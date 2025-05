El bipartito de Orihuela cambia el modelo de gestión de las basuras mientras la oposición resalta el sueldo de 105.000 euros de Aparicio

El pleno extraordinario despachó en poco más de 40 minutos la gestión de las basuras de Orihuela y el mantenimiento de los viales de la Costa a través de la sociedad municipal Servicio de Gestión Medioambiental (SGM), cuyo gerente Dámaso Aparicio, asesor y exconcejal del PP, estaba en la sala plenaria como público, siendo foco de las críticas de la oposición. La propuesta del equipo de gobierno de PP y Vox salió adelante con los votos en contra de PSOE y Ciudadanos y la abstención de Cambiemos.

"Las prisas han incluido ambos servicios en un mismo punto, cuando se deberían votar por separado", comenzó diciendo la edil Leticia Pertegal (Cambiemos) para después pedir al bipartito que no cuente mentiras: "El servicio de basuras no ha funcionado no porque sea público, sino porque no se le ha dedicado la inversión necesaria".

Pero la verdad es que en el trasfondo de estas prisas, argumentó Pertegal, es el dinero que se va en sueldos. Más de 105.000 euros al año para el gerente y el jefe de servicio. En total, "211.000 euros que responden a la necesidad que tiene el PP de devolver y pagar favores", sentenció.

Por tanto, añadió, "servicios públicos sí, pero sin que estas empresas municipales se conviertan en las agencias de colocación de PP y Vox", preguntando además a los ediles de Manuel Mestre si con tal de seguir calentando el sillón van a seguir votando a favor de la municipalización de servicios pese a estar en contra de este modelo de gestión.

En cuanto a los viales, afeó que el equipo de gobierno supiera desde octubre lo que iba a pasar y no hiciera nada hasta el punto de que "tienen a los empleados sin trabajar y sin cobrar desde febrero".

En la misma línea, José Aix, portavoz de Ciudadanos, manifestó que "esto vaya a suponer ningún cambio para la ciudadanía", sino que se trata del "mayor de los chiringuitos que tenemos", señalando a aquellos que se presentaron para acabar precisamente con esto, en referencia a Vox.

Aix concluyó que es "un reparto de sueldos en el seno del PP, un necesario equilibrio de fuerzas para mantener una cuota de votos y, en definitiva, una cuota de nóminas".

Además, aludió al tasazo de las basuras, que aplica tabla rasa cobrando lo mismo a un domicilio que está cerrado diez meses al año que a uno que genera residuos a diario, puso como ejemplo el edil, que criticó que Orihuela sea de los primeros municipios en cobrar ya la nueva tarifa que triplica a la anterior.

Según Carolina Gracia, portavoz del PSOE, es una privatización encubierta, porque "este equipo de gobierno dice una cosa y está pensando en otra", sosteniendo que es "el primer paso para que la gestión se realice de forma mixta con la colaboración de una empresa privada".

Asimismo, la socialista calificó de "vil mentira" de los nuevos contenedores que llegarán en junio: "Qué casualidad que ahora empiezan a aparecer inversiones". Y dejó un mensaje a Aparicio, que fue concejal de limpieza viaria y RSU: "¿Ahora que va a cobrar el doble va a trabajar más?", a la vez que lo retó a que dimita y se presente a un proceso selectivo para el puesto de gerente.

Unanimidad

Mestre, por su parte, resumió que son "servicios esenciales en los que en los últimos años se han detectado carencias muy graves", por lo que "después de 13 años ya tocaba que este problema se resolviera", añadió, al mismo tiempo que mostró "tristeza ante cuestiones que deberían generar unanimidad, pero crean discusión y confrontación".

"Lo que no quieren es que esto funcione", espetó a la oposición el concejal popular Víctor Valverde, que fue el encargado de defender la propuesta, asegurando que el sueldo del gerente lo aprobará el pleno y que la plaza se llevará a cabo con un proceso participativo, tal y como se ha modificado en los estatutos de la sociedad a propuesta del PSOE.

Valverde también avanzó que el mantenimiento de los viales en el litoral se pondrá en marcha antes del verano, también para acabar con la complicada situación económica que atraviesan los trabajadores que hasta febrero prestaban el servicio, que serán subrogados, mientras que el de residuos tardará más debido al volumen de presupuesto que maneja, de 22 millones.