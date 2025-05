El Ayuntamiento de Orihuela desestima el recurso de Pomares contra el cuarto alto cargo

El Ayuntamiento de Orihuela ha desestimado íntegramente el recurso de reposición interpuesto por José María Pomares, comisario de la Policía Local, a las bases de la convocatoria para el puesto de alto cargo para coordinar el área cuatro del Consistorio, uno de los cuatro nuevos directivos con un coste de 400.000 euros, que en este caso se encargaría de la coordinación y gestión de los servicios de derechos sociales, deportes y educación, así como al desarrollo de las políticas estratégicas en estos servicios, asesoramiento al alcalde, concejales delegados y junta de gobierno local; gestión administrativa y tramitación e impulso de expedientes. Es uno de los tres aspirantes, junto con Isabel María Belmonte y Luis Alted, y su elección recae en el alcalde.

El comisario presentó un recurso de reposición en el que solicita la nulidad de pleno derecho de las bases porque, argumentaba Pomares, es un puesto de libre designación, pero no arbitrario, sino que la decisión debe estar motivada. Incluso, apostaba por que la elegida será Belmonte.

El recurso sostenía que no se especifica de forma mínimamente motivada los méritos de los aspirantes ni la forma de ponderación, sino que solo se recoge el perfil, lo cual podría derivar en arbitrariedad. El Ayuntamiento rechaza esta alegación porque la provisión de puestos de trabajo mediante el sistema de libre designación, que también exige convocatoria pública, consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.

También señalaba Pomares que todo el poder de designación se concentra en el alcalde, sin división legal entre el órgano que instruye y propone (alcalde) y el que realiza el nombramiento, la junta de gobierno, también presidida por Vegara. Además, sostenía que el alcalde no es competente para realizar las bases ni la convocatoria si no tiene expresamente concedida esta competencia, y no consta que haya una resolución por la que la junta de gobierno haya delegado su competencia de aprobar las bases de las convocatorias de provisión de puestos de trabajo en la Alcaldía.

En este sentido, el Consistorio indica que la causa alegada no es fundamentada en precepto jurídico alguno, sino formulada con carácter genérico, y sin anudar en modo alguno a los supuestos restrictivos de nulidad de pleno derecho. Además, añade, la separación de las fases instructora y sancionadora es únicamente aplicable a los procedimientos sancionadores.

Asimismo, hay una supuesta carencia de titulación del alcalde que debe ser igual que la exigida para los aspirantes, argumentaba el comisario, a lo que el Ayuntamiento responde que ningún precepto dispone que la Alcaldía-Presidencia debe ostentar titulación alguna para el ejercicio de sus competencias.

Por último, las bases no contienen el preceptivo informe de impacto de género, Según la Ley de la Función Pública Valenciana, "las convocatorias para la provisión de puestos por libre designación tendrán en cuenta el principio de igualdad real de mujeres y hombres y la prohibición de discriminación por razón de género, y se acompañarán de un informe de impacto de género, excepto en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Asimismo, se tenderá a la paridad de mujeres y hombres en este tipo de nombramientos".

"La supuesta inexistencia del informe de impacto de género en ningún caso podría incardinarse en las causas de nulidad de pleno derecho", concluye el Ayuntamiento, que añade que el informe de género ha de entenderse exigible para los procedimientos de libre designación de los puestos de la Generalitat Valenciana, y no extensible de forma genérica a los procedimientos de nombramientos de órganos directivos.

La Administración local ha desestimado la alegación de Pomares para comprobar que los candidatos eran A1 y nivel 30, pidiendo que si no era así quedaran excluidos, algo que también se rechaza argumentando que no es requisito para el nombramiento de los coordinadores generales tener consolidado un determinado grado/complemento de destino, sino pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, por lo que resultaría contrario a ley restringir el acceso a este puesto.

Ahora es Pepe Vegara el que tiene que proponer a la junta de gobierno al candidato elegido entre los tres aspirantes.

No es el único recurso que ha interpuesto el comisario de la Policía Local, que ha recurrido además su jubilación forzosa sosteniendo que la edad ordinaria es a los 67 años, en su caso en 2027, y no ahora como defiende el Ayuntamiento.