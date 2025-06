El concejal que dará la alcaldía al PSOE de San Fulgencio: "El PP no quiere saber nada de las urbanizaciones"

Alain Vandenbergen, protagonista de la moción de censura en San Fulgencio que arrebatará la vara de mando de la Alcaldía a José María Ballester (PP) el 18 de junio, es un ciudadano belga que lleva viviendo en España 26 años. Quiere lo que cualquier residente de cualquier urbanización turístico residencial del litoral de la provincia desea desde que aterrizan en España: Parques y jardines conservados, una limpieza viaria y recogida de residuos decente, tratamiento de molestas plagas y seguridad ciudadana y sanitaria. Son servicios que consideran esenciales y que en muchos casos no llegan porque, pese a que esta población extranjera suele ser mayoría en el censo de muchas de estas poblaciones, votan muy poco en las municipales. No es ninguna novedad.

La Marina

Pero este no es el caso de Vandenbergen, quien lejos de optar por la vida apacible de jubilado centroeuropeo en la Costa Blanca, decidió dar el paso a la política. Primero con Ciudadanos, en el anterior mandato, y después con otra formación que solo con su elocuente nombre, Partido Independiente por las Nacionalidades (PIPN), ya indica su vocación internacional.

San Fulgencio ha crecido en las últimas tres décadas por y para el residente extranjero. El 65 % de los casi 10.000 vecinos censados no son de nacionalidad española y diez mil de las doce mil casas registradas forman parte de las grandes urbanizaciones que se construyeron en su término municipal: El Oasis, La Marina y La Escuera.

El concejal señala que se ha sumado a la moción de censura encabezada por José Sampere, portavoz del PSOE y exalcalde, porque se ha comprometido por escrito a atender las reclamaciones de los vecinos que residen en las urbanizaciones, y a llevar a cabo las mejoras que no ha podido desarrollar durante estos dos años.

"Creía que iba a ser así en el acuerdo con el PP. Pero el PP no quiere saber nada de las urbanizaciones. No le importan. Y eso no puede ser porque el casco urbano tradicional es un mundo y las urbanizaciones otro", reprocha al todavía alcalde José María Ballester.

Fachada del Ayuntamiento de San Fulgencio en una imagen de archivo / Tony Sevilla

Este jueves el primer edil cesó a Vandenbergen de sus áreas de Hacienda, Aseo Urbano y Parques y Jardines, competencias que probablemente recuperará el 18 de junio, tras la celebración del pleno extraordinario de la moción de censura. El concejal señala que técnicamente no es tránsfuga. Cuestión de formas. Comunicó su pase a los no adscritos doce minutos antes de que se presentara la moción de censura en el Ayuntamiento, el miércoles por la mañana.

El 95 % de los ingresos que obtiene el Ayuntamiento para su gasto corriente se obtiene de los impuestos y tasas de las urbanizaciones, insiste este concejal de 75 años, de relato pausado y buen español. No entra a cuestionar ni al alcalde, José María Ballester (PP), ni a su compañera y presidenta del partido, Charo Mejías, pero considera que no ha habido forma hasta ahora de financiar proyectos que mejoraran las condiciones de esos residentes. Ahora, asegura, eso es lo que le ha garantizado el PSOE en un documento firmado ante notario.

Zonas verdes privadas

Su principal caballo de batalla son las zonas ajardinadas, más de 30, de las que nadie se ocupa porque figuran como suelo privado en el planeamiento urbanístico. Es el "gran legado" de la antigua MASA. La urbanizadora que construyó más de seis mil viviendas en San Fulgencio -y otros miles más en Torrevieja-, bajo un modelo residencial peculiar en la década de los ochenta sin que esas áreas verdes fueran recepcionadas por el Ayuntamiento. Algunas ni se ejecutaron, otras son un secarral de matojos y algarrobos, y otras tantas se cuidan de forma parcial por la buena voluntad de los vecinos mientras se llenan de residuos y vegetación descontrolada.

Vivienda

No fueron asumidas por los residentes porque el tipo de vivienda adosada y unifamiliar no ha propiciado su creación como áreas de uso común. La movilidad y la diversidad plurinacional de los residentes no ayuda. Ahora asegura que se van a dar pasos para crearlas y como alternativa que sea el Ayuntamiento el que recepcione de forma tácita esos espacios que ya ofrecen servicios básicos como iluminación y están atravesados por viales públicos. José María Ballester aseguró este miércoles a INFORMACIÓN que eso es inviable jurídicamente sin la constitución de las comunidades y que el concejal pretendía entrar ya a mantener los jardines sin contar con la seguridad jurídica. También recuerdan desde el PIPN que el concejal ha sido el responsable durante dos años de todas las concejalías que asegura ahora que funcionan mal.

Para despejar dudas, Alain Vandenbergen, que conoce la polémica que genera las asignaciones a cargos públicos en España, recuerda que mantendrá su sueldo al 50 % de mil euros, porque es jubilado y cobra una pensión belga. Al igual que José Sampere, que percibirá retribución por asistencia a plenos, comisiones y juntas de Gobierno, y que también es pensionista. También jubilado es José María Ballester, actual primer edil que este miércoles ya se despedía del cargo, sin esperar sorpresa alguna y "orgulloso de su labor durante estos dos años", dijo.

Mociones

San Fulgencio ha vivido al menos siete mociones de censura en los últimos 25 años -algunos concejales pierden la cuenta cuando hacen memoria-. La moción siempre es legítima, pero también genera muchas tensiones. Este jueves un grupo de vecinos increpaba al concejal belga en la calle a la salida del Ayuntamiento en la plaza de la Constitución por propiciar el desalojo del Partido Popular del Gobierno local. Son gajes del oficio.