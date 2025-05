Roque Bru : «Esto se solucionaba pronto. Se para, se quedan desabastecidos los mercados y nos damos cuenta de lo que es recortar el trasvase»

Es el máximo representante de 22.000 comuneros que riegan una superficie de más de 25.000 hectáreas en Alicante: desde La Murada y La Matanza en Orihuela, pasando por todo el Camp d’Elx, y hasta la huerta de Alicante en Mutxamel, ya camino de Xixona. En contraste con las comunidades de regantes que nacieron con el impulso del nuevo regadío alimentado por el trasvase del Tajo hace 46 años, la trayectoria de Riegos de Levante Margen Izquierda para buscar el agua es ya centenaria. Aprovechan los excedentes del Segura en su desembocadura, en los azarbes, con la creación de los embalses de El Hondo -ahora parque natural-, la reutilización de las aguas depuradas de las ciudades de Elche y Alicante y una concesión de agua desalada. Pero para ellos el agua del trasvase es fundamental. Supone el 70 % de su suministro de riego actual.

Pregunta: ¿Cómo han reaccionado los regantes a los datos que indican que las nuevas reglas de explotación del trasvase supondrían un recorte anual del volumen de agua del Tajo para la provincia que dejaría los aportes a la mitad de los que se reciben actualmente?

Respuesta: Nos están llegando comuneros que con estas noticias sobre el recorte están preocupados. Se ha generado gran desconfianza y se preguntan si podrán tener agua en los próximos años. Hoy en día conseguir un cliente, un comprador de tu cosecha, es muy difícil y si ven que aquí tienen dificultades se van a otro mercado y a otro país.

Hay incertidumbre y falta de seguridad...

El cliente se va a ir donde haga falta, a Marruecos por ejemplo, si cumplen. En el sector la cosa está ya bastante complicada para que la gente joven quiera emprender. Pídeles ahora que se pongan a invertir en los cultivos. Antes de tres años te quedas con la plantación hecha sin saber qué hacer. En el Camp d’Elx hay mucho minifundio, y personas de edad avanzada que pueden arrendar a empresas españolas y no españolas que tienen esa posibilidad de desarrollar su actividad. Si no tienen garantía de agua, se irán a otro sitio. Si con las restricciones actuales ya hay zonas como el Campo de Cartagena que lo están pasando muy mal, habrá que pensar qué pasará con un recorte del 50 %, con este hachazo.

Actos reivindicativos, manifestaciones que a buen seguro, si es necesario, llegarán a Madrid, la vía judicial, los medios de comunicación... ¿Qué más se puede hacer para visibilizar lo que supone esa pérdida de agua para el sector?

Te soy sincero: esto se solucionaba pronto dejando desabastecido el mercado en tres semanas, pero somos agricultores. No tenemos máquinas de hacer zapatos, que las desconectas hoy, las conectas dentro de un mes y funcionan solas. Nosotros lo que tenemos en los árboles si no lo cogemos se pierde. No podemos «desconectar» los árboles.

No es factible hacer un paro de la producción ...

La gente solo aprendería así. ¿Qué pasó con el apagón? En apenas tres horas las estanterías de los supermercados estaban vacías por la preocupación que generó entre los ciudadanos que hicieron acopio de productos de primera necesidad. Y eso por un día sin luz. Hay que imaginar qué pasaría.

Si se pudiera plantear una medida así, ¿se haría?

Es complicado, pero deberíamos de planteárnoslo. Lo que es cierto es que tenemos que realizar una labor de pedagogía hacia la sociedad desde el campo. Los pequeños agricultores pueden perder una cosecha y ponerse a pensar en la siguiente, pero las grandes empresas se van a deslocalizar y los productores que no están aquí, que están fuera, cuando no tengamos producción como sector estratégico que somos, veremos las consecuencias de pagar unos precios por las frutas y las verduras que la mayoría de la gente no se podrá permitir. Ya sabemos que cuando falta un poco de un producto, se pone por las nubes. Nosotros intentamos, con todo el respeto al medioambiente, que la cesta de la compra no se ponga por las nubes.

