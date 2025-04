El PSOE de Orihuela se alía con Vox para dejar en evidencia a Vegara y aprueba el aumento de subvenciones a la Iglesia

Si ya resultaba surrealista que el grupo municipal de Vox ejerciera de oposición de sí mismo para aprobar una aumento de las subvenciones municipales a la Iglesia para que su socio de gobierno, el PP, le hiciera algo de caso, más lo ha sido que el PSOE le haya prestado sus votos para aprobarla. Ha ocurrido en el pleno ordinario del mes de abril del Ayuntamiento de Orihuela.

Los votos

El grupo municipal de Vox (cuatro concejales), que forma con el Partido Popular (diez) el gobierno de coalición que lidera el alcalde Pepe Vegara (PP), ha sacado adelante en el pleno ordinario de abril una moción para aumentar la subvención municipal a la Iglesia en Orihuela gracias a los votos del PSOE (seis concejales).

Ciudadanos (tres ediles) y Cambiemos (dos), han votado en contra. El Partido Popular se ha abstenido porque entiende que una moción en el pleno no es el cauce que sus socios de gobierno deben emplear para negociar el aumento de la ayuda. "Son gobierno", le han recordado a Vox.

En evidencia

Con este respaldo por sorpresa a la ultraderecha el PSOE busca cubrir objetivos en el contexto de la política más local: por una parte, dejar en evidencia al alcalde Pepe Vegara que se ha vuelto a quedar en minoría y si hubiera votado en contra podría haber hecho valer su voto de calidad para rechazar la moción.

Por otra, obliga al alcalde a tramitar el acuerdo, aunque las mociones no son un instrumento especialmente eficaz para validar gestión de gobierno en ningún ayuntamiento. Se pueden incumplir, sin más. De esta forma pondría en un compromiso a su socio, Vox al obligarlo a rendir cuentas ante la Semana Santa y el Obispado si no llega ese aumento finalmente.

Un momento del pleno de ordinario del mes de abril con el teniente alcalde Manuel Mestre (Vox) y el alcalde Pepe Vegara (PP) / INFORMACIÓN

La moción de la formación ultraconservadora, defendida por el primer teniente alcalde Manuel Mestre y dirigida a su vez al propio equipo de gobierno que lidera con Vegara, realiza un argumentario sobre la labor social y la importancia de la Iglesia en toda España para pasar a pedir el incrfemento de forma genérica, sin especificar su destino ni citar informes técnicos previos.

La ayuda que recibe la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa la elevan casi un 30% y pasaría de 130.000 euros a 165.000. Además de fijar el apoyo económico municipal al Obispado en 100.000 euros frente a los 65.000 que recibe en la actualidad. En este último caso el área que otorga la ayuda es la concejalía de Cultura, en manos de Vox, que no necesita una moción para incluirlo en sus propios presupuestos.

"Vox va siempre a defender a la Iglesia, nuestras costumbres y tradiciones", reiteró Mestre para preguntar a los demás grupos si no apoyaban lo mismo.

Enero

Sugirió Mestre que empleaba la fórmula de la moción como forma de responder a la actitud de su socio de gobierno, el PP, el pasado mes de enero. Entonces los populares rechazaron su moción por la expulsión de los inmigrantes y validó con su abstención una moción de Cambiemos, que reprochaba el discurso homófobo del obispo de Orihuela-Alicante José Ignacio Munilla.

Dudas

Rocío Ortuño, concejal de Festividades del PP, reconoció en primer lugar que su grupo había estado dudando sobre cómo afrontar este debate. Pero se lo explicó pronto y de entrada al general Mestre. "El órgano competente para la elaboración de los presupuestos de 2026 es usted. Usted es gobierno", le espetó en un modo que el primer teniente alcalde Mestre hizo evidente que no esperaba.

"Si considera que debe hacer este cambio se debe estudiar en los presupuestos. No es necesario que se haga una moción a usted mismo, que ya ha tenido reuniones para elaborar los presupuestos del año que viene", le recordó.

Estrategia

María Zafra, portavoz del PSOE en este punto, dijo que la moción era una falta de respeto a la oposición, una falta de respeto de los procedimientos democráticos y a la inteligencia de la ciudadanía. Se preguntó por qué Vox presentaba esa moción como si estuviera en la oposición... para pasar, a continuación, a votarla a favor. Y recordó que ha sido este partido a través de la negociación interna con transferencia de créditos o una modificación de crédito en el Gobierno, el que ha ido subiendo esas subvenciones sin tener que llevarla al pleno.

"Le vamos a votar a favor porque ahora el compromiso con la Semana Santa y el Obispado lo va a tener usted", remató Zafra señalando a Mestre.

Abstención

El PSOE no ha intervenido hasta que el PP no ha dado a conocer que se iba a abstener. La posición de los populares no era sencilla. Tanto si aceptaba la moción, por achantarse ante su socio de gobierno, como si la rechazaba o se abstenía, como ha hecho, por el reflejo de desconfianza respecto a sus socios que traslada, además de ser acusado de no respaldar "a la Semana Santa".

El PSOE se ha tomado el asunto como un juego y sin dejar de esbozar una sonrisa en su intervención. Algo que también estaba en el tono del debate general entre Vox y el PP, entre sonrisas y chascarrillos, mucho relax.

Ciudadanos

Mar Ezcurra, concejal de Ciudadanos, anunció el voto en contra del grupo municipal sin querer entrar en polémicas, y señaló antes de que lo hiciera Ortuño, que con su moción Vox "no quiere subirle un euro a la Junta Mayor o al obispado. Si quisiera lo hubiera hecho en los presupuestos aprobados hace unos meses, solo negociándolo".

"Si gobiernan ustedes, háganlo", animó Ezcurra a Mestre, para añadir: "Esta moción está dedicada solo al Partido Popular. Es absurdo y un paripé. Intentan engañar a la Junta Mayor, al Obispado y a la ciudadanía. Nosotros damos el apoyo absoluto a la Semana Santa".

Refrito

La concejala portavoz de Cambiemos, Leticia Pertegal, ha tildado la moción de refrito, reprochó a la Iglesia que no se ocupe del mantenimiento de sus bienes y señaló que son los vecinos de Orihuela que participan en la Semana Santa, a la que dio su apoyo, quienes sufragan la mayor parte de los gastos que requiere sacar las procesiones a la calle.

"Si la Semana Santa es grande y de Interés Turístico Internacional y sale a la calle en Orihuela es por las y los cofrades que pagan sus cuotas, que trabajan anualmente con ese objetivo. Si la concejala Ortuño le ha dejado en evidencia y en ridículo, no meta a los demás", señaló la concejal.

Y respecto a una supuesta falta de apoyo de la formación de izquierdas a los actos religiosos de la Semana Santa oriolana crticada por Mestre, Pertegal le aclaró al exgeneral "el señor Montero -el otro concejal de Cambiemos- ha salido de "armao" todos los días en la Semana Santa. Cuánta tontería hay que escuchar aquí".