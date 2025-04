El Ayuntamiento de Orihuela vuelve a suspender en ciberseguridad

El Ayuntamiento de Orihuela no tiene establecida una adecuada gobernanza de la ciberseguridad, tal como exige la normativa, ni un sistema de control interno. Aunque se han realizado acciones que facilitan la gestión de la seguridad y mejoran el nivel de madurez general, "persisten carencias significativas que deben ser subsanadas", según un informe de la Sindicatura de Comptes, que analiza la situación a 31 de diciembre de 2023.

En los últimos años, continúa, la Administración local ha invertido en controles de ciberseguridad y se han efectuado progresos notables desde la anterior auditoría, en 2021. El índice de madurez general muestra un valor del 60,2 %, mientras que antes era del 43,2 %. Con todo, "continúa siendo insuficiente y debe mejorar para alcanzar los niveles exigidos por el Esquema Nacional de Seguridad", afirma.

Para subsanar las deficiencias de control identificadas, la Sindicatura reformula las recomendaciones que se efectuaron en su anterior informe, ya que de las doce recomendaciones realizadas, tres no se han atendido, solo dos han sido aplicadas, siete se han tenido en cuenta parcialmente y tres no se han atendido, como implantar las soluciones que permiten restringir el acceso de dispositivos físicos no autorizados en la red corporativa y la ejecución de auditorías en materia de protección de datos personales y del registro de facturas. Por ello, concluye que "deberá dedicar los esfuerzos y recursos necesarios para subsanar las deficiencias pendientes".

En cuanto al Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC), la Administración oriolana ha ejecutado el proyecto "Despliegue de soluciones complementarias a las previstas por el CSIRT-CV y a las existentes ya en el Ayuntamiento de Orihuela en materia de ciberseguridad" para su puesta en marcha, pero no dispone de los recursos humanos necesarios para ello. La adopción de un modelo federado con el SOC del Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana (CSIRT-CV) permitirá al Ayuntamiento beneficiarse de sus recursos y servicios y supondrá la integración con la red nacional, pero esta posibilidad está pendiente de materializarse en el momento de emitirse el informe, que también analiza las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento mediante las subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización.

Subvenciones

La Unión Europea, con objeto de promover la recuperación económica y social tras la pandemia del coronavirus, dispuso de una serie de fondos destinados a programas de reforma e inversión para los siguientes años, conocidos como Fondos Next Generation, para cuya articulación el Gobierno de España impulsó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), alineado con los objetivos de los fondos europeos y estructurado en distintas áreas, una de ellas la transformación digital y la modernización de la Administración pública.

Entre las líneas estratégicas, se encuentra la ciberseguridad y el proyecto prioritario denominado "Puesta en marcha de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad". Atendiendo a la importancia de estos mecanismos y a su potencial impacto sobre la ciberseguridad de las administraciones locales, algo que viene analizando la Sindicatura de Comptes en los últimos años y que se encuentra incluido en su actual plan estratégico, este organismo ha realizado un trabajo para evaluar la aplicación y ejecución de estas subvenciones.

El Ayuntamiento de Orihuela no había justificado completamente, a 31 de diciembre de 2023, los dos proyectos propuestos de la línea estratégica de transformación digital y modernización de la Administración pública del plan de recuperación. No obstante, en el momento de la realización del informe, los dos proyectos se encuentran finalizados y se están justificando las ayudas.

Precisamente, estas ayudas, por las que el Ayuntamiento percibió 292.046 euros, fueron destinadas a la modernización de servidores, puestos de trabajo en movilidad e infraestructuras en cloud y al despliegue de soluciones complementarias a las previstas por el CSIRT-CV en materia de ciberseguridad.

Hay que recordar que el Consistorio no disponía, durante el inicio de la ejecución de los proyectos subvencionados, de los recursos e infraestructura administrativa necesarios para gestionar de manera eficiente este tipo de ayudas. Posteriormente, creó el Departamento de Proyectos Europeos, que ha iniciado sus actividades de promoción y coordinación.