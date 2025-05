Torrevieja contará por primera vez con agentes de movilidad de tráfico: aprueba crear 21 plazas

La Policía Local de Torrevieja ha logrado mantener este 2025 la cifra de efectivos en torno a 150 policías, incluidos mandos, después de muchos años. Algo que a su vez ha dado margen para tomar otras decisiones. Por ejemplo, intentar distribuir una bolsa de horas de servicios extraordinarios en unas condiciones distintas a las que se ofrecían antaño y a las que se están acogiendo los agentes. Lo que finalmente ha permitido reforzar la presencia policial en los paseos marítimos para mantener a raya la venta sin licencia municipal de los manteros, con coches patrullas, motocicletas y patrullas a pie. Para que ese dispositivo se haya hecho realidad han confluido varios cambios en cómo se ofrecen y ejecutan los servicios extraordinarios: el ayuntamiento ha logrado pagarlos solo con dos o tres meses de retraso -antes podían transcurrir hasta un año-, se ofrecen prácticamente para una jornada completa no solo por horas, lo que no interesaba a agentes que no viven en la ciudad y, además, se han incorporado efectivos de bolsa de empleo muy jóvenes, que apenas han ejercido como agentes y que no ven inconveniente en apuntarse a esos servicios.