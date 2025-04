Una protesta reclama en Torrevieja más financiación para la sanidad pública

El centro de Patricio Pérez -oficialmente centro de salud Doctor José Giménez- sufre una media de retraso en la primera cita de atención primaria de entre 7 y 10 días, según ha podido confirmar este diario. Antes de la reversión, con la gestión privada de Ribera, que llego a designar este centro de salud como "el mejor del mundo", con la gestión directa del Consell del Botànic desde noviembre de 2021, y ahora con la Generalitat presidida por Mazón. El retraso es el mismo.

Los médicos de Atención Primaria, entre los que se encuentran facultativos con el título de medicina homologado pero sin el MIR, tienen cerradas las agendas para que el retraso no se mida en las estadísticas oficiales. Los pacientes esperan la cita pero no figura que están esperando. El cierre de agendas es una práctica habitual desde hace décadas en la atención sanitaria especializada, no tanto en atención primaria.

En este centro de salud sí se ha agilizado recientemente la gestión de colas y esperas con la confirmación de citas automática y de atención al público, en un servicio puesto en marcha por la Conselleria de Sanidad dirigida por Marciano Gómez.