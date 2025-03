Vegara desaloja el pleno por protestas por la retirada de los vinilos del Rincón Hernandiano de Orihuela

La República se volvió a colar este jueves en el salón de plenos de Orihuela. Tanto los asistentes como los concejales de PSOE y Cambiemos se vistieron con una camiseta roja con el conocido retrato que Buero Vallejo dedicó a Miguel Hernández sobre una bandera republicana. La Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández dio al bipartito de PP y Vox un mes de plazo el pasado 18 de febrero para que se restituyeran los vinilos con simbología republicana que la Concejalía de Cultura retiró del Rincón Hernandiano o harían movilizaciones. Antes, hicieron una pregunta en el pleno, mientras mostraban las imágenes originales, que acabó con el desalojo de la sala cuando la concejala de Cultura, Anabel García (Vox), ya no apeló al deterioro para justificar la medida, sino a la ley.

"Surge una duda sobre la legalidad de la reposición de los vinilos", contestó la edil, en referencia a la Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana, que otorga "el mismo régimen de protección y reconocimiento a las víctimas de la Segunda República y del terrorismo que a las víctimas a las que hace referencia la Ley de Memoria Democrática, ya que, conforme a esa equiparación, igual que esta norma prohíbe que la bandera de la dictadura o cualquier otro elemento similar estén expuestos de manera permanente en edificios públicos o situados en la vía pública debemos aplicar el mismo criterio de protección y reconocimiento a las víctimas de la Segunda República".

Fue entonces cuando uno de los asistentes al pleno vociferó que eso era "antidemocrático" y que no se esperaba eso del alcalde, Pepe Vegara, al que señaló se "cómplice". Vegara lo invitó a marcharse. Ya con los agentes de la Policía Local en el pleno, al mismo tiempo se sumaron otras voces entre el público, tachando la respuesta de "vergüenza" porque se estaban excusando en que no saben si es legal que se ponga la bandera republicana, que no es antidemocrática.

Todos los asistentes se levantaron al grito de "fascistas". "Respeten a las víctimas por la democracia y la libertad", dijeron mientras abandonaban la sala.

Momento en el que se desloja el pleno / Información

La edil, sorprendida porque "ni siquiera me han escuchado", continuó con su exposición: "La ley es muy clara al respecto, al establecer que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos".

Por ello, prosiguió, "vamos a solicitar un informe jurídico al respecto que esclarezca esta cuestión", aunque no especificó a qué organismo, finalizó con estupefacción porque, según manifestó, no se le había faltado el respeto a nadie.

Los vinilos que fueron sustituidos ilustraban pasajes de la vida, obra y compromiso político de Miguel Hernández. Los actuales "nada tienen que ver con la esencia del poeta", insistió la coordinadora.

En 2012, por iniciativa del Ateneo Viento del Pueblo, en el marco de las IX Jornadas Viento del Pueblo y como parte de un proyecto de memoria histórica financiado por el Ministerio de la Presidencia, se colocaron imágenes que reflejaban su vida y su legado. Una iniciativa que, además, contó con el apoyo del Ayuntamiento y la Fundación Cultural Miguel Hernández.

"Si bien es cierto que estaban deteriorados, lo lógico es que desde la Concejalía de Cultura se hubieran puesto en contacto con el Ateneo Viento del Pueblo para que les entregasen las fotografías originales y así volver a ponerlas nuevas y con mayor calidad", insistió la coordinadora, que añadió que "la realidad es que esta es la excusa perfecta para silenciar el compromiso político de Miguel Hernández".

El pleno del mes de enero, a través de una moción de la oposición que contó con la abstención del PP, aprobó volver a colocar los vinilos originales.

Sociedad patriarcal

La sesión plenaria de este jueves también vivió momentos tensos cuando se debatió la moción de Vox para reconocer el papel del padre en la familia, que se rechazó con los votos en contra de PSOE, Ciudadanos y Cambiemos y la abstención del PP.

La propia concejala de Bienestar Social e Igualdad, la popular Agustina Rodríguez, tachó la iniciativa de "atípica" por el "sustrato que se vislumbra", en referencia a una defensa de la sociedad patriarcal por parte de su socio de gobierno. Así, la edil abogó por la conciliación familiar y el equilibrado reparto de las tareas del hogar, los cuidados y el trabajo remunerado, así como de un concepto de familia más amplio, incluyendo a las monoparentales y homoparentales.

Por parte de Cambiemos, Leticia Pertegal, calificó la moción de "mamarrachada", "machista y homófoba", poniendo el foco en que uno de los puntos abre la puerta a que un padre condenado por violencia machista pueda seguir viendo a sus hijos pese a que se dan casos de violencia vicaria.

José Aix, de Ciudadanos, dijo que el texto de Vox es una "chorrada", y le espetó a los de Manuel Mestre que han faltado al cuarto mandamiento: "Honrarás a tu padre y a tu madre".

La portavoz del PSOE, Carolina Gracia, preguntó a la edil María del Carmen Portugal por las medidas concretas que se querían implementar, sin recibir respuesta, además de cuestionar que fuera necesario llevar al pleno esta iniciativa siendo equipo de gobierno.

Otras mociones

Además, la moción socialista para reprobar a Carlos Mazón por su "nefasta y negligente" gestión de la dana fue rechaza con los votos en contra de PP y Vox (abstención de Cs y a favor PSOE y Cambiemos), al igual que la de fomentar actividades de ocio para la juventud (con los votos a favor de la oposición).

Tampoco se aprobó la proposición de la formación naranja para crear una comisión de investigación sobre el "caso viales".

Por unanimidad salieron adelante las mociones de Cambiemos para instar a la conselleria a declarar Bien de Interés Cultural el Monasterio de San Juan y para mejorar el transporte público en el municipio.