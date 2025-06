El bipartito de PP y Vox en Orihuela gasta 17.000 euros en actividades LGTBI

Orihuela sigue con su agenda LGTBI cuando se cumplen dos años del mandato de PP y Vox. Pese a que la ultraderecha aterrizó en el poder, el municipio luce con orgullo su apoyo al colectivo hasta el punto de que el bipartito va a gastar 17.000 euros en actividades para reforzar la visibilidad del colectivo.

En el mes del arcoíris, la ciudad ha incorporado una iniciativa que busca impulsar la igualdad a través del deporte como una actividad que se presume como la antesala de la marcha que se celebra desde 2022 bajo el bipartito de PSOE y Ciudadanos.

La Glorieta Gabriel Miró se convertirá este sábado en un punto de encuentro por la inclusión y la diversidad con la celebración de la "Jornada deportiva LGTBIQ+", que ha organizado el Ayuntamiento en colaboración con Dimove y la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI (ADI).

El objetivo es visibilizar al colectivo desde una perspectiva lúdica y participativa, promoviendo valores como la tolerancia, el respeto y la igualdad a través de una herramienta tan universal como es el deporte.

Desde las 10 horas y durante toda la mañana, se podrá disfrutar de un completo programa de actividades que incluye sesiones de pilates, fitness, juegos populares y baile. Además, se celebrarán concursos de penaltis y de tiro con arco, y se habilitarán espacios dedicados a actividades infantiles para que personas de todas las edades puedan sumarse a esta iniciativa.

La concejala de Igualdad, Agustina Rodríguez (PP), ha subrayado el compromiso del equipo de gobierno, que incluye a Vox -o a pesar de la formación que lidera Manuel Mestre-, con una sociedad más igualitaria y diversa. "Una vez más, Orihuela vuelve a demostrar que es una ciudad abierta, respetuosa y comprometida con los derechos de todas las personas", ha destacado la edil sobre esta jornada a la que ha descrito como "una celebración de la diversidad, pero también un mensaje claro de apoyo y visibilidad al colectivo LGTBIQ+", mostrándose segura de que "el deporte es una herramienta extraordinaria para unir, eliminar prejuicios y generar espacios seguros de convivencia y libertad".

En suma, ha concluido, "queremos que sea una fiesta de la igualdad donde cada persona, sea cual sea su orientación, identidad o expresión de género, se sienta bienvenida, valorada y respetada".

Las inscripciones están abiertas a través del portal web, aunque también será posible apuntarse el mismo día del evento en el stand habilitado en la Glorieta.

Día del Orgullo

Un evento que ha costado 800 euros, una cantidad simbólica, pero que no deja de ser toda una declaración de intenciones que se suma a los 16.405 euros de presupuesto para un contrato que se ha licitado para el Día del Orgullo y que blinda su celebración también el próximo año. En concreto, 8.202 euros para cada anualidad.

Los gastos incluyen una batucada compuesta por una banda mínima de 20 miembros desde el inicio de la manifestación hasta la actuación del DJ (592,50 euros), una animación de cinco zancudos que actuarán durante el recorrido y a la llegada en la Glorieta (1.400), equipo de sonido, iluminación y actuación de un DJ hasta el cierre del evento (1.185), cuatro lonas con bandera LGTBI (391,84), 50 banderas (490), montaje de cuadro eléctrico (245), pirotecnia y confetis (752,80), stand de información (172), informe de ingeniero y memoria técnica (300), alquiler de un wc adaptado y transporte de un sanitario portátil propiedad del Ayuntamiento (167,48).

La Concejalía de Bienestar Social justifica su necesidad en potenciar la integración social en el municipio de colectivos vulnerables mediante la reivindicación del día internacional del Orgullo; reivindicar las orientaciones sexuales e identidades de género tradicionalmente marginadas y reprimidas a nivel social; visibilizar la presencia del colectivo LGTBIQ+ a nivel social y fomentar una política igualitaria de trato para estos colectivos vulnerables, buscando promover la tolerancia, la igualdad y la dignidad.

"El Ayuntamiento, en su propósito de seguir construyendo una ciudad en la que se pueda vivir la diversidad sexual y afectiva en plena libertad, debe abordar la realización de actividades de visualización, lúdico y reivindicativo de la población LGBTI, para que se pongan de manifiesto las diferentes realidades y situaciones y sentar las bases del trabajo futuro a nivel municipal, promoviendo políticas públicas que tengan en cuenta esta perspectiva de forma transversal", concluye el pliego.

Alianzas

Hace un año, el PP se alió en el pleno de junio con la oposición arrinconando a Vox en la defensa de derechos LGTBI. Con todo, PSOE, Cs y Cambiemos lamentaron el retroceso con un Ayuntamiento sin bandera arcoíris y denunciaron un aumento de los delitos de odio.

Vox se desmarcó entonces de lo que pretendía ser una declaración institucional con motivo del Orgullo LGTBI, aludiendo a "la imposición de una ideología radical que enfrenta a colectivos" con "un problema que no existe" y defendiendo que "una bandera de unos lobbies que no representa a todos los homosexuales no tiene que estar en el Ayuntamiento".

Después, la ciudad celebraba su tercera marcha, con un pregonero orgulloso de ser "gitano y maricón", Juan David Santiago Torres.

Orihuela celebra su tercera Marcha del Orgullo / Áxel Álvarez

En 2023, la actividad se hizo ya con un nuevo equipo de gobierno de PP y Vox, con un colectivo que marchó con el runrún del desembarco de Vox en el ejecutivo local. "Nadie nos va a meter de nuevo en el armario", dijo el entonces pregonero, el periodista Pepe Ruiz.