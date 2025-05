El PSOE sostiene que el cambio de la gestión de las basuras en Orihuela responde a "intereses clientelares"

El grupo municipal socialista ha avanzado que votará en contra en el pleno de la propuesta del bipartito oriolano de PP y Vox para cambiar el modelo de gestión del servicio de RSU y Limpieza Viaria de Orihuela a la sociedad municipal Servicio de Gestión Medioambiental. De hecho, ha manifestado que si se produce un cambio de gobierno, "esta decisión que no aporta nada será revertida".

Según la portavoz del PSOE, Carolina Gracia, el cambio "no obedece a razones técnicas ni económicas, sino a intereses políticos y clientelares", subrayando que "abre la puerta a una gestión mixta con empresas privadas".

La edil ha insistido en que desde su grupo siempre han defendido que "este servicio debía ser 100% público, y hoy, Vegara remata los intentos del Partido Popular desde que se municipalizó, reduciendo presupuesto y con una manifiesta falta de inversión para poder decir que el servicio no funciona".

A juicio de Gracia, el verdadero objetivo es "colocar al actual asesor de RSU, Dámaso Aparicio, que por ahora va a ser el único beneficiario, ya que como gerente supondrá un coste de más de 100.000 euros para las arcas públicas, a pesar de haber sido responsable de la mala gestión del servicio en los últimos años".

La concejala ha explicado que el gobierno solo se basa en "un supuesto ahorro" de 600.000 euros para tomar esta decisión, una cifra que el PSOE cuestiona, ya que no se ha aclarado cuánto supondrán los nuevos costes laborales ni las subrogaciones. "En esto coincidimos: según el gobierno, el nuevo modelo facilitará la contratación de personal y los despidos, debilitando los derechos laborales y la calidad del servicio".

En suma, "estos datos no muestran ningún beneficio real para que la ciudadanía sienta que el servicio mejora", porque "no tienen interés en defender lo público, sino enmascarar con ahorros difíciles de explicar agilidad en la gestión y personal", ha concluido.

Mantenimiento de los viales en la Costa

La propuesta que se va a votar en el pleno también incluye que la misma sociedad gestione el mantenimiento de viales en la Costa, algo a lo que el PSOE también se opone. "Entendemos la urgencia, pero lo cierto, es que solo PP y Vox han sido los responsables de llegar tarde a la licitación del contrato que hubiese evitado esta situación", ha manifestado Gracia, que ha añadido que "está claro que el gobierno de Orihuela ha encontrado en las sociedades municipales la vía para que el Ayuntamiento se asemeje a lo que añora Vegara, la empresa privada. Han dejado que durante la Semana Santa no haya habido medios para mejorar la situación y ahora aseguran que si en dos semanas esto no está arreglado, tomarán decisiones. Es inaceptable la actitud pasiva de este gobierno que tiene muchos defectos, pero por resumirlo en uno: no están para trabajar y evitar problemas, sino para crearlos".