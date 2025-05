La cuenta atrás para el derribo de las casas de Babilonia: un joven denuncia con un baño diario las demoliciones de la playa de Guardamar

Buena parte de las casas de la playa Babilonia, en Guardamar del Segura, tiene los días contados. Y no es solo otra frase hecha. El 15 de septiembre, si no ocurre nada extraordinario, pasarán a la historia -más de cien años de historia- con el derribo impuesto por el servicio provincial de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica.

David Renner, un joven de 23 años que vive todo el año en una de estas singulares viviendas a pie de playa, no lo da todo por perdido. O por lo menos quiere documentar esos últimos días en detalle para que "la gente conozca qué es lo que está sucediendo", señala a INFORMACIÓN.

"Siempre me he bañado a diario en la playa, con días buenos y malos. Y pensé que como tenemos los días contados, me planteé como un reto grabarlo y que la gente sepa lo que estamos viviendo los vecinos de Babilonia. Era un reto bonito y si al final no sirve para nada quedará de todas formas", explica. "Porque esto al final del verano se va a acabar", admite el joven poniendo también fecha de caducidad a su propia iniciativa.

Una de las viviendas más afectadas por los temporales en la playa Babilonia, en una imagen de archivo / Tony Sevilla

Su resignación, sin embargo, encuentra alivio al comprobar la atención con la que se siguen sus grabaciones. "Parece que he conectado con la gente", remarca. Una resignación que pasa a ser protesta cuando explica que la misma ley de Costas es igual para todos, pero no tiene el mismo impacto en todos los casos. En el de Babilonia, el peor: los derribos, costeados a cuenta de los residentes, y la pérdida de las casas.

Memoria

Para contar lo que significa el derribo de estas viviendas y que la memoria de sus habitantes no se pierda, David ha comenzado una peculiar cuenta atrás que comparte en redes. Desde el pasado 31 de marzo se baña a diario en la playa de Babilonia, frente a su casa de toda la vida, para dar cuenta de la historia de estas casas, la necesidad de protegerlas, y el abandono e injusticia, que a juicio de los afectados, se ha producido por parte de la Administración. Ha documentado cada uno de esos baños en Instagram y Tik Tok y ha incorporado información que le pedían los seguidores.

¿Adiós a las casas de la playa de Babilonia de Guardamar? / Áxel Álvarez

Su iniciativa, en la que además se ha enfrentado al baño con temporal de levante y a temperaturas de mar poco veraniegas, está sirviendo para dar a conocer el problema en redes sociales. La mayor parte de la gente que lo sigue con asiduidad "me pide más información, da ánimos a los vecinos y entiende nuestra situación". Otros muchos, admite Renner, cuestionan que "estemos en primera línea" y "dice que somos ilegales".

Ilegales

Es esta acusación la que más molesta a Renner, quien explica que las casas se levantaron con escritura y registro de la propiedad, la mayor parte en la década de los años 20 del pasado siglo. "Siempre han sido legales. Otra cosa es que la ley de Costas de 1988 las incluyera en el dominio público y que Costas decidiera por su cuenta en 2018 no responder a la petición de prórroga que la mayoría de concesionarios realizó".

Renner recogía solo hace unos días, por ejemplo, el tapiado de las ventanas y la puerta del que en su día fue bar Miramar, que también será objetivo de la retroexcavadora. Una de las pocas edificaciones de la hilera tradicional junto a la playa que cuenta con dos plantas y que funcionó durante décadas como restaurante.

La regresión de la playa y el espigón

La justificación de Costas para dejar sin vivienda a estos residentes -hay muchos más de lo que se podría pensar viviendo todo el año en las casas-, son los informes de los técnicos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) realizados para el Gobierno, de que la playa de Guardamar, y en especial este tramo, está en regresión desde hace más de ocho décadas. Los técnicos de esta agencia estatal sostienen que las viviendas son parte del problema para que no se produzca la regeneración del cordón dunar en este tramo del litoral, más aún con las previsiones de cambio climático y aumento del nivel del mar que se ciernen sobre el futuro inmediato.

Los afectados, sin embargo, tienen una versión muy distinta. Consideran que el evidente estrechamiento de la playa, que ha provocado que las olas de los temporales se estrellen contra la fachada de las viviendas en muchas ocasiones en los últimos años, tiene su origen en las obras del nuevo encauzamiento del río Segura, situado al norte de la playa de Babilonia, realizadas para ampliar la capacidad de evacuación de la avenida del río al mar y en la que se dispuso un dique en la salida del agua del río al mar abierto construido "del revés".

Consideran los residentes que en vez de redirigir los sedimentos arrastrados por las avenidas de agua del Segura al sur, alimentando de arena las playas guardamarencas como dicen que era la dinámica habitual, los desvía al fondo y al norte de la bahía de Guardamar.

El Estado niega que la orientación del espigón tenga un efecto "sustancial" en la falta de regeneración -aunque hay informes contradictorios del propio Cedex sobre esa cuestión-, y hace valer el estudio que señala que la playa se estrecha sobre todo en ese tramo de Babilonia por el efecto barrera de las casas, que impiden la regeneración dunar.

No todas las viviendas están condenadas. Solo las impares, las situadas más al norte a lo largo de la larga hilera de la avenida Ingeniero Codorniu. En torno a sesenta del centenar que siguen en pie, porque en los últimos años Costas, muy diligente en el caso de Babilonia y más flexible con ilegalidades manifiestas en otras zonas del cordón litoral, ha derribado todas las casas en las que sus concesionarios no dieran señales de vida. Es decir, que no recurrieron la falta de respuesta de Costas a su petición de prórroga, que los vecinos han llevado a la Audiencia Nacional y el Supremo. No van al Constitucional porque aunque les dieran la razón no se aplicarían medidas cautelares: podrían ganar y que les dieran la razón con las viviendas ya en el suelo.

La fecha

La mayor parte de los afectados ha ido a Alicante, a la sede de Costas en la plaza de La Montañeta, y ha firmado los derribos para el 15 de septiembre, que sufragarán a su costa. Con ese gesto han ganado un verano más y algo de tiempo para intentar pararlos. Confían en que se pueda producir un "milagro". También han evitado que Costas sea la que realice el derribo de forma subsidiaria, mucho más caro, y les imponga multas por no atender el requerimiento.

"Aquí crecimos, aquí jugábamos descalzos y corríamos detrás de un balón sin saber lo afortunados que éramos. Cada foto es un pedazo de historia de muchas familias que hicieron de Playa Babilonia su hogar. No casas vacías. Cada baño que me doy es una forma de decir que seguimos aquí", sentencia David.