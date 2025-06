La planta solar para abaratar el precio de la desalación en Torrevieja se retrasa a 2027

El contrato para redactar el proyecto de la planta solar para la desaladora de Torrevieja se suscribió entre la empresa estatal Acuamed y la UTE Grusamar Ingeniería y Consulting y Eosol, SL. (UTE Fotovoltaica Torrevieja) el 15 de marzo de 2023. Casi un año antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara en febrero de 2024 su construcción en una visita a la planta desaladora de Torrevieja. En marzo de 2024 el adjudicatario ya había entregado el estudio de alternativas, el estudio de viabilidad, el estudio de impacto ambiental y el borrador del polémico anteproyecto en el llano del Campo de Salinas. "Este rechazo social causado en San Miguel de las Salinas en el momento de redactar el estudio de alternativas no se podía prever, ya que, tras una primera comunicación con el ayuntamiento, no hubo rechazo de manera verbal", según se señala textualmente en la resolución en la que se amplía el contrato. Es decir, el alcalde Juan de Dios Fresneda (PSOE) conocía el proyecto antes de que se filtrada de forma casual a través de una petición de consulta pública de paisaje y no dijo nada. Tampoco lo ha hecho ahora, cuando conoce desde hace más de un mes el cambio de criterio de Acuamed y el descarte del proyecto privado.