¿Graduaciones escolares asfixiantes en Orihuela?

Los centros educativos de Orihuela están inmersos en la celebración de sus actos de graduación, muchos de ellos programados en el Teatro Circo. La comunidad educativa del CEIP Miguel Hernández ha recibido como un jarro de agua fría la "invitación" del Ayuntamiento a buscar un sitio para realizar la esperada graduación de los alumnos de sexto de Primaria.

El centro reservó en octubre este espacio cultural, tal y como viene siendo habitual para diversos actos que celebra el colegio. La sorpresa ha sido cuando este lunes, a tan solo diez días del evento, que está previsto para el día 12, el Consistorio ha comunicado que el aire acondicionado está estropeado y que probablemente no esté arreglado para la fecha señalada.

"La solución más rápida ofrecida por el Ayuntamiento ha sido 'podéis buscar otro lugar para llevar a cabo el evento' después de estar todo el año preparando este acto", lamentan las familias, que no logran entender "cómo una reparación puede dilatarse tanto en el tiempo, afectando a todos los actos comprometidos en estas fechas, y contando además con las altas temperaturas con las que nos encontramos".

Sin ir más lejos, recuerdan, la semana pasada se llevó a cabo, entre otros, la graduación de Infantil (5 años), y "fue lamentable que el calor fuese el protagonista del evento".

Según la comunidad educativa, "esta situación evidencia una falta de previsión y de gestión por parte del área de Cultura del Ayuntamiento, que afecta no solo a nuestro colegio, sino también a dos institutos que, como nosotros, confiaron en este espacio municipal para organizar un acto tan importante y emotivo para nuestras comunidades educativas".

Así, los padres y madres del CEIP Miguel Hernández ruegan "encarecidamente al excelentísimo Ayuntamiento una pronta solución para que, tanto nuestras familias como todos los eventos que estén previstos en estas fechas, puedan llevarse a cabo en unas buenas condiciones".

A tiempo de la graduación

Fuentes municipales consultadas por este periódico niegan que haya existido tal notificación y afirman al mismo tiempo que el aire acondicionado, que efectivamente lleva tiempo averiado -sin detallar desde cuándo-, estará arreglado este próximo fin de semana, a tiempo de la graduación.

Preocupación y malestar

El PSOE se ha sumado a esta "preocupación y malestar" ante "la evidente dejadez del equipo de gobierno, que una vez más vuelve a dejar a los vecinos y vecinas en segundo plano".

La edil María García ha manifestado que "lo que debería ser un momento emotivo y organizado se ha visto empañado por la falta de previsión del gobierno local, que no ha informado de la avería del aire acondicionado ni ha ofrecido soluciones efectivas", a lo que ha añadido que "es incomprensible que un Ayuntamiento con propuestas de gasto de hasta 6.000 euros no sepa arreglar un aire acondicionado en plena temporada de graduaciones". A juicio de la concejala socialista, "el problema no es el dinero, sino la falta de gestión y la costumbre de culpar a los demás por su propia inacción".

Por ello, ha exigido "soluciones viables y urgentes" a un Gobierno local que "solo reacciona cuando los ciudadanos alzan la voz". Mientras tanto, ha criticado, "siguen centrados en grandes anuncios que nunca llegan: la ciudad deportiva, los fondos EDIL, la reconstrucción del casco histórico o el paseo de Cabo Roig. Lo único que sí han resuelto con rapidez ha sido el reparto de cargos y sueldos en las empresas municipales, donde no faltaron medios ni excusas".