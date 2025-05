El Gobierno rescata el proyecto de planta solar pública para la desaladora de Torrevieja ante las dudas jurídicas para comprar el privado

Hace algo más de un año que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a la planta desaladora de Torrevieja anunció la construcción de un parque solar de grandes dimensiones capaz de abaratar el gasto de su producción. El 60 % del coste de producir cada metro cúbico de agua marina desalada, que es de en torno a un euro, corresponde a la factura energética. Pero en estos momentos la iniciativa ha vuelto a su punto de partida.

Acuamed, empresa estatal que construye y gestiona las desaladoras de la vertiente mediterránea, lleva semanas trabajando en la elaboración de un proyecto de planta solar de autoabastecimiento de energía para la desaladora de Torrevieja de iniciativa exclusivamente pública.

Cambio de rumbo

Es un cambio de rumbo tras negociar durante meses la adquisición del parque solar Vega del Segura, una infraestructura con 82 megavatios de potencia pico propiedad de la empresa privada Mercia. Distribuido en unas 180 hectáreas entre San Miguel de Salinas, Almoradí y Algorfa, cuenta con las principales autorizaciones para desarrollar su proyecto tras años de tramitación y cambios para adecuar el parque solar a las exigencias ambientales: redujo su superficie inicial de 311 hectáreas a 174. Es la primera central solar de más de 50 megavatios, que necesita el visto bueno estatal, con autorización en la comarca.

Pedro Sánchez visita la desalinizadora de Torrevieja /

Rechazo social

Acuamed apostó por esta alternativa de adquisición integral de un proyecto privado tras el enorme rechazo que generó entre los agricultores y vecinos de San Miguel de Salinas y de la comarca su primera propuesta, que ubicaba la planta en 200 hectáreas de suelo de regadío de cítricos a expropiar en el llano del Campo de Salinas de este municipio situado junto a la laguna de Torrevieja.

Tras las manifestaciones multitudinarias y actos de protesta, y bajo el compromiso adquirido por la entonces ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, Acuamed negoció con la empresa y consideró viable intentar comprar el proyecto para acometer posteriormente su construcción.

Coste

El fondo de inversión ligado a la empresa que impulsa la planta, Everwood Capital, solicita ocho millones de euros por la venta de Mercia y su proyecto de parque solar. El Estado ofrece tres millones. Pero ahora, al margen del valor económico que ambas partes le atribuyen al proyecto, los técnicos de Hacienda y Patrimonio han planteado reparos y dudas desde el punto de vista jurídico para cerrar una operación de características inéditas para la Administración.

Gran participación en la protesta contra la planta solar en San Miguel de Salinas / Matías Segarra / Matías Segarra

Sin descartar

Francisco Baratech, presidente de la empresa estatal, señaló en declaraciones a INFORMACIÓN que la posibilidad de comprar el proyecto de Mercia no se ha descartado aunque, admitió, sí se ha complicado porque la adquisición de una iniciativa privada completa de planta solar, incluidos los contratos de arrendamiento de los suelos y otras condiciones, es una operación que nunca ha sido llevada a cabo por la Administración estatal.

No está descartado, pero en previsión de que no se pueda llevar a adelante el área técnica de Acuamed ha regresado a su estrategia inicial de plantear la construcción de la planta solar para autoabastecimiento de la desaladora de Torrevieja con una gestión integral del Estado. Cambia, sin embargo, el enfoque con la premisa principal de descartar que los terrenos se concentren exclusivamente en una zona específica, circunstancia que puso en pie de guerra a los agricultores de San Miguel de Salinas, con el respaldo de todas las fuerzas políticas -incluido el PSOE local- y el PP, que llevó el debate sobre la planta hasta el Senado, con la comparecencia de la ministra, actual comisaria europea.

Islas

La iniciativa pasaría ahora por planificar un parque solar en islas de módulos solares interconectados que exigiría también una ocupación de suelo relevante, no menor a 150 hectáreas, para lograr una potencia pico instalada de unos 80 megavatios, y que necesariamente deberán estar ubicadas en segunda línea del litoral de la comarca y en suelo agrícola, único espacio disponible cerca de la propia planta torrevejense.

Acuamed sigue descartando contemplar suelos de dominio público del postrasvase, sobre el propio canal o su servidumbre para llevar a cabo el proyecto, lo que rebajaría la necesidad de expropiar. Asegura que técnicamente sería complicado dar continuidad sin pérdida de energía a un proyecto lineal de parque solar que necesitaría cubrir de placas varios kilómetros del trazado.

Segunda desaladora

Baratech señaló, por otra parte, que Acuamed no tiene constancia -de momento- de una encomienda por parte del Ministerio para la Transición Ecológica para la construcción de una segunda desaladora en Torrevieja, anunciada hace unas semanas por el PSOE de Murcia para contrarrestar la polémica del recorte del trasvase Tajo-Segura.

Noticias relacionadas El Gobierno ubica en Torrevieja una segunda desaladora para los regantes y Dolón la rechaza de plano

"Lo que no significa que el Gobierno no realice esa encomienda más adelante", matizó. En este sentido, explicó, por ejemplo, que el proyecto de interconexión entre la desaladora de Torrevieja y el interior de la Región de Murcia y la Margen Izquierda del río Segura en la provincia de Alicante lo está elaborando la Confederación Hidrográfica del Segura, pero después será ejecutado por Acuamed. Por lo que en el caso de la segunda desaladora de la Vega Baja la secuencia podría ser similar y no se puede descartar que vaya a ser encargada a la empresa estatal