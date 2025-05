Los nuevos Honoris Causa de la UMH alertan en Orihuela del desabastecimiento con el recorte del trasvase

La actualidad en materia de agua, que está marcada estos días por el recorte del trasvase Tajo-Segura con las nuevas normas de explotación sobre la mesa para aplicar los caudales ecológicos que se establecieron en 2023, no ha pasado desapercibida para los dos nuevos doctores Honoris Causa de la Universidad Miguel Hernández (UMH), que han participado en una mesa de debate antes de la ceremonia de investidura en el Teatro Circo de Orihuela, coincidiendo con la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los ingenieros agrónomos.

Los ingenieros agrónomos y exministros Jaime Lamo de Espinosa y Manuel Pimentel han protagonizado, junto al rector de la UMH, Juan José Ruiz, el coloquio "La agricultura. Ayer y hoy", que se ha celebrado en el campus de Orihuela-Desamparados y ha estado moderado por el director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO), Juan Martínez Tomé.

Pimentel ha advertido de que el recorte del trasvase no solo supone ruina para los agricultores del Levante, sino que tiene una repercusión directa en la alimentación de la sociedad europea y española, porque se producirá "un brutal desabastecimiento de fruta y hortaliza". Además, ha manifestado que si se cierra el grifo, la cesta de la compra se encarece: "Hace tres años estaba en 120 euros, ahora en 200 y se pondría a 500 ó 600 euros si seguimos jugando con las cosas del comer".

En cuanto a la sentencia del Supremo que urge a aplicar ya los caudales ecológicos, el exministro ha afirmado que "habrá que cambiar la ley para no impedir a la sociedad tener una alimentación sana y a un precio asequible".

Aunque también se ha mostrado esperanzado: "La agricultura tiene 10.000 años de antigüedad, pero 10.000 años cargados de futuro".

Por su parte, Lamo de Espinosa ha alertado de que "el apagón hidráulico conllevará un apagón alimentario" para a renglón seguido manifestar que "la agricultura española será de riego o no será". Así, ha hecho una confesión: "No me cabe en la cabeza la discusión sobre el trasvase Tajo-Segura, que es una obra asombrosa, de una tecnología e ingeniería espectacular, y gracias a la cual se ha convertido este rincón de España en la huerta de Europa". Por ello, "no concibo cómo alguien puede discutir eso y pretender que eso desaparezca", ha insistido, al mismo tiempo que ha señalado que "tenemos la obligación moral y económica de defender la interconexión de cuencas".

"La agricultura es la ciencia que lucha contra el hambre en el mundo", ha concluido el ingeniero, que ha dado paso al rector, que también ha aludido a "una situación comprometida e incluso catastrófica" si se ejecuta el plan sobre el trasvase.

Los Honoris Causa y su cortejo por las calles de Orihuela / Información

Por la tarde se ha celebrado en el Teatro Circo la ceremonia de investidura como doctores Honoris Causa de Jaime Lamo de Espinosa, siendo su padrino el catedrático de Economía, Sociología y Política Agraria de la UMH Francisco José del Campo Gomis, y de Manuel Pimentel, con Martínez Tomé como padrino. Al acto han acudido varios miembros de la Corporación local, incluyendo al alcalde del municipio, Pepe Vegara, y el exalcalde Emilio Bascuñana.

Lamo de Espinosa fue ministro de Agricultura de 1978 a 1981 y ministro adjunto a la Presidencia del Gobierno entre 1981 y 1982. Entre otros cargos, es economista, doctor en Ingeniería Agrónoma, político y profesor universitario. También, ha ocupado diversos cargos en la administración pública y en organismos internacionales. Además, es colaborador de diversos medios de comunicación nacionales y autor de publicaciones y artículos en revistas especializadas.

Pimentel fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales entre 1999 y 2000, además de secretario general de Empleo y diputado en el Parlamento andaluz. Es ingeniero agrónomo, abogado, diplomado en Alta Dirección de Empresas y doctor en Derecho. Asimismo, es editor y autor de varias obras de novela y ensayo y presenta el programa Arqueomanía que se emite en La 2 de TVE.