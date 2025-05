¿Adiós a la tarifa plana en el tasazo de las basuras en Orihuela?

La oposición sacó adelante en el pleno de este jueves una modificación del tasazo para que la nueva tarifa por la recogida de las basuras deje de ser plana en Orihuela siete meses después de su aprobación y cuando los contribuyentes ya han abonado el primer recibo.

Pese a que el equipo de gobierno de PP y Vox votó en contra, la moción de Cambiemos se aprobó gracias al apoyo de PSOE y Ciudadanos. El municipio ha experimentado una subida que triplica este impuesto, pasando de 70 euros anuales a 202, una cuota de las más altas de la provincia.

La junta de gobierno local aprobó en octubre el proyecto de ordenanza de tasas de recogida de basuras que actualizaba las tarifas, algo que no se hacía desde 2003, y lo hacía modificando la propuesta inicial. A partir del 1 de enero, cada contribuyente, independientemente de su lugar de residencia, paga un importe de 0,55 euros al día (unos 200 al año), cuando se había contemplado que en pedanías se cobrarían 175,63 euros, en la ciudad 202,53 y en la Costa 238,76.

Poco después, en el pleno de ese mismo mes PP y PSOE se aliaban para aprobar la subida de la tasa con bonificaciones económicas a colectivos vulnerables de hasta un 70%, una medida, la de las reducciones, que salió adelante con una enmienda conjunta entre populares y socialistas, lo que suponía un nuevo roce entre PP y Vox.

Más tarde, los informes jurídicos y económicos del Ayuntamiento avalaron esas reducciones de hasta un 70% de las que se podrán beneficiar más de 5.600 familias del municipio en situación vulnerable.

Ahora, la moción incorpora criterios progresivos, más bonificaciones y mecanismos de control que garanticen que lo recaudado revierta en un mejor servicio de recogida, una de las principales quejas vecinales en muchos puntos del municipio.

Con la idea de que "la actual tarifa plana es injusta" porque impone el mismo importe a todas las viviendas, sin tener en cuenta su ubicación, uso habitual o la capacidad económica de quienes las habitan, la iniciativa redunda en que el modelo del bipartito ignora la renta de las familias, haciendo que los hogares con menos ingresos paguen proporcionalmente mucho más; el tamaño del hogar, sin distinguir entre personas solas, parejas, familias numerosas o viviendas compartidas; el volumen real de residuos generados, lo que desincentiva prácticas sostenibles como la reducción, separación o reciclaje, y el uso real de la vivienda, equiparando primeras y segundas residencias, lo que penaliza a quienes viven todo el año en el municipio.

"Un sistema fiscal regresivo y antisocial", defendió Quique Montero, concejal de Cambiemos, que traslada el peso del ajuste a las familias trabajadoras, mientras grandes propiedades, segundas residencias, negocios turísticos o sectores con mayor capacidad económica quedan exentos de un esfuerzo proporcional.

La moción también considera imprescindible reforzar los mecanismos de control, transparencia y participación ciudadana para garantizar que todos los recursos recaudados con esta tasa se destinen efectivamente a la mejora del servicio público de recogida de residuos.

Por todo ello, exige al equipo de gobierno que rectifique y escuche a la ciudadanía, iniciando un proceso de revisión de la ordenanza para introducir estos criterios, ampliar las bonificaciones, introducir compensaciones y crear una comisión de seguimiento con informes económicos y técnicos.

Que se lleve a cabo es otro cantar, puesto que las mociones no son de obligado cumplimiento, y el bipartito ya ha mostrado su desacuerdo con la medida.

La oposición también logró, con los votos en contra de PP y Vox, la aprobación para que el Hospital Vega Baja sea General Universitario para aumentar servicios en el centro hospitalario y evitar desplazamientos a Elche y Torrevieja.

Sombras y agua

Unanimidad consiguió el Plan de Sombra propuesto por el PSOE para combatir el calor instalando toldos, bancos, fuentes y aseos públicos en parques, plazas y calles. Manuel Mestre, de Vox, adelantó que se van a plantar más árboles, avanzando una inversión de 3 millones de euros que incluye estas medidas más alumbrado y otras infraestructuras.

Orihuela alcanza 3.600 horas de insolación, con picos de hasta 40 grados en verano / Tony Sevilla

La moción del PP para instar al Gobierno a que se mantengan las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura sin que se produzca un recorte hasta 2027, tal y como está previsto en el Plan de Cuenca, salió adelante con los votos a favor de los populares, Vox y Ciudadanos. En contra se posicionaron Cambiemos y PSOE, que avanzó para el próximo pleno una moción para incluir en los presupuestos municipales de 2026 ayudas directas a los regantes oriolanos. La portavoz socialista, Carolina Gracia, también preguntó sobre la promesa de Carlos Mazón de instalar la Casa del Limón en el Palacio del Marqués de Rafal, que permanece cerrado a la espera de su rehabilitación.

Tapiz floral

El momento más acalorado del debate llegó con la moción de Ciudadanos para que el Tapiz Floral del Santo de la Virgen, una de las manifestaciones artísticas de carácter popular y religioso más arraigadas en Orihuela, en su pedanía de Desamparados, sea declarado Bien de Relevancia Local.

Vecinos de Desamparados montando el tapiz floral este mes de mayo / Información

Pese a que todos estaban de acuerdo, e incluso se abogaba por que fuera una moción institucional -unánime-, se arrojaron críticas los unos a los otros a cuenta de una enmienda a la totalidad por parte de PP y Vox para devolver la iniciativa a quienes velan por esta tradición, teniendo en cuenta a la parroquia, la cofradía, colectivos y vecinos, algo que finalmente todos votaron a favor en pro de beneficiar a la tradición no sin antes dejar momentos crudos que Leticia Pertegal, de Cambiemos, calificó de "circo" y José Aix (Cs) de "paripé", mientras Luis Quesada (PSOE) se mostró desconcertado con "estos disgustos", añadiendo que le parecía "increíble llegar a estos extremos".

Anabel García (Vox) insistió en que estas iniciativas no deben ser de ningún partido, mientras que Noelia Grao (PP) recalcó que "la cofradía está por encima, y la virgen para servir y que no se use".

Cuando ya se iba a pasar a la votación de la enmienda que anulaba la moción Aix recordó al alcalde, como presidente del pleno, que le quedaba un turno de cierre. "¿Otro?", recriminó Pepe Vegara, mientras Aix apelaba al reglamento, a no ser que se tratara de quitarle la palabra, recalcó. "Tienes dos minutos, campeón", sentenció Vegara. "Campeón usted, señor Vegara. En el salón de plenos no me dice campeón ni el alcalde ni mi padre. Cuando quiera me apaga el micro que es lo que quiere", respondió un Aix molesto que tachó el adjetivo de "grosero" y "falta de respeto". "Gracias, señor alcaldito", llegó a decir Aix más adelante.