Teatro, música y zarzuela en la programación cultural de Torrevieja de este fin de semana

"La Pasión", el drama teatral sobre las últimas horas de Cristo; el espectáculo "Remember Queen", un tributo a la icónica banda británica con todas las entradas agotadas; y la zarzuela "La Tabernera del Puerto", una historia de amor y contrabando llena de emoción forman parte de la oferta cultural que el Ayuntamiento de Torrevieja programa este fin de semana.

Getsemaní

El grupo teatral Getsemaní, bajo la dirección de Matías Antón, invita a los espectadores a sumergirse en una de las historias más trascendentales de la humanidad con la representación de “La Pasión”, el próximo sábado, 5 de abril, a las 20:30 horas, en el Teatro Municipal de Torrevieja.

A través de una cuidada puesta en escena, el montaje recrea con profundidad cada estampa de las últimas horas de Cristo, ofreciendo una experiencia inmersiva que transporta al público a un viaje de fe, sacrificio y redención. La combinación de interpretaciones conmovedoras, vestuario de época y una ambientación solemne convierte esta obra en una cita imprescindible para quienes desean vivir la esencia de la Semana Santa desde una perspectiva teatral.

Consolidado como un referente en la dramatización, el grupo Getsemaní ha trabajado meticulosamente en cada detalle para lograr una interpretación fiel y emotiva, con un guion que mantiene la esencia del relato bíblico y una dirección que busca conmover y hacer reflexionar al espectador.

“La Pasión” es más que una representación teatral: es una experiencia única que invita a la reflexión y a la conexión con la espiritualidad y la tradición. Todavía hay entradas disponibles en la web de www.culturatorrevieja.com y en la taquilla del Teatro Municipal.

Cartel de presentación de la Tabernera del Puerto / INFORMACIÓN

Un homenaje a Queen

Según Cultura Torrevieja el "fenómeno Queen sigue más vivo que nunca", y el espectáculo “Remember Queen” lo confirma "con un éxito absoluto en Torrevieja para su estreno el próximo 5 de abril". Con todas las entradas agotadas, esta producción "promete transportar al público a la época dorada de la banda británica" recreando con fidelidad la última gira de Freddie Mercury y su legendario grupo en 1986.

Con una formación idéntica a la original, diez cambios de vestuario y una puesta en escena meticulosamente cuidada, “Remember Queen” no es solo un tributo, sino una experiencia única que ha conquistado a más de 500.000 espectadores en todo el mundo.

Himnos

Los asistentes podrán disfrutar en vivo de los grandes himnos de Queen, desde “We Are the Champions” hasta “Bohemian Rhapsody”, pasando por clásicos como “Radio Ga Ga” o “A Kind of Magic”. Un espectáculo internacional de primer nivel que revive el sonido, la energía y la magia de una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

"El público de Torrevieja ha respondido con entusiasmo, agotando todas las localidades y asegurando un lleno total para esta noche inolvidable en el Auditorio Internacional", según la información facilitada por Cultura Torrevieja, empresa que gestiona el grueso de la programación cultural torrevejense.

La Tabernera del Puerto

El escenario del Teatro Municipal de Torrevieja se transforma en Cantabreda, una ciudad ficticia del norte de España donde el amor, el contrabando y la traición se entrelazan en “La Tabernera del Puerto”, una zarzuela llena de emoción, tensión y belleza musical que se estrenará el domingo, 6 de abril, a las 19:00 horas.

Producida por la Compañía Lírica Alicantina, se desarrolla en una sencilla taberna junto a la ría, y cuenta la historia de Marola y su padre, Juan de Eguía, quienes ocultan un oscuro secreto. La belleza de Marola ha cautivado a los marineros del puerto, pero todos desconocen la verdadera relación entre ambos. Juan de Eguía no es solo su padre, sino también un contrabandista, que ve en la atracción de los hombres hacia su hija una oportunidad para seguir con sus negocios ilícitos.

La historia da un giro cuando Juan de Eguía convence a Leandro, un joven marinero, para recuperar un cargamento de drogas escondido en unas cuevas, prometiéndole la mano de Marola a cambio. Una tormenta en alta mar pone en riesgo sus vidas, pero al ser rescatados, la verdad sale a la luz y el destino de cada personaje se resuelve en un clímax impactante donde el amor y la justicia prevalecen.

Cartel de presentación de La Pasión / INFORMACIÓN

Con una partitura envolvente y una historia que mantiene al espectador en vilo, “La Tabernera del Puerto” es una obra imprescindible para los amantes de la zarzuela y el teatro musical. No pierdas la oportunidad de disfrutar de esta representación única en Torrevieja. Aún quedan entradas disponibles en la web de www.culturatorrevieja.com y en la taquilla del Teatro Municipal.

Conciertos escolares

Además de estos tres grandes eventos, la semana ha comenzado con una doble sesión del evento “Conciertos Escolares”, organizados por el Conservatorio de Música, que reunieron a 1.200 niños en una experiencia única para acercarles al mundo de la música. Y también, durante tres días, la Feria de Orientación Educativa ha recibido la visita de más de 20 centros escolares, donde los estudiantes han podido conocer de primera mano diversas opciones para continuar su formación, desde estudios universitarios y ciclos formativos de Formación Profesional, hasta itinerarios para preparar oposiciones y acceder a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.