La Generalitat prevé una inversión de 180 millones para concesionar la duplicación de la CV-95 entre Torrevieja y Orihuela

¿Será el proyecto definitivo tras cuatro décadas de intentos? El conseller de Territorio y Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha anunciado este miércoles en Torrevieja que el proyecto de desdoblamiento de 26 kilómetros de la CV-95 entre Torrevieja y Orihuela a través de una concesión a una empresa tendrá un presupuesto de 180 millones de euros.

Lo que incluye la ejecución material del proyecto y el periodo de concesión durante el que la Generalitat reintegrará la inversión. "20, 30 o 40 años", ha matizado Martínez Mus, quien ha mantenido una reunión para explicar la propuesta a alcaldes de la Vega Baja y a los principales empresarios de la construcción inmobiliaria de la comarca.

Un momento de la reunión del conseller Martínez Mus con alcaldes y empresarios de la Vega Baja en el CDT de Torrevieja / información

El anuncio se realiza después de que en los presupuestos de 2025 de la Generalitat haya desaparecido la inversión plurianual para arrancar la construcción de un proyecto de adjudicación directa con una primera partida de 25 millones.

Mismo trazado, pero con algunos cambios

La Generalitat ha dado a conocer un primer trazado que fundamentalmente discurre duplicando el actual. Quizá la modificación más sustancial es la que se contempla en el tramo entre Orihuela y Bigastro, a lo largo de unos dos kilómetros.

Trazado propuesto entre Orihuela y Bigastro de la CV-95 desdoblada / generalitat

En ese punto se plantea un nuevo vial paralelo a la actual CV-95, a la derecha en sentido Torrevieja, que atravesaría zonas de huerta tradicional bien conservadas -con el consiguiente impacto sobre estas áreas de regadío histórico- como el camino de Fabregat, la Vereda de Los Tobalos, el Azarbe Piqueras, el Rincón del Portillo o el Azarbe de los Caballos para evitar las travesías urbanas de Correntías.

Ese mismo trazado duplica la CV-95 calcando la actual variante de Bigastro, jalonada en una de sus márgenes por zonas residenciales. En este punto, la carretera esquiva el polígono industrial Apatel por la zona de huerta posterior, a la izquierda en sentido Torrevieja, entre Bigastro y Jacarilla.

Trazado en Vistabella (Jacarilla) / Generalitat

Una actuación similar se prevé en el barrio de Vistabella (Jacarilla), donde la carretera discurriría por una zona de suelo agrícola junto al paraje del camino de La Asomada, también a la izquierda en sentido Torrevieja.

En San Miguel de Salinas la futura carretera desdoblada se alejaría de la variante actual, sus rotondas y el casco urbano y discurre junto a la cañada de los Aljibes, cerca de la Loma de los Aniortes, a la izquierda de la carretera actual en sentido Torrevieja.

Trazado por San Miguel de Salinas / generalitat

¿Y en Los Balcones?

La primera propuesta planea algunos interrogantes. Según este primer documento el vial se desdoblará a su paso por Los Balcones empleando el mismo trazado que la carretera actual, que parte en dos el residencial. Un proyecto complejo desde el punto de vista técnico y constructivo que tendría impacto en la zona residencial si realmente se quiere desdoblar en ese tramo.

Martínez Mus ha asegurado que ese desdoblamiento descarta las rotondas actuales, aunque ha matizado que es un nivel de detalle técnico que todavía estar por definir, como lo está de igual manera el conjunto del proyecto según reiteró. Con lo que el trazado recuperaría la velocidad máxima de 100 kilómetros por hora que en el proyecto del anterior Consell del Botànic se rebajaba a 80.

Tramo desde La Coronelita a La Veleta en Torrevieja, que el proyecto recoge atravensando la zona urbana de Los Balcones / Generalitat

Interés empresarial

A preguntas de INFORMACIÓN el conseller ha asegurado que existe interés por parte de empresas del sector de la obra pública en el proyecto y ha aclarado que la administración autonómica ha planteado la concesión a través de la fórmula de pago por disponibilidad porque tiene la certeza de que interesa "si no, no lo hubiéramos hecho".

El conseller no quería hablar de los plazos y en este sentido indicó que primero se tiene que validar el estudio de viabilidad del proyecto de colaboración público-privada y después, una vez que se decida seguir adelante con la propuesta, que el proyecto definitivo supere la estimación de impacto ambiental. Un detalle importante este del impacto ambiental teniendo en cuenta que en 2007 la Generalitat adjudicó la construcción de la autovía de esta CV-95 con otra concesión a una UTE y el proyecto se descartó tras una sentencia del Tribunal Supremo por carecer de evaluación ambiental del mismo.

El conseller Vicente Martínez Mus junto a la delegada del Consell, Agustina Esteve / INFORMACIÓN

2027, para licitar

Finalmente sí que ha dado el conseller una estimación de ejecución: "La tramitación es larga, el compromiso del Consell es tener acabado el proyecto antes de que finalice la legislatura, además de que esté aprobada la Declaración de Impacto Ambiental y que la licitación de la concesión esté en marcha”.

Tramo del Hospital de Torrevieja El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, que ha comparecido junto al conseller Martínez Mus, ha insistido que el trazado de la CV-95 a su paso por el Hospital Universitario tendrá un tratamiento preferente y más rápido. En ese kilómetro de trazado la densidad de tráfico se cuadriplica con respecto al resto haciendo más urgente su ejecución y , además, se ha adjudicado la redacción del proyecto que se está elaborando ahora. El conseller ha reconocido ese tratamiento diferenciado matizando, sin embargo, que deberá incorporarse al resto de la concesión. También ha reclamado, de nuevo, una reunión del Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Transportes para coordinar la conexión de la CV-95 con la duplicación de la variante de la N-332, que el actual proyecto del Gobierno para desdoblar esa carretera, asegura, no contempla.

En la reunión también se ha abordado las previsiones de la Generalitat para mejorar la capacidad de la CV-91, el vial que conecta el interior de la comarca con su litoral norte.

Al encuentro celebrado en el Centro de Desarrollo Turístico de Torrevieja han acudido los alcaldes Pepe Vegara de Orihuela; Eduardo Dolón de Torrevieja; el teniente alcalde de San Miguel de Salinas, Óscar Patiño; Francisco Cano, primer edil de Formentera del Segura o Luis Rodríguez, alcalde de Benijófar; además de la diputada provincial y alcaldesa de Albatera, Ana Serna o el diputado autonómico y alcalde de Cox, Antonio Bernabeu. También acudieron el alcalde de Pilar de Horadada, José María Pérez, María del Mar Sáez, concejala pilareña y diputada provincial y el concejal del equipo de Gobierno de Bigastro, José Maiquez.

Junto a ellos se encontraban también los gerentes de las principales empresas de la construcción de vivienda turística y suministros de la construcción en la comarca como Grupo TM, Gomendio, Grupo Marcos o Tabisam, entre otras.