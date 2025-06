Una empresa de Vizcaya proyecta una planta solar en terreno no urbanizable de La Murada de Orihuela

La mercantil Atalaya FV, con sede en Vizcaya, ha solicitado a la Generalitat Valenciana permiso para instalar una planta fotovoltaica en Orihuela. Con el nombre de "Las paganas solar", el proyecto se sitúa en el paraje de Los Santos -más conocido como diseminado Las Paganas-, al este del núcleo urbano de la pedanía de La Murada y cerca de Virgen del Camino.

La Conselleria de Transición Ecológica ha sacado a información pública el proyecto que contempla una potencia instalada de 0,50 megavatios sobre una superficie de 9.530 metros cuadrados dentro de una parcela rústica de 24.896 metros cuadrados con un total de 810 módulos.

Según la memoria del proyecto, se encuentra ubicada en su totalidad en una zona de terreno improductivo, luego "su implantación no afecta al desarrollo de la actividad agrícola". Además, subraya que va en consonancia con las normativas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Orihuela, que establecen las condiciones particulares de las construcciones en suelo no urbanizable, destacando que "la planta fotovoltaica planteada se encuentra clasificada como una instalación de utilidad pública o interés social". Asimismo, se encuentra fuera de espacios naturales protegidos y no afecta a cauces de agua ni a especies protegidas.

Caminos rurales

Con todo, el propio documento técnico reconoce que es una Zona de Especial Protección para las Aves y que tanto la planta como su línea eléctrica de evacuación, subterránea y de 1.148 metros de longitud, afecta a caminos rurales como Los Roques, Lo Candel y del Carmen.

La Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental emitió en noviembre un informe concluyendo que la instalación debe someterse a evaluación ambiental, porque, aunque la superficie ocupada es menor de una hectárea y la línea de evacuación es inferior a 3 kilómetros, "no discurre íntegramente por caminos existentes, cruza una vía pecuaria y discurre a menos de 100 metros de viviendas aisladas en alguna parte de su recorrido, por lo que el proyecto se encuentra incluido en los supuestos de evaluación de impacto ambiental contemplados en la ley".