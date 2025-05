"La función que sale mal", "La Colección" y "Me cuesta tanto olvidarte", en el fin de semana cultural de Torrevieja

Cultura Torrevieja, la empresa que contrata y gestiona la programación cultural municipal ha presentado las actividades culturales para este fin de semana. El sábado 24 se estrenará "La Función que Sale Mal", en el Teatro Municipal. En la misma jornada, pero en el Auditorio Internacional, se escenifica "Me Cuesta Tanto Olvidarte", el homenaje al legado musical de Mecano. Por último, el domingo 25 se escenifica “La Colección”, con José Sacristán y Ana Marzoa, en una "obra profunda sobre el legado y la memoria", según destaca el programador.

Progrma de "La función que sale mal" / INFORMACIÓN

Comedia

Así el sábado, 24 de mayo, a las 20:00 horas, el Teatro Municipal de Torrevieja recibirá lo que Cultura Torrevieja defina como una de las comedias "más exitosas y celebradas" de la última década: "La Función que Sale Mal”. Una "hilarante mezcla entre el humor absurdo de Monty Python y el suspense de Sherlock Holmes llega por fin a nuestra ciudad, tras conquistar al público en más de 30 países".

La obra fue ganadora del Premio Olivier 2015 a la mejor comedia y retrata a un grupo de actores amateur que intenta representar una obra de misterio, pero donde absolutamente todo lo que puede salir mal, sale mal. Caídas, fallos técnicos, olvidos de texto y accidentes escénicos componen esta comedia de enredos que ha hecho reír a más de 8 millones de espectadores desde su estreno en el West End de Londres en 2012. En España, el fenómeno sigue imparable con más de 1.000 funciones y 450.000 espectadores en su sexta temporada.

El espectáculo tiene una duración de 1 hora y 40 minutos y ofrece un precio accesible a partir de 15 euros. Además, quienes lleguen con antelación podrán disfrutar de una sorpresa especial: un pre-show exclusivo a las 19:45 horas, donde los actores interactuarán con el público. Una noche para reír sin parar, apta para todos los públicos.

Me cuesta tanto olvidarte en el Auditorio Internacional / INFORMACIÓN

"Me cuesta tanto olvidarte": el homenaje definitivo a Mecano

También el sábado 24 de mayo a las 20:00 horas, pero en el Auditorio Internacional de Torrevieja, habrá un espectáculo que promete emocionar a toda una generación: “Me cuesta tanto olvidarte”, el mejor tributo al grupo más emblemático del pop español, Mecano.

En el marco de una gira nacional por tiempo limitado, este concierto recrea con asombrosa fidelidad la esencia, la voz y el estilo de una de las bandas más queridas de la historia musical de nuestro país. La artista Belén Alarcón deslumbra con una interpretación vocal y física que recuerda a la perfección a Ana Torroja, acompañada por una banda de músicos de primer nivel que reproduce fielmente los arreglos originales.

Durante 120 minutos de espectáculo, el público podrá revivir éxitos inolvidables como “Hoy no me puedo levantar”, “Hijo de la Luna”, “Cruz de navajas” o “Me cuesta tanto olvidarte”, entre muchos otros con la escenografía, el vestuario y las coreografías originales cuidadosamente reproducidas para ofrecer una "experiencia inmersiva que transporta al público directamente a los años dorados de Mecano".

Con entradas desde 28 euros, este concierto será una oportunidad única para revivir la emoción de una época irrepetible. Un homenaje imprescindible para los fans de Mecano, y "para quienes aún creen en la magia del pop", dice la reseña.

“La Colección”: José Sacristán y Ana Marzoa en un poderoso drama sobre el legado y la memoria

El domingo, 25 de mayo, a las 19:00 horas, el Teatro Municipal de Torrevieja acogerá el estreno de “La Colección”, una obra teatral escrita y dirigida por Juan Mayorga, uno de los dramaturgos más prestigiosos de la escena contemporánea, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras (2022), el Premio Nacional de Teatro (2007) y el Premio Nacional de Literatura Dramática (2013), entre otros reconocimientos.

La historia parte de una sencilla pregunta: ¿qué pasará con nuestra colección cuando ya no estemos? Desde esta premisa, se desarrolla una trama cargada de profundidad simbólica y filosófica, protagonizada por Héctor y Berna, un matrimonio de coleccionistas que ha dedicado su vida a reunir una colección única. En su vejez, convocan a dos personas: Susana, una joven coleccionista con sensibilidad especial, e Ignacio, un personaje enigmático que despierta sospechas y preguntas. ¿Está allí para valorar? ¿Para juzgar? ¿O para formar parte de la colección?

“La Colección” es una obra sobre el apego a los objetos, la transmisión del legado y la búsqueda del sentido de la vida. Todo ello interpretado por un reparto excepcional, encabezado por dos leyendas del teatro español: José Sacristán, Premio Goya, Premio Nacional de Cinematografía y Feroz de Honor; y Ana Marzoa, ganadora del Premio Max de Teatro.

Con una duración de 110 minutos y entradas desde 15 euros, esta propuesta ofrece una oportunidad única de disfrutar de teatro de primer nivel, cargado de emoción, filosofía y talento interpretativo.

La colección de José Sacristán y Ana Marzoa / INFORMACIÓN

Las entradas para estos eventos se pueden conseguir tanto en la taquilla del Teatro Municipal como en la web www.culturatorrevieja.com .

Sabor & Cultura

Por otra parte, este mismo jueves, 22 de mayo, a las 20:00 horas, el Teatro Municipal de Torrevieja acogerá una nueva edición de “Sabor & Cultura”, una "experiencia exclusiva que une gastronomía, vino y música en un formato íntimo". Organizado por la empresa Qtal Gourmet, este evento ya ha agotado nuevamente todas sus plazas, consolidándose como una de las propuestas "más esperadas por los amantes del buen gusto", según la nota de prensa de Cultura Torrevieja.

La velada incluye una cata maridada de vinos de la histórica Bodega Finca Torremilanos, fundada en 1903 en la Ribera del Duero. La sesión estará guiada por Isabel Gutiérrez López, sumiller de reconocida trayectoria, que conducirá al público a través de un recorrido sensorial en el que cada vino será acompañado por sabores diseñados para potenciar sus matices. La experiencia se completará con la música en directo de la pianista Cristina Cámara, que interpretará una cuidada selección de piezas de los años 80.

Sabor y Cultura / INFORMACIÓN

Gestión externalizada

Cultura Torrevieja es una Unión Temporal de Empresas formada por Mediapro y Esatur que se adjudicó el contrato de gestión cultural desde mediados de 2022 y lo mantendrá hasta julio de 2026 y por el que percibe 2,7 millones de euros anuales del presupuesto municipal, cuanta con 35 empleados y programa un mínimo de 69 espectáculos al año.

Contrata y coordina la práctica totalidad de la programación cultural del Teatro Municipal y el Auditorio Internacional, a excepción de las exposiciones y los eventos locales en otros aforos culturales de la ciudad.