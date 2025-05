Satse alerta del cierre de camas en el Hospital Vega Baja en verano

El sindicato de Enfermería Satse del Departamento de Salud de Orihuela ha alertado del cierre de camas en el Hospital Vega Baja, lo que supondrá pacientes hacinados en los pasillos de Urgencias como ya ocurrió el año pasado.

Delegados sindicales solicitaron el pasado día 2 a la gerencia y a la dirección de Enfermería el pasado día 2 un informe detallado sobre la posible repetición del cierre de unidades de hospitalización durante los meses de verano, sin que hayan recibido contestación.

Así, Satse ha exigido este martes "una justificación técnica real y documentada", recordando las graves consecuencias que ya tuvo esta medida el año anterior. El pasado verano se clausuraron varias plantas hospitalarias con el argumento verbal -por parte de la dirección de Enfermería- de que existían informes técnicos del servicio de Ingeniería que obligaban al cierre por motivos de seguridad estructural.

Sin embargo, la realidad constatada por los profesionales fue que las supuestas "reparaciones urgentes" se limitaron a la colocación de mesitas y sillones, el cambio de enchufes y la sustitución de timbres de llamada. "Trabajos que podrían haberse realizado perfectamente con pacientes ingresados o en un plazo mucho menor, sin cerrar camas ni colapsar el servicio de Urgencias", han manifestado desde Satse.

El sindicato considera que el cierre de unidades no responde a razones técnicas, sino a una estrategia para ahorrar costes en personal, reduciendo la contratación de enfermeras durante los meses estivales: "Lo llaman mantenimiento, pero lo que realmente buscan es no reforzar las plantillas en verano, y eso lo pagamos los profesionales y los pacientes, que acaban durante días en los pasillos de Urgencias sin una cama disponible".

Satse ha advertido de que si se vuelve a aplicar esta medida sin justificación real, "se estaría atentando contra la dignidad de los pacientes y la seguridad de los profesionales". "No vamos a permitir que se repita una situación de colapso como la vivida el verano pasado. Si no hay riesgo estructural real e inminente, exigimos que no se cierre ni una sola cama", han insistido delegados sindicales.

Obras de ampliación

Además, Satse ha recordado que las obras actualmente en marcha en el hospital generarán nuevos espacios asistenciales, por lo que ha reclamado que cualquier reparación menor pendiente se reprograme para después de su finalización. "Lo razonable es esperar a tener esos espacios abiertos y disponibles, y no forzar un nuevo verano con pacientes hacinados en los pasillos", han concluido las mismas fuentes.

Por ello, Satse ha vuelto a pedir una reunión urgente con la gerencia del Departamento para abordar esta situación, exigir transparencia y defender los derechos laborales del personal de enfermería, así como la calidad de la atención a los ciudadanos del área de salud de Orihuela.