La planta comarcal de basuras afecta a más de mil hectáreas de cultivo de cítricos en Jacarilla

La propuesta por parte del Ayuntamiento de Orihuela de unos terrenos de su término municipal, en la finca la Estafeta en el paraje de la Cuesta del Pelegrín, junto a la CV-95 y lindando con Jacarilla, para albergar la planta de residuos de toda la comarca, sigue levantando ampollas.

La planta impactaría de lleno en la actividad agrícola de la zona. En concreto, afecta a 1.050 hectáreas de cultivos, principalmente cítricos (limón, naranja y mandarinas), de la comunidad de regantes "Fuensanta de Jacarilla". Su secretario, Manuel Ferrández, explica que en nada se ha tenido en cuenta a sus 200 agricultores, que "se verían afectados gravísimamente", ni el valor del regadío, ni todas las infraestructuras hidráulicas que pasan por los terrenos propuestos.

A su juicio, por desconocimiento. La comunidad tiene en esas parcelas tuberías de riego, la toma del trasvase Tajo-Segura y las canalizaciones que transportan el agua de los dos embalses de los que disponen: uno de 120.000 metros cúbicos próximo al embalse de La Pedrera y otro de 100.000 que linda con la rotonda y la CV-95. "Todo pasa por esas parcelas", apunta Ferrández. Una red que el proyecto de la planta tendría que sortear. "Seguro que [Pepe] Vegara y [Francisco] Cano no tenían conocimiento de esto; de haberlo sabido, no lo hubieran planteado", insiste este agricultor de limones desde hace 50 años, en referencia a la propuesta del alcalde de Orihuela que apoya el regidor de Formentera del Segura, también presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, que gestiona las basuras de los municipios de la comarca.

Nada de esto, insiste, menciona el informe de la Conselleria de Medio Ambiente sobre la idoneidad técnica del emplazamiento seleccionado de 366.169 metros cuadrados, de los que se usarían entre 80.000 y 100.000. El mismo documento hace referencia a que dos de las parcelas están afectadas por peligrosidad geomorfológica según el Plan de Acción Territorial de Prevención de Riesgos de Inundación de la Comunidad Valenciana (Patricova), apuntando además la pendiente de los terrenos hacia la rambla del Derramador. Como solución, el informe propone construir en el perímetro de la planta un sistema de drenaje de aguas pluviales. Ferrández insiste en que son terrenos inundables, compuestos por ramblas que conducen el agua hacia el río y el embalse de La Pedrera.

El mismo documento señala que se ha consultado también el sistema de información de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en lugar del organismo de cuenca del Segura. "Han copiado y pegado", subraya Ferrández, que cita la errata como ejemplo de cómo se están haciendo las cosas. "La rapidez e irracionalidad de algunos políticos no es buena consejera para elaborar y ubicar este tipo de proyectos", añade este vecino de Jacarilla que pertenece a la plataforma cívica "No a la planta de basuras, no así", que solo en dos semanas reunió más de 3.000 firmas en contra del proyecto, y sigue sumando adhesiones, sin descartar realizar manifestaciones y hasta cortes de carreteras.

Crecimiento urbanístico

La plataforma también critica que la planta limita el crecimiento urbanístico de Jacarilla. El Plan General de Ordenación Urbana del municipio contempla 2.850.000 metros cuadrados de suelo urbanizable. A 800 metros de donde se ha propuesto, se van a iniciar las obras de la urbanización Las Vegas, de 1.021.000 metros cuadrados, donde se prevé construir 1.200 viviendas. En proyecto también se encuentra La Asomada, junto al campo de golf de Entrenaranjos, con más de mil casas en una superficie de 1.953.000 metros cuadrados.

Sus integrantes, principalmente de Jacarilla, Bigastro, Benejúzar y las urbanizaciones de Vistabella y Entrenaranjos, insisten en que Orihuela decía tener cinco ubicaciones candidatas para albergar la instalación, pero solo ha propuesto esta.

Mientras, el Consorcio ha solicitado a los 27 municipios que hagan propuestas. Los afectados piden, sin embargo, que sea un equipo técnico independiente el que realice "un estudio serio" de toda la comarca para ver cuál es la ubicación más idónea.