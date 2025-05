El PP de Dolores solicita un pleno extraordinario para reprobar al alcalde condenado por agresión

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Dolores ha presentado una solicitud formal de un pleno extraordinario para debatir una moción de reprobación contra el alcalde del municipio, Joaquín Hernández, tras "la contundente sentencia del Juzgado de Instrucción nº1 de Orihuela que lo condena por un delito leve de lesiones".

El incidente, en agosto del año pasado, involucró al primer edil en lo que los populares tachan de "un violento altercado con un vecino de 71 años en plena vía pública". La sentencia, que ha sido recurrida por ambos implicados, condena al regidor a una multa de casi 1.000 euros por un delito leve de lesiones y al vecino a pagar 600 euros por un delito leve de maltrato de obra.

La moción exige tres medidas inmediatas: la reprobación formal del alcalde por su condena judicial, la solicitud de dimisión inmediata al regidor y la petición al grupo socialista para que expulse a Hernández de su formación política.

José Manuel Guerrero, portavoz del PP, ha expresado su absoluto rechazo a cualquier tipo de violencia: "La figura del alcalde debe ser un ejemplo de integridad, respeto y liderazgo para todos los ciudadanos". Sin embargo, los hechos declarados probados por el juzgado condenan a Hernández por "un acto de violencia", ha añadido, algo que es "inaceptable y no puede ser ignorado".

Además, ha proseguido, debe tener consecuencias: "Hernández no puede seguir al frente del Ayuntamiento de Dolores, no debe seguir ostentando un cargo público", ya que "este comportamiento no solo daña la imagen de nuestro pueblo, sino que también pone en entredicho los valores de convivencia y respeto que todos queremos para Dolores", ha subrayado Guerrero.

El portavoz popular ha indicado que solo le queda "una salida honorable", la de dimitir. Si no lo hace, "el propio grupo municipal socialista debería expulsarlo, dado que esta situación es incompatible con la dignidad que exige el cargo de alcalde".

Hernández sostiene que lo único que hizo fue defenderse y que la verdadera víctima es él, puesto que desde que es alcalde, hace una década, ha recibido insultos y provocaciones por parte del otro implicado, también condenado.

Además, ha señalado que la filtración de la sentencia se produce en un contexto político en el que se ha iniciado la contienda por hacerse con la secretaría general del PSOE comarcal, un proceso en el que Hernández compite por renovar su cargo con los exalcaldes de Orihuela y Callosa de Segura, Carolina Gracia y Fran Maciá.