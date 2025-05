Las playas de Torrevieja, sin hamacas, sombrillas, ni chiringuitos

El litoral de Torrevieja carece a las puertas de la temporada alta de servicio de chiringuitos, hamacas, sombrillas y actividades recreativas. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, señaló en el pleno que se celebró a finales de marzo que las playas sí contarían con toda probabilidad con servicio de chiringuito para el periodo vacacional de Semana Santa, en abril, pese a que ya se anticipaba que era prácticamente inviable. La concesión no llegó a tiempo, y de nuevo, un anuncio municipal con plazos se vio incumplido por parte del equipo de gobierno.

En el último pleno de abril, el concejal de la oposición de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, reprochó al primer edil que, de nuevo, no hubiera acertado en sus previsiones y le recordó que en una temporada ordinaria los chiringuitos comienzan a prestar servicio desde el 15 de marzo.

En trámite

El responsable de responder en esta ocasión no fue el alcalde. Fue el concejal del área de Playas, Antonio Vidal, que lejos de reconocer el retraso casi reprochó a Samper que tuviera ojos para ver, como todos los usuarios de las playas, que, efectivamente el Ayuntamiento, no llegó a tiempo, no solo por la tramitación interna del propio contrato que no es sencilla, también porque se requiere de autorización de la Administración del Estado, a través de Costas. Dio por hecho que chiringuitos, hamacas, sombrillas, puestos de socorristas, nuevos aseos y mantenimiento de aseos y puestos están ya adjudicados. Pero tampoco es así.

Chiringuitos

El más avanzado de estos contratos es el de chiringuitos. Alguno de ellos podría estar ubicado sobre el terreno a finales de este mes o a principios de junio. La junta de gobierno local informaba este viernes de que se ha propuesto a las diez empresas adjudicatarias para la concesión: son los interesados los que abonan un canon por el uso del dominio público. Pero ahora deben presentar la documentación y después se formalizará el contrato, siempre y cuando un recurso no retrase el trámite. Desde ese momento comenzarán a instalarse los chiringuitos.

Sombrillas

Otro de los servicios que todavía no se ha puesto en marcha es el de hamacas, sombrillas y actividades recreativas como patines y otros elementos. Ese servicio también carece de contrato y está más retrasado en su adjudicación. Las hamacas cubrirán 1.150 metros cuadrados en ocho ubicaciones distintas de la playa de La Mata en temporada alta. La misma playa contará con dos puntos de hidropedales, además de otro punto con náutica a motor.

La playa de Los Locos instalará una zona de hamacas (200 metros cuadrados) y otra de hidropedales y la del Cura de dos de hamacas con 70 metros cuadrados cada una y una de hidropedales.

Por último, la de Los Náufragos ofrecerá su parque acuático habitual flotante, hidropedales y una zona de hamacas y sombrillas.

La empresa que esté interesada en las concesiones deberá desembolsar como mínimo 33.000 euros anuales por el uso del dominio público marítimo terrestre de las playas. Se han presentado cinco ofertas y la mesa de contratración todavía no ha valorado ni la oferta sujeta a criterios de valoración (técnica) ni las económicas.

Nuevos aseos y casetas de socorrismo

El Ayuntamiento sí ha comenzado, aunque poco a poco, a instalar las nuevas casetas y aseos en las playas. En este caso se trata de un procedimiento que estaba adjudicado desde el año pasado. Ya hay dos unidades nuevas. Una en las "piscinas" del paseo de Juan Aparicio y otra en la avenida de Los Europeos de La Mata. En ese contrato también se incluye una singular torre de vigilancia para la playa de La Mata. Además, debe completarse con otro contrato más, en este caso en su fase inicial que permitirá llevar a cabo las reparaciones de todos esos elementos y la apertura de los aseos en los paseos, que siguen cerrados más de un año después de instalarse con un desembolso de más de 300.000 euros.