Los regantes ante el recorte del trasvase: "Llevaremos las movilizaciones donde haga falta, hasta aquí hemos llegado"

No había terminado el acto en la Cámara de Comercio e Industria murciana en la mañana de este martes cuando la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla La Mancha ya se había pronunciado sobre el acto. En declaraciones a Efe la consejera Mercedes Gómez, que defiende el cierre total del trasvase y su uso exclusivamente para trasvase de abastecimiento en situaciones excepcionales, ha asegurado este martes que no comparte el motivo de la protesta contra las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y ha señalado que está dirigida "políticamente" por "gobiernos que no han hecho ningún tipo de aportación técnica". Esos gobiernos alegan que la decisión del Gobierno se ha realizado precisamente sin informes técnicos que lo avalen en sus recursos ante el Tribunal Supremo.

"Cualquier manifestación es lícita", ha afirmado Gómez, para quien "estamos en libertad y en democracia y, por lo tanto, todos podemos expresar nuestra opinión".

Pero ha añadido que el Ejecutivo autonómico no comparte "el motivo" por el que se manifiestan estos ciudadanos, de quienes ha dicho que están "dirigidos políticamente, en este caso, por los gobiernos que no han hecho ningún tipo de aportación técnica de qué mejoras son las que se tienen que introducir en el uso del agua", teniendo en cuenta la situación de cambio climático y que todavía, a día de hoy, "no están cubiertas el cien por cien de las necesidades de la cuenca cedente".

La consejera se ha referido también a la calidad de agua que tiene que discurrir por el Tajo y ha subrayado que "tiene que ser un río vivo" y que "tiene que contar con sus caudales ecológicos".

"Evidentemente no podemos compartir esas ideas", es decir, "todo lo que vaya en contra de estas situaciones y en contra de las cinco sentencias que ya se han ganado por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha y de otras entidades que han defendido la planificación de la cuenca del Tajo, que está en vigor desde el año 2023", ha aseverado Gómez.

La titular de Desarrollo Sostenible ha incidido en que el Ejecutivo regional seguirá "aportando suficiente información", así como "colaborando y apoyando" al Gobierno de España "si se hacen bien las cosas y se atienden estas demandas" que se vienen haciendo "de forma reiterada" desde que Emiliano García-Page está al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha.