Hugo Morán: "No podemos decir que vamos a prescindir de los trasvases porque eso sería ilusorio"

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, considera que España ha hecho "un enorme esfuerzo en construcción de infraestructuras de gestión del agua y no puede renunciar a ninguna". "Si queremos dar certidumbre a los ciudadanos de que no se van a quedar sin agua, no podemos decir que vamos a prescindir de los trasvases porque eso sería ilusorio". Estas declaraciones las realiza Morán en plena polémica por la el recorte del trasvase Tajo-Segura previsto en las normas explotación de aquí a 2027, sin pronunciarse directamente sobre el propio recorte del trasvase, que según las previsiones el Ministerio para la Transición Ecológica pasará de trasvasar algo más de 200 hectómetros para riego para Alicante, Murcia y Almería, que es la media anual actualmente, a la mitad.

Postrasvase de la margen izquierda del río Segura en La Murada / Tony Sevilla

"Tres grandes embalses"

Así lo explicó este miércoles Hugo Morán, en un desayuno informativo organizado por Executive Forum, donde ha defendido que España debe construir "tres grandes embalses" porque "van a ayudar mucho a resolver el problema hacia el futuro", en declaraciones recogidas por Efe.

"Esos tres embalses son: el ahorro, consumir menos agua; la eficiencia, consumir la mejor; y la reutilización, devolver al ciclo el agua que no consumimos. Si construimos colectivamente estos tres grandes embalses, estaremos disminuyendo mucho los problemas de tensiones futuras de disponibilidad de recursos", ha enfatizado.

Desalinización

En relación con las nuevas fuentes de agua no convencionales como la desalinización o la reutilización para superar este estrés hídrico, ha dicho que hay que ser "inteligentes" en la gestión de un recurso que es "escaso" y "allí donde se pueda hacer desalación se hace, para poder liberar la presión de aquellos territorios en los cuales no se puede disponer de ese recurso".

Todas deficitarias

Morán ha subrayado también que, en la actualidad, en "todas las cuencas hidrográficas" de España la demanda ordinaria supera la capacidad de reposición ordinaria del propio recurso, por lo que ha rechazado la existencia de cuencas excedentarias y cuencas deficitarias. Morán no ha hecho alusión en estas declaraciones recogidas por Efe, a las previsiones de recorte del trasvase que han provocado la movilización de los empresarios agrícolas de Alicante y Murcia.