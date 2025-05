La Torrevieja Weekend de Eduardo Navarrete crece en su cuarta edición

Navarrete se refirió al "estigma Torrevieja" en su rueda de prensa de presentación. INFORMACIÓN le preguntó por ese estigma después.

"Yo lo de ser embajador de Torrevieja me lo estoy tomando al pie de la letra. Hasta el punto de que me lo he tatuado -muestra un pequeño pero visible tatuaje en el antebrazo derecho con el nombre de la ciudad-. Y cuando lo enseño alguno me pone algunos caras raras. Y me dicen si eso no es lo del Un, Dos, Tres, que si tal y que si cual".

Navarrete señala que a quien se extraña "les señala que Torrevieja está orgullosa de aquello pero que la ciudad ofrece ahora muchas otras cosas que ponemos en valor y que estamos haciendo bandera de eso, de estar aquí y contarlo. Y de la Vega Baja, también. Soy de Bigastro y estudié en Orihuela", remata.