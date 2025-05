Las norias gemelas Moquita y Pando de Orihuela en el cupón de la ONCE

El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela será el protagonista del sorteo diario de la ONCE este miércoles, justo cuando cumple su 750 aniversario. Así, se han puesto a la venta 5 millones de boletos en todo país con la imagen de las norias gemelas Moquita y Pando, poniendo de relieve la importancia de una institución que lleva velando en materia de aguas dentro de Orihuela y pueblos de su marco.

Cupón con la imagen de las norias genelas / Información

Su presentación ha tenido lugar este martes en la parte trasera del Casino Orcelitano (Boqueras de las acequias), con la participación de Estela Medina, directora de la ONCE en Alicante; José Bernabé, juez de Aguas de Orihuela, y Pepe Vegara, alcalde del municipio, además de otros miembros del equipo de gobierno.

El juez ha dado las gracias por la forma en la que la ONCE se ha volcado desde que hace unos meses acudieron a ellos para hacerles la propuesta. Por su parte, la directora de la ONCE en Alicante ha dado la enhorabuena a la institución por su labor y ha resaltado el trabajo social e inclusivo que realiza la ONCE como corporación de derecho público de carácter social sin ánimo de lucro y que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de personas ciegas o con discapacidad visual en toda España. Por último, el alcalde ha destacado el trabajo del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela "siempre desde el respeto, las costumbres y las tradiciones".