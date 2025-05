Los bomberos advierten a los ayuntamientos de Pilar de la Horadada, Santa Pola y Xàbia que no habrá retén veraniego sin acuerdo laboral

No es solo una amenaza. Los retenes de bomberos veraniegos de Pilar de la Horadada, Santa Pola y Xàbia pueden ponerse en marcha todos los años porque son efectivos voluntarios los que cubren los turnos necesarios en esas localizaciones con sus días libres. Y han descartado llevar a cabo el servicio si la Diputación Provincial no accede a desbloquear una serie de mejoras laborales que están firmadas entre los sindicatos y la Administración, pero que, mantienen, no se están cumpliendo por parte del Consorcio Provincial, en el que participan la práctica totalidad de municipios de los más de 140 municipios de la provincia, a excepción de la ciudad de Alicante.

Esos servicios de retén se han convertido en esenciales para las poblaciones turísticas donde las incidencias se multiplican con entradas a viviendas, incendios, rescates, accidentes de tráfico y todo tipo de servicios.

Muy importantes

Los retenes están cubiertos por un cabo y tres bomberos, y permiten lidiar con la multiplicación de intervenciones que se producen en periodo estival. Este año la previsión era que se pusieran en marcha desde el 15 de junio y el 15 de septiembre durante doce horas al día, entre las 10:00 y las 22:00 horas.

Para cubrir las horas de esos retenes, que no se abonan como extra, el Consorcio, que anunció los recursos que va a disponer este verano en una nota de prensa el pasado 5 de mayo, dispone de un presupuesto de un millón de euros.

En ese dispositivo extraordinario la Diputación también contempla cuarto año consecutivo de dos a cuatro retenes itinerantes que, de forma rotatoria, cubrirán las zonas operativas de la Marina Baixa, el Vinalopó, la Vega Baja, la Montaña y L’Alacantí.

Estos equipos, formados por un sargento, de dos a cuatro cabos y de seis a doce bomberos, estarán activos de 10:00 a 20:00 horas. También se nutren de voluntarios y no se llevarían a cabo, según el anuncio de los sindicatos.

Centro de Emergencias de Pilar de la Horadada donde se ubica el retén veraniego / D. Pamies

El retén de Santa Pola tiene tres décadas de historia y el de Pilar de la Horadada comenzó a ponerse en marcha por primera vez en 2009. Ahora son imprescindibles, hasta el punto de que el municipio presidido por la alcaldesa, Loreto Serrano (PP), ya ha anunciado con una nota de prensa su puesta en marcha para este 2025 desde el 16 de junio próximo cuando, a día de hoy, no está, ni mucho menos, garantizado

Lejos

Pilar de la Horadada, con más de 22.000 vecinos censados y al menos 100.000 en temporada alta se encuentra en el extremo sur de la comarca. El desplazamiento de efectivos ordinario se debe realizar desde el parque de Bomberos de Torrevieja, a 19 kilómetros y 30 minutos de recorrido por carretera, y en ocasiones desde Almoradí: 36 kilómetros que se pueden cubrir en media hora por la autopista AP-7.

Protesta de los bomberos frente a la Diputación de Alicante /

Además de cubrir el propio término municipal de Pilar de la Horadada ese retén ubicado en la sede Emergencias municipal también puede intervenir en servicios en Orihuela Costa, además de apoyar a las brigadas de bomberos forestales en caso de incendio en el Paisaje Protegido de la Dehesa de Campoamor y Sierra Escalona.

La lejanía del parque torrevejense se deja notar también en el hecho de que Pilar de la Horadada es uno de los pocos municipios con más de 20.000 habitantes de la provincia que ha dotado a sus miembros de Protección Civil de un camión bomba contra incendios para acudir en primera instancia a algunos servicios.

Retén veraniego de Santa Pola en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Reuniones y diputados

Algo similar ocurre en Santa Pola, que cuenta con 38.000 habitantes, un incremento poblacional muy relevante en verano con los parques del Consorcio Provinciales más próximo en Elche y Crevillent, con una distancia mínima a recorrer de 17 kilómetros y 23 minutos por carretera sin tráfico.

Los bomberos movilizados van a trasladar a los municipios afectados en los próximos cuáles son sus reivindicaciones. En ambos casos la papeleta es incómoda desde el punto de vista político para esos ayuntamientos que cuentan con diputados provinciales del Partido Popular, del mismo Gobierno provincial que preside el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, al que pertenece Francisco Cano, alcalde de Formentera del Segura y diputado provincial responsable de Emergencias y del Consorcio de Bomberos. Así, la concejala de Hacienda, María del Mar Sáez, es vicepresidenta segunda, de la Diputación y responsable de la Administración General y Hacienda en la institución provincial y Loreto Serrano, diputada de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Cooperación y Voluntariado.