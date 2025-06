Las playas de Orihuela Costa se dejan parte del azul y acumulan quejas

Orihuela es la ciudad con más Banderas Azules de todo el levante, lo que la convierte en número uno en calidad de playas en la Comunidad Valenciana. En total, diez de sus once arenales han sido galardonados. Está a la cabeza del ranking de las distinciones que otorga la Fundación para la Educación Ambiental desde hace más de 30 años. Un símbolo que representa un estándar internacional de calidad ecológica y turística y que se ha convertido en una insignia ampliamente reconocida por millones de usuarios en casi medio centenar de países.

Para obtener la Bandera Azul, se deben cumplir rigurosos criterios que incluyen la instalación de paneles informativos sobre los ecosistemas y espacios naturales protegidos, así como la organización de actividades educativas. La calidad del agua de baño debe ser excelente, conforme a las directivas europeas, y las playas deben estar limpias, con una gestión adecuada de residuos y baños públicos, incluyendo instalaciones adaptadas para personas con discapacidad. Además, se exige contar con accesos seguros y accesibles, así como equipos de primeros auxilios y personal de socorrismo preparado. Este año, la Concejalía de Costa ha activado este servicio antes del verano oficial -el 15 de junio- desde el viernes pasado hasta el 15 de septiembre.

Cala Cerrada, en Orihuela, con bandera azul. /

Hasta el verano pasado, el municipio, que luce con orgullo estos distintivos, llevaba seis años consecutivos haciendo pleno. En 2023, ya con el actual equipo de gobierno de PP y Vox y recién estrenada la Concejalía de Costa, se tuvo el amago de perderla en Cala La Mosca -también conocida como Playa Flamenca-. De hecho, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, gestor de los distintivos, informó de que se retiraba en este espacio costero por los vertidos de aguas que se habían detectado. Sin embargo, en esa ocasión se pudo subsanar el problema y poco después se volvía a izar la enseña tras asegurar que los análisis practicados sobre el agua arrojaban una calidad excelente.

Ya en 2024, el amago se convirtió en certeza, aunque le tocó a Cala Estaca, la playa contigua a Cala La Mosca en dirección sur, por "contaminación difusa" y vertidos de origen desconocido, aunque las aguas seguían siendo aptas para el baño.

Entonces, la asociación vecinal Unidos por la Costa mostró su sorpresa de que no la perdiera también Cala La Mosca, como sí ha ocurrido esta vez. La Concejalía de Costa, que dirige Manuel Mestre (Vox), dice desconocer la causa, aunque este arenal viene arrastrando desde 2023 continuos vertidos de origen desconocido.

Vertidos en Cala La Mosca (Playa Flamenca), en una imagen de archivo / Unidos por la Costa

En estas dos playas está pendiente de adjudicarse el chiringuito, un contrato que forma parte del lote 1, que incluye a Punta Prima, el único de los cuatro lotes que tendrá que volver a licitarse. Así, llevan sin este servicio desde enero de 2023, siendo el tercer verano con el cierre echado a pesar de que la temporada en este caso es de abril a octubre.

Punta Prima, además, es inaccesible para las personas que necesitan el ascensor, que no funciona, y cuya licitación para renovarlo aún no se ha puesto en marcha.

Deficiencias

Los vecinos del litoral siguen viendo con estupefacción que el organismo que se encarga de conceder las Banderas Azules haya ordenado retirar este distintivo de calidad turística en Cala La Mosca y no lo haya hecho también en otras playas donde la calidad está empeorando. Desde febrero no se realiza el servicio de mantenimiento de viales, que incluye el de revisión de lavapiés y las pasarelas en las playas. El Ayuntamiento resolvió enmendar este problema encargando la gestión a la empresa municipal Servicio de Gestión Medioambiental, pero aún no se ha materializado.

"Vayas por donde vayas, te encuentras el óxido por todas partes", se lamentan en la asociación vecinal, una estampa que afea el idílico paseo desde Cala Capitán a Cala Bosque (La Zenia), con barandillas corroídas que en algunos casos han tenido que ser sustituidas por vallas provisionales. No solo es una cuestión estética, recuerdan, sino también un evidente riesgo para los usuarios.

Todo ello consecuencia de décadas de abandono, aunque "especialmente negativos están siendo estos dos últimos años de gobierno de PP y Vox, por su inoperancia y por la absoluta inutilidad de una Concejalía de Costa vacía de contenido y muy mal gestionada", sentencian, hasta el punto de que está actuación, con un coste de 160.000 euros, aún no se ha realizado pese a que hay en el banco más de 50 millones de euros.

Cala Cerrada, continúan, "está totalmente abandonada", al igual que Cala Capitán. Las deficiencias más comunes son suciedad en la arena, con algunas zonas llenas de residuos que suponen un peligro para ir descalzo; taludes sucios, llenos de hojarasca y basura, que requieren una poda y limpieza urgentes y desprendimientos en muros.

Capítulo aparte merecen los lavapiés. Muchos de ellos sin funcionar y casi todos con las tripas al aire, con las tuberías sobre la arena, lo que supone peligro de caída para los usuarios.

Se da la paradoja, además, de que muchas de estas playas disponen de un espacio para personas con movilidad reducida -en Cala Bosque, Cala Capitán, Playa La Glea y Playa Barranco Rubio- al que en algunos casos no se puede acceder porque, pese a la afluencia que ya es masiva a estas alturas del año y con la subida de las temperaturas, aún no se han instalado las pasarelas ni están operativos los ascensores que en algunas playas son imprescindibles para quienes no pueden usar las escaleras.

A buen seguro son estas las principales deficiencias que los usuarios destacarían ahora en las encuestas que el Ayuntamiento realizará a pie de playa en temporada alta por 36.000 euros.