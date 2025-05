Los Murales de San Isidro de Orihuela lucirán 14 nuevas pinturas

El barrio de San Isidro de Orihuela se convierte de nuevo en un museo al aire libre donde la poesía, la música y la pintura se fusionan para rendir homenaje a Miguel Hernández con la XI edición de los Murales, una actividad que se ha consolidado como uno de los eventos culturales más relevantes de la ciudad y la comarca.

La inauguración oficial se ha realizado este viernes a cargo de los alumnos y alumnas del Colegio Jesús María de San Isidro en el parque San Isidro. Los propios escolares han hecho de guías en la ruta "Contemplad mi barrio" para después dar paso a la recepción de artistas plásticos -muchos de ellos renovarán sus obras y otros aportarán nuevas creaciones- dando inicio a la tradicional pintada junto a la plaza Gitanilla. En concreto, en esta edición se van a hacer 14 nuevos murales y se retocarán cinco de los 260 que hay en total.

Después se ha iniciado el mural en homenaje al mejor pintor oriolano del siglo XX, Guillermo Bellod, a cargo de la artista Eva Ruiz, para enmendar la deuda que la ciudad tenía con este artista que falleció hace 14 años.

También se podrá disfrutar de la exposición "Miguel Hernández", y la música tomará el relevo con el concierto del grupo Uña y carne en la plaza de la Ermita, seguido por una sesión del DJ Adrián.

El alcalde del municipio, Pepe Vegara, que ha asistido junto con miembros de la Corporación, ha resaltado que "hay un mural que dice "la pintura es poesía muda. La poesía es pintura sonora", y esa conexión de la pintura con la poesía no existe en ningún otro sitio como en los Murales de San Isidro".

Además, han intervenido representantes de la Plataforma Ciudadana de los Murales de San Isidro, con Ana Lizón al frente, que está formada por vecinos y vecinas del barrio, quienes año tras año impulsan con compromiso este proyecto. Ellos, junto a los artistas, son el alma mater de este museo vivo que embellece San Isidro y mantiene viva la memoria del poeta.

Miembros de la Corporación, en la inuguración de los Murales de San Isidro / Información

Así, se ha dado el pistoletazo de salida a una iniciativa cuyo origen se remonta a mayo de 1976, cuando colectivos, asociaciones y artistas se volcaron en pintar las fachadas del barrio con escenas, versos y símbolos hernandianos en un acto reivindicativo de cultura popular y participativa. Después, el Ayuntamiento recuperó esta cita en 2012, interrumpiéndose en 2023 al coincidir con la Semana Santa, las elecciones municipales y un cambio de criterio por parte de Intervención, que señaló que no se podían realizar a través de contratación directa y contratos menores como hasta entonces.

Incluso, el procedimiento fue investigado por el Juzgado de Instrucción 1 de Orihuela, que abrió diligencias a raíz de una denuncia del PP oriolano por un presunto delito de prevaricación por fraccionamiento de contrato, que habría supuesto un total de 120.000 euros, aunque la causa fue finalmente archivada al no observarse delito.

El año pasado y en esta edición el procedimiento se ha realizado a través de licitación, en este caso por más de 68.000 euros. La décima edición sufrió retrasos, y la concejalía se vio obligada a licitar un servicio exprés con una licitación que se debió resolver solo 24 horas antes de que se inaugurara la actividad.

Programación

El sábado será una jornada intensa, con actividades para todos los públicos desde las 8.30 horas hasta la noche. Durante todo el día continuará la creación de murales, acompañada por recitales de poesía, pasacalles musicales, talleres sensoriales y actividades infantiles como la fiesta "Ríete siempre", con hinchables y manualidades. La exposición sobre Miguel Hernández abrirá tanto por la mañana como por la tarde y se llevará a cabo la ruta teatralizada "Entre poetas", así como actuaciones musicales como la del guitarrista Sergio García y la entrega de premios del I Concurso de Poesía Joven. Además, actuará el grupo La cabra mecánica, a las 22.30 horas en la plaza de la Ermita.

El domingo continuará la actividad desde primera hora de la mañana con la última jornada de pintada de murales, de 8.30 a 14 horas, al mismo tiempo que se celebrará el mercado de artesanía Mercadearte, un espacio para que los creadores locales exhiban y vendan sus productos.

Continuarán los talleres infantiles, la exposición sobre el poeta oriolano, el micrófono abierto "Recitando a Miguel" y la ruta teatralizada hasta el concierto de cierre con el grupo La Espartera en el Guernica.

Los visitantes podrán disfrutar de un servicio gratuito de tren turístico que conectará el centro de Orihuela con el barrio de San Isidro, disponible el sábado de 10 a 23 horas y el domingo de 10 a 14.

Actividades paralelas

Estas propuestas de la Concejalía de Cultura, en manos de Vox, tendrán actividades alternativas. El sábado podrá visitarse, desde las 11.30 y hasta las 14 horas, una exposición sobre el Homenaje de los Pueblos de España al poeta, que se celebró del 14 al 17 de mayo de 1976, el germen de los murales.

Precisamente, tendrá lugar en el Rincón Hernandiano, protagonista de la polémica después de que la concejalía retirara los vinilos que decoraban este espacio desde 2012, cuando se recuperó la iniciativa, decidiendo sustituirlos despojando el lugar de fotografías con simbología republicana.

La muestra está organizada por el Ateneo Socio-Cultural Viento del Pueblo, con la colaboración de la Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández, que nació en enero como un frente común contra los "ataques" a Miguel Hernández por parte del equipo de gobierno de PP y Vox y que ya ha llevado a cabo varias iniciativas para que se restituyan los vinilos.

Ambas entidades también han organizado ese mismo sábado, a partir de las 11.30 horas, un acto de homenaje y reconocimiento a los oriolanos deportados y asesinados en los campos de concentración nazis y a todas las víctimas del genocidio fascista, por el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración de Mauthausen y de otros campos de exterminio nazis que dio paso a la victoria sobre el fascismo.

Habrá lecturas de manifiestos, poesías y otras intervenciones abiertas a la participación del público asistente ante el "taulell de la memòria" de los ocho deportados y asesinados oriolanos y la placa en su recuerdo que pervive en el Rincón Hernandiano.

Como sostiene el hernandiano Joan Pàmies, "su obra y vida, comprometida y republicana, no podrá ser blanqueada, silenciada ni olvidada". Orihuela se vuelve a volcar con el poeta. "Me parece lo más natural que el pueblo que no ha podido ser oscurecido se muestre fiel a quien le fue fiel hasta el sacrificio de la propia vida. Pero de lo que todos perdimos con su muerte temprana e injusta no podrá resarcirnos nadie; ni a mí, ni al pueblo, ni tampoco a la literatura universal", dijo su viuda, Josefina Manresa.