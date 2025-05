Llega la Santa Misión de la patrona de Torrevieja

Una de adquisiciones navideñas de última hora del Ayuntamiento el pasado mes de diciembre de 2024 para "aprovechar" el superávit presupuestario que este año no podrá emplear en inversiones fue la adquisición a la Diócesis Alicante- Orihuela del templo de El Salvador, situado junto al Colegio Ciudad del Mar. Cinco meses después el Ayuntamiento de Torrevieja no ha aclarado cuál es el destino que le va a dar a las instalaciones. Lo que sí ha quedado claro por parte de la Diócesis es que esa venta no va a suponer una reestructuración de la división por parroquias de la ciudad.

El Salvador se mantiene con su templo original, el situado en el barrio de Villa-Sol, frente a la cala de La Higuera. El obispado está adecuando la iglesia de este residencial, construido en los años 70, para reabrir sus puertas y atender las necesidades de los feligreses de esta zona de la ciudad.

El Ayuntamiento compró la iglesia del Salvador por 215.000 euros, el equivalente al préstamo que le quedaba por abonar a la Diócesis de la construcción del templo, A principios de la década de los 2010 el Obispado suscribió un préstamo de 770.000 euros para levantar ese templo que atendiera las necesidades del culto de los vecinos de la extensa área residencial de Torreblanca, un continuo de miles de viviendas turísticas ubicado entre el norte del casco urbano de Torrevieja y la pedanía de La Mata.

Ese templo de El Salvador se inauguró el 5 de junio de 2013 por el obispo Jesús Murgui y tiene capacidad para 300 personas.