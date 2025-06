El Ayuntamiento de Guardamar cree que las casas de playa Babilonia del casco urbano deben librarse del derribo

Se mantiene la cuenta atrás para que alrededor de 60 viviendas de la playa Babilonia sean derribadas a mediados de septiembre. Mientras las retroexcavadoras han reducido a escombro esta última semana los chiringuitos Jaime Playa, que cerró solo unos días antes tras quedarse sin luz ni agua, y el edificio del antiguo Miramar, los residentes buscan fórmulas de última hora para intentar "in extremis" salvar las casas. Creen que una declaración de Bien de Interés Cultural podría ampararlas en el articulado de la nueva ley de Costas Valenciana como núcleo tradicional. Por su parte, el Ayuntamiento y el Ministerio para la Transición Ecológica, organismo competente, ya están planificando el día después.

Reunión

La Dirección Territorial de Costas tiene previsto mantener con el Ayuntamiento de Guardamar una reunión en breve para planificar cómo será el proyecto de regeneración con el que el Gobierno señala que recuperará 600 metros lineales ocupados parcialmente por las características casas de planta baja. Con los derribos se pretende revertir la regresión de la playa detectada desde hace varias décadas.

Uno de los retos de ese proyecto será la retirada de miles de toneladas de material de defensa contra temporales ubicados por los residentes para evitar que el oleaje inunde sus casas en caso de temporal.

También está por ver si se mantendrá un paseo peatonal entre la playa y el cordón dunar siguiendo el trazado de la actual avenida Ingeniero Codorniu, o todo el espacio permanecerá exento para unir playa y zona de la pinada.

Hilera de las casas de Babilonia sobre la playa que está previsto derribar en Guardamar / Tony Sevilla

Regidor

El alcalde José Luis Sáez señaló que el Ayuntamiento carece de competencias para disponer sobre cualquier solución que tenga que ver con la regeneración y solo puede pronunciarse sobre cómo le gustaría que fuera esa fórmula. La facultad de decisión, enfatiza Sáez, es de quien vela por el cumplimiento de la legislación en dominio público, es decir, el Ministerio para la Transición Ecológica a través del servicio provincial de Costas.

El alcalde también señaló, solo a título particular, que considera que es muy complicado que una protección como BIC pueda paralizar la orden de derribo, aunque insistió que los ayuntamientos carecen de competencias para disponer sobre el futuro de concesiones sobre dominio público.

"Las sentencias han considerado todos los aspectos. En el caso de esas viviendas, se ha tenido en cuenta el hecho de que su derribo es esencial para la recuperación del tramo de playa en una zona que además está protegida como Red Natura 2000", indicó.

Retroexcavadora sobre los escombros de uno de los chiringuitos en playa Babilonia / D. Pamies

Las casas pares sí protegen

Sáez señaló a preguntas de INFORMACIÓN que al municipio le gustaría que las aproximadamente 25 casas de la calle Europa, hilera de la playa situada más al sur -los números pares de las viviendas de Babilonia-, no se vean afectadas por la decisión de los derribos. Señala que se encuentran en suelo urbano consolidado y en este caso no hay margen para regenerar la playa porque en la zona interior no hay dunas de arena que puedan contribuir a una dinámica de deposición, sino edificios.

¿Adiós a las casas de la playa de Babilonia de Guardamar? / Áxel Álvarez

La situación jurídica de estas viviendas es confusa. También carecen de prórroga del Ministerio, y su plazo concesional se ha agotado. Sin embargo, no se ha resuelto su derribo. En este sentido, el regidor guardamarenco reconoce que en este tramo, ocupado ahora por residencias particulares y un par de restaurantes de playa al que afecta el oleaje en la misma medida que al resto, si se derriban dejaría sin obstáculos el paso del mar, que podría llegar a zonas con equipamientos públicos como el polideportivo, edificios residenciales y la avenida de Europa. Además, no existe espacio para regenerar la playa como en el otro tramo, que cuenta con las dunas de la pinada.

Mantenimiento y corrección de errores en infraestructuras

Los vecinos de Babilonia que ya cuentan con notificación en firme para que el derribo a mediados de septiembre sea costeado por su cuenta, consideran que las demoliciones no van a resolver el problema de regresión de la playa, objetivo que persigue el Miteco con la demolición de las casas levantadas hace un siglo sobre la propia arena, y que se producirá una intrusión de agua de mar en el cordón dunar que malogrará la pinada en esa zona.

Los residentes en Babilonia insisten en que la solución al problema de la regresión pasa por modificar el espigón de la desembocadura del cauce nuevo del río Segura, situado al norte de la playa, para que derive los sedimentos hacia el sur, acompañado de trabajos de mantenimiento y conservación del frente litoral con medios y especializado.