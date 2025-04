Ven en familia a disfrutar del Día del Niño en Torrevieja y conoce Lagoons Village by TM

Durante la mañana del sábado 12 de abril, de 10 a 14h, en las instalaciones de la oficina de Lagoons Village by TM en Torrevieja, se celebrará el Día del Niño. Con motivo de este día tan especial, TM Grupo Inmobiliario te invita a pasar una jornada en familia y disfrutar de numerosas actividades.

Así, durante la mañana habrá diferentes acciones pensadas para niños de todas las edades: actividades, juegos infantiles, colchonetas hinchables, sorpresas y mucho más. Un evento pensado para que todas las familias se acerquen y disfruten de una estupenda mañana.

Zona perfecta para vivir

Si estás interesado en comprar una vivienda en esta nueva zona perfecta para vivir con servicios y área deportiva, puedes visitar el piso piloto de los apartamentos de Lagoons Village by TM de la mano de los comerciales de la compañía que el 12 de abril estarán en la jornada del Día del Niño.

Visión aérea del primer residencial de Lagoons Village by TM, Laguna Rosa. / .

Pero si no puedes asistir a este evento, próximamente, en la página web podrás visitar Lagoons Village by TM, sus alrededores y sus puntos de interés con la herramienta de experiencia virtual. Así, podrás ver de manera aérea y online la ubicación de Lagoons Village by TM, el desarrollo del proyecto a futuro, el centro deportivo Lagoons Village Sport & Wellness Club, la distancia del residencial al Auditorio Internacional, al Hospital QuirónSalud y a entornos naturales como la Laguna Rosa, el Parque Natural de Las Lagunas de La Mata y Torrevieja y al mar. Así como también, podrás ver la cercanía a la ciudad deportiva de Torrevieja, el centro comercial Habaneras o el parque acuático Aquopolis. En definitiva, podrás ver cómo será esta zona en el futuro desde tu dispositivo móvil.

Centro deportivo

El primer residencial de Lagoons Village by TM, Laguna Rosa, cuenta con 240 viviendas de variada tipología: apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, bungalows 2 y 3 dormitorios y villas pareadas de 3 dormitorios. La fecha de entrega de este primer residencial es en junio de 2025.

En la tradicional zona conocida como La Hoya, TM Grupo Inmobiliario construirá varios residenciales en el marco del proyecto Lagoons Village by TM, además del centro deportivo y de ocio Lagoons Village Sport & Wellness Club, con instalaciones tanto al aire libre como en el interior.

Los propietarios podrán acceder en exclusiva a Lagoons Village Sport & Wellness Club, que dispone de piscinas climatizadas de adultos e infantiles, diseñadas con energía fotovoltaica para su climatización; amplia zona de playa-piscina con tumbonas y sombrillas; gimnasio equipado y otro exterior para actividades deportivas al aire libre; pista de fútbol 5 con césped artificial; minicancha de baloncesto; zona de juegos infantiles; pistas de tenis con césped artificial; 2 pistas de pádel; sala de coworking; spa y salas para tratamientos de belleza y fisioterapia.

Marca de confianza

El nuevo centro deportivo y de ocio, Lagoons Village Sport & Wellness Club. / .

La confianza de la marca es uno de los aspectos más destacados por los clientes en el proceso de compra de una vivienda. TM Grupo Inmobiliario ofrece la garantía profesional de una compañía con 55 años de experiencia empresarial. La satisfacción de sus clientes, superior al 90%, es el reflejo del esfuerzo diario de la compañía por construir los sueños de muchas familias.

Cabe destacar que TM Grupo Inmobiliario garantiza al 100% el cumplimiento de plazos de entrega con un control exhaustivo de calidad. El equipo de TM ayuda en todo el proceso de compra con todas las dudas que puedan surgirle al cliente al igual que con la documentación necesaria para la compra de vivienda. Además, tras la compra, el Servicio de Atención al Cliente de TM guía ante cualquier consulta y ayuda a gestionar las coberturas de garantía de su nueva vivienda.

Servicio de financiación

TM Grupo Inmobiliario se preocupa por acompañar al futuro propietario en todos los aspectos implicados en el proceso de adquisición de su vivienda. Un asesor inmobiliario ayudará e informará durante todo el proceso de compra de la vivienda, con un equipo multidisciplinar experto para apoyar en la obtención de la financiación, siempre que sea necesario.

Datos de contacto:

Correo electrónico: comercial@tmgrupoinmobiliario.com

Teléfono: 902 15 15 12