Dolón reclama ampliar el Hospital de Torrevieja pero sin exigir el regreso de la gestión privada

La mayoría absoluta del PP, con los votos de los dos concejales de Vox, rechazó ayer una moción del PSOE en la que se pedía que el Ayuntamiento se dirigiera a la Generalitat para que acatara el fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia que anula el despido de los 30 técnicos de laboratorio del Hospital de Torrevieja. La portavoz socialista, Bárbara Soler, recordó las palabras del actual conseller Marciano Gómez quien aseguró que si los sanitarios obtenían una sentencia favorable serían subrogados. Promesa, señaló el PSOE, que el conseller ha incumplido.

PP y PSOE se enzarzaron en el debate sobre de quién era la responsabilidad de que esos trabajadores no estuvieran en el listado de subrogados. El PP señaló que fue el Consell del Botànic el que no los incluyó en el momento de rescatar la concesión en noviembre de 2021. El PSOE respondió que no figuraba porque en el modelo concesional rubricado entre la Generalitat y la empresa sanitaria el laboratorio quedaba excluido, unas condiciones que no se podían modificar. En especial porque el laboratorio formaba parte de una filial externa a Ribera, no del propio departamento, como recordó el portavoz de Vox, Salvador Ruso.

Dolón señaló que reclamar la incorporación era inútil mientras no hubiera un pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo, en función de lo indicado por la Abogacía de la Generalitat, mientras que Soler recordó que lo interesante era exigirla por si precisamente el Tribunal Supremo tumbaba la sentencia del TSJCV. Soler recordó que seguir los informes de la abogacía de la Generalitat era lo que hizo el Botànic y lo que el PP aseguró que no iba a hacer, si había una resolución favorable a los trabajadores.

Tampoco hizo nada por la subrogración de los trabajadores fue la concesionaria Ribera.