, y un instituto también en aulas prefabricadas, la sección delegada del IES Torrevigía que pronto será el IES 6.

Docentes

Soler señaló que es necesario el incremento del número de docentes; “y, para ello, se debe cumplir con el acuerdo de plantillas firmado por el gobierno autonómico anterior que supondría la entrada de hasta 5.000 profesores más en toda la Comunidad entre los dos últimos cursos y que el PP se niega a cumplir a pesar de que ha sido avalado por la justicia”. En este sentido, los socialistas han señalado que es igualmente importante que se cubran rápidamente las bajas, especialmente en las aulas específicas.

Pasillo del Colegio de Infantil y Primaria Número 14 en barracones / INFORMACIÓN

Soler también ha urgido a la construcción de nuevos centros escolares para evitar que el número de alumnos por clase, la famosa ratio, deje de crecer “de forma insostenible”. La portavoz considera que ni los docentes ni los alumnos pueden cumplir si las clases están absolutamente abarrotadas “y se espera un crecimiento enorme de la población a corto plazo sin que se prevea la construcción de centros que puedan acoger al alumnado”.

Centro Integrado

La socialista ha expresado su rechazo a lo ocurrido en Orihuela con el centro El Palmeral, que ha sido reconvertido en un centro integrado de formación profesional y cuyos alumnos han sido derivados a otros centros. “Siendo una de las exigencias de Torrevieja con la Generalitat y dado que la construcción de nuevos centros no parece la salida, ni siquiera en Guardamar donde todo estaba en marcha, ¿qué pasará si deciden que el IES Las Lagunas se convierta en el centro integrado en Torrevieja? ¿Sus alumnos irán a barracones?”.

Alumnos sobrevenidos

Desde el PSOE local han aprovechado para criticar los recortes en educación y para exigir que se vuelva a dotar presupuestariamente al Plan Edificant para construir más centros y reformar los actuales. “Se están habilitando aulas en los centros para dar cobertura a los cientos de alumnos sobrevenidos, pero esto supone sacrificar zonas como bibliotecas, aulas de convivencia, espacios para el profesorado para atender a las familias… todo ello necesariamente afecta a las condiciones en las que los docentes consiguen dar clase”, ha declarado la portavoz socialista, que también ha reclamado más aulas específicas y más oferta de formación profesional inclusiva.

Anne Igartiburu en el congreos Reinventar la Educación de Torrevieja / JOAQUÌN CARRIÓN

Competencias

Los socialistas han pedido al equipo de gobierno del PP que exija a Conselleria que cumpla con sus competencias y "aseguran que no tendrían la misma actitud si las competencias en educación fueran del gobierno central o si el gobierno autonómico no fuese de su mismo signo político". “El alcalde anunció que se iba de diputado a Valencia para poder trabajar por Torrevieja, está en la comisión de educación y lo único que nos trae son recortes” ha criticado Soler.