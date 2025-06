Policía Local de Orihuela: cuatro agentes menos y 17 plazas pendientes en dos años

Dos años después de que asumiera el gobierno local PP y Vox, con la edil popular Mónica Pastor al frente de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, la Policía Local de Orihuela tiene cuatro agentes menos, pasando de 154 a 150.

Ya en febrero, el comisario, José María Pomares, recordó al Ayuntamiento que había que ejecutar las oposiciones pendientes, algo que reiteró en un escrito el 15 de abril ante la falta de respuesta e inacción. Según el jefe de la Policía, la bolsa de empleo está paralizada desde diciembre, una parálisis que también sea da en 17 plazas: una de intendente, que no se adjudica desde diciembre; 11 agentes y tres oficiales desde enero y dos de inspectores desde marzo.

Mientras, los vecinos de la Costa han pedido más vigilancia y un refuerzo de efectivos policiales ante el incremento de delitos en los últimos meses. Las alarmas saltaron a finales de mayo por un herido por arma de fuego y un secuestro.

Los residentes exigieron entonces que la dotación de recursos policiales en el litoral esté en línea con las necesidades, que vienen determinadas por "el grave incremento de delitos que se viene produciendo en los últimos meses", apuntaban desde Unidos por la Costa.

"Lo que hay que hacer es bastante sencillo: prestar la atención, ponerle un poco de cariño y destinar los recursos que hagan falta", recalcaron, a la vez que reivindicaron "más dotaciones, medios, horarios, presencia, comunicación, disuasión, control de los asuntos conflictivos y utilización de drones y cámaras".

En este sentido, pidieron también que se amplíe el horario de denuncias en el Centro de Emergencias de la Costa, que ahora es de lunes a viernes de 9 a 13 horas, intérprete para extranjeros, publicar datos oficiales de los delitos en los últimos meses y poner en marcha cuanto antes las redes sociales de la Policía Local.

Cierre de la oficina en el Rabaloche

Esta escasez de recursos y la petición de ampliar el horario del centro en el litoral contrasta con el cierre del retén en el Rabaloche. Esta semana se ha retirado la cartelería de la puerta y repintado el bordillo que estaba de color amarillo por decisión de Pomares. Poco después, la concejala de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor, ordenaba expresamente que se repusieran los elementos y se procediera a la reapertura inmediata del retén.

Es más, el Ayuntamiento consideraba que el jefe de la Policía se había "extralimitado en sus funciones", ya que él no puede ordenar el cierre de ningún despacho o retén municipal, sino que esa función corresponde a la concejala delegada, según el artículo 33 de funciones de los Cuerpos de la Policía Local de la Ley 17/2017 de 13 de diciembre, que establece que sus funciones son las de instruir atestados en el casco urbano, policía administrativa dentro de su competencia, policía judicial, conflictos de la ciudadanía...

El comisario aprovechó la semana anterior el único día que tenía que ir a trabajar desde que le dieron sus "merecidas" -o "forzadas"- vacaciones hasta su jubilación forzosa, el 18 de septiembre, para firmar un escrito en el que solicitaba que se levantara el reparo de la interventora al pago de las facturas por el alquiler del inmueble y se dejara de usar hasta que se regularice la situación.

Dirigiéndose a Hacienda, que ostenta el propio alcalde del municipio, Pepe Vegara, y a Intervención, el jefe de la Policía Local contestó a la nota de reparo suspensivo emitida por la Intervención municipal sobre las facturas de arrendamiento del local situado en la calle San Francisco, considerando que se debía levantar, ya que, según argumentaba, era imprescindible proceder al reconocimiento de la obligación y al abono de las facturas correspondientes, dado que el servicio de arrendamiento se había estado prestando, cumpliendo la finalidad para la que se destinó el inmueble.

En este sentido, advirtió de que lo contrario podría suponer ir en contra del ordenamiento jurídico, como es el enriquecimiento injusto por parte de la Administración, ya que el servicio al que se refería la factura ha sido efectivamente prestado.

Sin contrato

La Intervención basaba su reparo u oposición al abono en que no hay un contrato formal vigente, ni autorización ni disposición de crédito previa, ni estudios técnicos y de mercado, ni posibilidad de prórrogas tácitas del arrendamiento.

Por ello, señalaba Pomares, la jefatura consideraba oportuno no usar el local para que no se tramiten nuevas facturas. No solo eso, sino que comunicaba a Patrimonio y otros centros gestores competentes que tomaba la decisión de no seguir utilizando el inmueble hasta que se resuelvan las deficiencias detectadas en el procedimiento administrativo.

No en vano, quien debe levantar el reparo es el jefe de la Policía, y hacer eso sin contrato -y a sabiendas- le podría acarrear problemas jurídicos.

Desde la jefatura, concluía el escrito, se reafirma el compromiso de ajustar todas las futuras contrataciones a la normativa vigente, garantizando el cumplimiento de los procedimientos administrativos y presupuestarios establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa aplicable. Además, Pastor también es la edil de Contratación.

El local, de 80 metros cuadrados, se abrió en 2011 cuando era alcaldesa Mónica Lorente tras una inversión para su puesta a punto de más de 75.000 euros.

Batallas

Desde que el Ayuntamiento decretó la jubilación forzosa de Pomares, pese a que pidió continuar en activo hasta los 67 años en 2027, los desencuentros se han hecho patente. Primero, calificó los argumentos del Consistorio de "guirigay" y presentó un recurso como paso previo a acudir a los tribunales.

También interpuso otro recurso contra las bases de la convocatoria para el puesto de coordinador de área 4 -derechos sociales, deportes y educación-, el cuarto alto cargo que cierra la estructura de directivos que suman 400.000 euros anuales en sueldos, al que Pomares aspira junto con otros dos candidatos. El Ayuntamiento ha denegado sus alegaciones, pero Pomares, lejos de desistir, ha presentado un recurso de reposición.

Además, ha acusado al alcalde y a la concejala de Seguridad Ciudadana de acoso y discriminación, mientras que la respuesta de la Corporación fue la de sacar cuentas para que se fuera de vacaciones hasta su jubilación, el 18 de septiembre, y nombrar como jefe al intendente Rubén Selma.