El PP reclama en el Congreso blindar el trasvase y el PSOE asegura que no se va a cerrar

"El trasvase no se va a cerrar. Basta ya de mentir a la ciudadanía. El Partido Socialista no quiere y no va a cerrar el trasvase. Llevan 30 años viviendo del mismo mantra y el PSOE tiene una hoja de ruta para garantizar el agua para siempre. Hacerlo es una cuestión de supervivencia -en la Región de Murcia y Alicante- combinando el trasvase, la desalación y la reutilización".

Esa fue la respuesta del el diputado, Francisco Lucas Ayala (PSOE), a la propuesta de Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, presentaba en el Congreso de los Diputados este martes de toma en consideración de la proposición de ley para blindar el trasvase Tajo-Segura, en un debate genérico en el que no se ha ido al detalle técnico sobre las reglas de explotación y el plan del Tajo aprobado en enero de 2023.

Proposición de ley

La iniciativa la aprobó a la asamblea regional en marzo de 2023, pero se ha hecho valer ahora en plena polémica tras la presentación de las nuevas reglas de explotación del trasvase, que en función de los informes técnicos apuntan a un recorte del 50 % sobre los aportes actuales en 2027: de 320 hectómetros al año de media a 193 para abastecimiento urbano y regadío. Es decir, más de cien anuales. De ese total el 25 % es el que se suministra a la provincia de Alicante.

El borrador del decreto ley para adoptar esas normas de explotación suavizaría esa previsión reflejada en los informes técnicos y dejaría el recorte en 30 hectómetros anuales de media.

El presidente de Murcia pide “consenso” en el trasvase Tajo-Segura con un Pacto de Estado. Cuca Gamarra y Fernando López Miras en el Congreso de los Diputados / efe/Chema Moya

La presentación hace un par de semanas de estos datos ha generado una gran polémica en Murcia, Alicante y Almería, donde el sector agrícola depende de las aportaciones de agua del trasvase.

Mientras que en Castilla-La Mancha, donde se ubican los embalses de Entrepeñas y Buendía que reservan el agua que se trasvasa, se ha recibido como "positivo", los Gobiernos de la Región de Murcia, Comunitat Valenciana y Andalucía y los regantes beneficiarios de la concesiones de agua se han mostrado en contra.

En su intervención, López Miras echó mano de los lugares comunes de cualquier discurso político en el Congreso: pidió diálogo, consenso y acuerdos y el Pacto de Estado del Agua al que apela desde hace varias legislaturas del Partido Popular. Recordó que "la España en la que vivimos" es fruto de los grandes acuerdos y ese es uno de "los mayores legados" que han recibido los actuales responsables públicos.

Las grandes reformas en España, aseguró el presidente murciano, siempre han encontrado en el respaldo de los españoles "desde el diálogo y el acuerdo y que deben acordarse en las Cortes Generales, sin unilateralidad. Y son las Cortes a quien representa al pueblo español según la Constitución Español", dijo a la hora de explicar por qué llevó el asunto hasta el Congreso.

El espíritu del Memorándum

"Cualquier decisión sobre algo tan importante para el suministro de un recurso básico para tantos españoles requeriría del diálogo en primera instancia y del consenso necesario en última para propiciar, al menos un acuerdo como el que se consiguió en 2013", señaló el presidente murciano en referencia al denominado Memorándum que puso de acuerdo a cinco comunidades autónomas y el Gobierno en aprobar unas reglas de explotación -con coincidencia de gobiernos del PP en Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha y el propio Ejecutivo en aquel momento.

"Este es el lugar adecuado para pedirles que no se alejen de los acuerdos existentes mientras no consigamos uno mayor", ha declarado ante las Cortes Generales.

El presidente murciano ha apelado de nuevo, como ya hiciera en el acto de reivindicación del trasvase hace unos días en la Cámara de Comercio de Murcia al rigor, criterios técnicos y científicos y un presupuesto que invierta en mantener e implementar nuevas infraestructuras de contención, almacenamiento y distribución.

López Miras también se ha referido a medidas como la desalación, aunque siempre como una "fuente de agua complementaria" o a la regeneración y regeneración de las aguas residuales que, según señala, en Murcia alcanza el 98 %, la mayor de Europa, frente a la media nacional del 10 %.

Responsabilidad

El diputado murciano socialista Lucas Ayala, por su parte, acusó al Partido Popular de no estar abordando el debate del agua con "responsabilidad". Insistió en las consecuencias del cambio climático que ya sufre España y en especial, el sureste es especialmente vulnerable y pese a ello "el PP niega el cambio climático al igual que la ultraderecha y es una temeridad".

"Negar el problema no hará que desaparezca con sequías más frecuentes e intensas, también en la cabecera del Tajo". El diputado aseguró que se están invirtiendo 700 millones de euros en la interconexión de cuencas -de momento se trata de una cifra que en su mayoría es una previsión-. Y llegó a señalar que gracias al PSOE nunca ha faltado agua porque cuando se cerró el trasvase durante 11 meses en 2017, bajo mandato de Rajoy, bajo las actuales reglas de explotación, las desaladoras construidas previamente salvaron, a su juicio, la situación. "La alternativa del PP es mentir a la ciudadanía y confrontándola".

Sabotear la conexión de la desaladora

El diputado acusó a Carlos Mazón de bloquear el proyecto de interconexión de la desaladora de Torrevieja con la Región de Murcia y la margen derecha del postrasvase en Alicante. "Su compañero y amigo del ventorro (Carlos Mazón) está saboteando el proyecto", espetó el diputado a López-Miras

Sin embargo, la Generalitat lo que ha hecho es rechazar el proyecto por su enorme impacto ambiental al ubicar balsa de agua sobre los puntos más altos de las sierras de Pujálvarez y el Cristo, en suelos con un gran valor ambiental, forestales y Paisaje Protegido, y que forman parte del futuro parque natural de Sierra Escalona.

Un proyecto de la Confederación Hidrográfica del Segura cuestionado por igual por los ecologistas de Amigos de Sierra Escalona, Asaja Alicante y la Generalitat como un "disparate".

La sequía de votos

En su réplica, el diputado Sergio López Sayas, señaló a Lucas Ayala que la "sequía" era la que iban a tener los socialistas en votos con un discurso en contra la Región de Murcia y lamentó que frente al planteamiento para una política fundamental que es el reto del agua el Gobierno de Pedro Sánchez responda con sectarismo, incompetencia y dejadez.

PP y PSOE mantienen una posición difícil en este debate. El PSOE en Castilla La Mancha es firme defensor del cierre del trasvase al igual que el PP en la oposición y al contrario en Alicante y Murcia: ambas formaciones defienden su permanencia.

Algo que aprovechó la diputada de Vox, Lourdes Méndez para arremeter contra ambas formaciones. Mientras que el diputado de Sumar, Vicenç Vidal Matas sugirió que el trasvase ha sido una herramienta para aumentar la especulación urbanística, la construcción de campos de golf y el robo del agua, que trae más miseria a nuestras tierras. "El agua es un bien escaso y el PP está mirando al pasado: hace demagogia con el agua y plantea falsas expectativas para el sector agrario del País Valencià y Murcia. No mira no al futuro frente al reto del cambio climático", aseguró. "Me pregunto qué PP ganará hoy, si el de Murcia, Madrid o de Castilla La Mancha".

El debate apenas se prolongó una hora. A última hora estaba prevista la votación.