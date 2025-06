Las playas de Torrevieja están sin balizar por falta de contrato, según desvela Sueña Torrevieja

Sueña Torrevieja denunció públicamente este lunes lo que califica como desorganización en la gestión de las playas del Ayuntamiento de Torrevieja y exigió responsabilidades por "la falta de seguridad y servicios" en estos espacios de uso masivo, especialmente ahora que las altas temperaturas adelantan las jornadas de playa y baño para residentes y visitantes.

A falta de apenas unas semanas para el inicio oficial de la temporada alta el balizamiento de seguridad sigue sin instalarse, los chiringuitos no han sido adjudicados y "servicios básicos a ofrecer a los bañistas como hamacas, sombrillas, patinetes o la limpieza de aseos playeros brillan por su ausencia", mantuvo la misma fuente.

El concejal del área de Playas, Antonio Vidal (PP), no respondió a las llamadas de este diario para actualizar o matizar esta información.

Patinetes junto a la zona de balizamiento de una playa de Torrevieja / Tony Sevilla

Cincuenta días

El retraso en el balizamiento del espacio marítimo, cuya instalación debería haber concluido el pasado 12 de abril, supera ya los 50 días, y deja a bañistas y nadadores en una "situación de riesgo innecesario", según esta formación de la oposición. La instalación consiste en la ubicación de 60 boyas de grandes dimensiones -cuentan con un lastre de hormigón de 125 kilos para evitar que sean arrastradas por temporales-, en localizaciones pensadas para evitar su impacto en las praderas de posidonia. La señalización visual se extiende entre el extremo norte de la playa de La Mata, en el canal salinero, hasta Punta Prima, incluyendo Cabo Cervera, Las Calas, playas de Los Locos, El Cura y Los Náufragos, además de Ferrís y Cala Piteras. El precio de licitación del contrato es de 48.000 euros (iva incluido) y se ha sacado a concurso por cuatro años.

El balizamiento también es imprescindible para señalizar los canales entre la propia playa y el mar, que deben emplear las embarcaciones de socorrismo, policía, emergencias y recreativos acuáticos concesionados. En el nuevo contrato también figura la delimitación mediante boyas de un canal de nado para la práctica de natación en aguas abiertas en la playa de Los Náufragos.

La falta de separación clara entre la zona permitida para el baño y el tránsito de embarcaciones "supone un peligro evidente, especialmente en fechas de alta afluencia como la reciente Semana Santa", según explicó el portavoz de Sueña, Pablo Samper.

D. Pamies

El limbo

Además, los chiringuitos, que según la normativa municipal deberían haber estado operativos antes del 15 de marzo, llevan más de dos meses y medio de retraso debido a que el contrato sigue sin adjudicarse.

A esto se suma la falta de contrato de hamacas y sombrillas y del servicio de limpieza y mantenimiento de los aseos públicos, "lo que deja a las playas de Torrevieja en un estado de abandono impropio de un destino turístico de primer nivel", puntualiza Samper. Ambos contratos están en marcha pero sin adjudicar.

Aseos

Sí han sido instaladas las nuevas casetas de socorrismo y los propios aseos, adjudicados desde el pasado mes de noviembre, pero en estos momentos carecen de servicio de limpieza.

Según la misma fuente, el origen del retraso en el balizamiento se remonta al 21 de febrero, cuando la junta de gobierno local aprobó el expediente de contratación. En lugar de avanzar hacia la adjudicación, sostiene el concejal y portavoz de Sueña, "el proceso ha sufrido un inesperado retroceso". El 16 de mayo, la mesa de Contratación decidió devolver el expediente a la fase de valoración de ofertas tras un informe de Intervención que señalaba discrepancias en seis aspectos clave de la evaluación.

Playa de La Mata, en una imagen de archivo, con balizamiento, hamacas y chringuito / INFORMACIÓN

Esta decisión, que obliga a repetir parte del proceso administrativo, ha provocado que a principios de junio, "no exista ningún documento nuevo en la Plataforma de Contratación que indique progresos en la resolución del concurso. Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando".

Un accidente

Samper señala que "lo que estamos viendo es el resultado de una gestión desastrosa. No es normal que, a estas alturas del año, las playas sigan sin los servicios más básicos. El balizamiento es una cuestión de seguridad, no un capricho. ¿Qué tiene que pasar para que el Ayuntamiento actúe? ¿Un accidente grave?"

"Lo más grave es el contraste entre la realidad y el triunfalismo del gobierno local. Hace apenas un mes, en el pleno del 29 de abril, el concejal delegado Antonio Vidal, aseguraba que todo estaba 'a punto y hora' para recibir los distintivos de calidad. Pero la realidad es que no hay balizamiento, no hay chiringuitos, no hay hamacas y los aseos no se limpian. ¿A qué playas se refería?", se pregunta Samper.

Sueña Torrevieja pide explicaciones "claras y soluciones urgentes. No podemos permitir que la incompetencia de unos pocos perjudique a los ciudadanos y al sector turístico, que es el motor económico de Torrevieja."