De forma inmediata, ¿cuál será el siguiente paso del sector?

Nos toca movilizar a la sociedad para que entienda el impacto que tendrá el recorte. Aunque ahora la gente no se lo acaba de creer. A día de hoy mi comunidad dispone de agua, es cierto.

Casi más que nunca...

Claro, porque tenemos tres trasvases de 60 hectómetros mensuales, algo que no pasaba desde hace más de diez años. Los ciudadanos ven en la televisión pantanos que están al 80 % y no ven lógico que estemos preocupados cuando también nuestros pantanos, los que reservan agua del Tajo, están como nunca... La reserva a nivel de toda España supera los 44.000 hectómetros y nosotros estamos peleando por cien míseros hectómetros al año, que son los que desaparecerían del riego para el conjunto de Murcia, Alicante y Almería con el recorte. Parece que respetan el abastecimiento, aunque no está claro todavía, pero el hachazo es para la agricultura.

El Sindicato Central de Regantes, que agrupa a las 62 comunidades usuarias del trasvase, siempre ha solicitado una «transición ecológica justa», y que las alternativas al mismo estén disponibles antes del recorte y no después...

Quieren sustituir el trasvase con desaladoras, pero la desalación no llega. No cubre la merma que se va a producir. Aquí, sin terminar esa transición, no tenemos el agua para complementar lo que el Miteco recorta. Si te cortan el suministro y no te dan la alternativa., mal vamos.

La Comunidad de Regantes tiene una concesión de cinco hectómetros de agua de la desaladora de Torrevieja. ¿Le llega?

Nos llega a través de permuta. Ante la ausencia de conexión con las desaladoras, nos permiten comprar agua del trasvase del Tajo a precio de agua desalada, a 0,44 euros el metro cúbico. Hasta ahora hemos podido hacerlo y está funcionando. Pero esa permuta paradójicamente depende también del trasvase y si no hay agua que corra por la infraestructura del postrasvase no se pueden hacer permutas. Además, Riegos de Levante tiene que agradecer al Campo de Cartagena, como buenas comunidades hermanas que somos, que asuma toda el agua desalada para que nosotros podamos contar con nuestra concesión y hagamos uso de ella con la del Tajo. Y eso es una desventaja para ellos porque el agua desalada, con el tipo de calidad que tiene, siempre hay que usarla mezclada.

Roque Bru, presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda durante la entrevista / Matías Segarra

Si Riegos de Levante tuviera conexión física con la desaladora de Torrevieja, ¿la producción desalada sería una alternativa?

Estamos pendientes de que la Confederación Hidrográfica del Segura nos diga cuánta agua desalada nos va a conceder de los 15 hectómetros que le hemos pedido de la futura ampliación de la desaladora de Torrevieja. Es verdad que la primera vez que ofrecieron concesiones de agua desalada, como no sabíamos cómo iba, de los catorce hectómetros que nos tocaba, solo trajimos 5,1... Ahora espero que no tarden en resolver el agua desalada que nos corresponde.

Pero sin la obra de conexión el agua no puede llegar...

Y además de que no llega, por sus características no puede utilizarse sin mezclar. Y con el precio que tiene. Estamos pagando 44 céntimos el metro cúbico, pero el Gobierno sabrá lo que le estará costando. Producir un metro cúbico cuesta en torno a un euro y la diferencia la está pagando toda la ciudadanía española. Se van al mar por Portugal 6.000 hectómetros y aquí por lograr cien están haciendo virguerías. En definitiva, lo que necesitamos es el trasvase, no solo la agricultura, sino todo el tejido económico que se crea. Sin perder de vista que el recorte también podrá afectar al consumo y a su precio final. Siempre que baje la capacidad de trasvasar agua de abastecimiento, aunque sea solo un poco, repercutirá al tener que emplear desalada.