Las huellas de Miguel Hernández en la historia de Orihuela

La muestra presenta una amplia variedad de obras pictóricas:

“Calle Arriba”. Alfonso Ortuño

“Homenaje a Miguel Hernández”. Sanjuan

“Caminos de algodón”. Mª Dolores Mulá

“Retrato de Miguel Hernández”. Ferrández

“Aceituneros”. Bartolomé Roca

“No me conformo, no me desespero”. Víctor Cámara

“La cárcel”. Fabiola Andréu

“Paisaje de palmeras y un camino”. Eva Ruiz

“Interior de la casa de Miguel Hernández”. Verónica Ruiz

“Miguel Hernández en mi recuerdo”. Francisco de Díe

“El herido”. Pedrol

“Homenaje a Miguel Hernández”. Ximo Canet

“Viento del Pueblo”. Palmeral

“Miguel Hernández”. Manuel Bravo y Otro, C.B.

“Cosmogonía Hernandiana”. Michele Bertori (muestra de 3 láminas de una colección de 12)

“Perito en lunas”. Alfonso Ortuño (muestra de 4 obras de una colección de 42)

“Higuera de Miguel Hernández". J. Soler Cardona

“Paloma”. Azorín

“Homenaje a Miguel Hernández”. Ferrández

“Piel de papel”. Fabiola Andréu

“Miguel Hernández Gilabert”. Francesc Sánchez Macías

“Llamo al toro de España”. Alejandro Caamaño y Luna Sola Caselles

“Homenaje al poeta I”. Javier Sagarzazu

“Hoy igual que ayer”. Marco Adami