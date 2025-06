Una empresa recurre el pliego de condiciones del nuevo servicio de transporte urbano de Torrevieja

Ruiz Bus, empresa granadina de transporte urbano, ha recurrido los pliegos de condiciones del concurso para el nuevo servicio municipal de autobús urbano en Torrevieja, según informó el concejal secretario de la junta de Gobierno local, Federico Alarcón.

La adjudicación afronta su recta final tras más de una década de tramitaciones y fracasos. Se encuentra en el momento de presentación de ofertas de las empresas interesadas en este servicio de transporte urbano que ha salido a licitación mediante una concesión a 10 años por un importe global de 115.440.005 euros (más IVA).

Tribunal Administrativo

Los técnicos municipales ya han rechazado el recurso y ahora se ha remitido al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). La empresa señala algunos aspectos del pliego de condiciones que considera irregulares. Será el TACRC el que decida. Si admite el recurso como medida cautelar, antes de decidir sobre el fondo del asunto, se paralizará el procedimiento de contratación que se encontraba en el plazo de presentación de ofertas. Si no se admite, el procedimiento continuará sin más incidencias.

Entre las alegaciones realizadas, la empresa pone en duda la viabilidad económica del propio contrato que exige que la empresa ganadora de la concesión abone al Ayuntamiento en el momento de la formalización y prácticamente de una sola vez los 19 millones de euros que cuesta la nueva flota, condición que favorece a grandes corporaciones de transporte.

Los usuarios esperan sentados en la repisa de un supermercado a la llegada de bus urbano en la calle Ramón Gallud / D. Pamies

Vehículos

Hay que recordar que el municipio tiene adjudicado la provisión de autobuses desde 2022 a la única empresa que se presentó al concurso, Solaris Bus Ibérica, proveedor habitual de vehículos de Avanza. El Ayuntamiento señaló inicialmente que iba a ser el que sufragara de su cuenta esa nueva flota de 32 vehículos, la mayoría híbridos, lo que rebajaría el precio anual del servicio.

Más tarde, sin embargo, cambió de opinión -la liquidez de las arcas municipales ya no es la misma que en 2022-, y tiene previsto repercutirlo de forma inmediata a la adjudicataria, una cuestión que muy pocas empresas del sector pueden asumir de forma inmediata, según manifiesta en las alegaciones la firma que ha recurrido.

Ruiz Bus señala que el Ayuntamiento obvió este dato -el de la inversión multimillonaria necesaria para iniciar el contrato- en la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), de Regulación y Supervisión de la Contratación.

Certificados

Los técnicos municipales responden que esa información está incluida y que si la ONE no la cita, es porque la considera irrelevante. La empresa añade que además se reclama un número de certificados a las firmas concurrentes que son poco habituales y muy pocas están en disposición de cumplir.

Otro de los puntos del pliego cuestionado por Ruiz Bus es el hecho de que el contrato no se oferte en lotes, considerando que se contempla la construcción de instalaciones y talleres y otros aspectos de forma global, también que se reclama la titulación de ingeniero para el jefe de Tráfico.

Una década

El Ayuntamiento de Torrevieja lleva diez años intentando adjudicar un nuevo servicio de transporte. La prestación se realiza sin contrato desde 2013, momento en el que la Generalitat recordó que no se podía ofrecer un servicio municipal de bus urbano valiéndose de la concesión de rutas interurbanas, argumento jurídico que empleaba Costa Azul y el Ayuntamiento para rubricar el convenio, lo que permitía a la empresa ejercer el monopolio en la zona sin mediar concurso y al municipio imponer sus condiciones. Por ejemplo, la gratuidad para los vecinos empadronados y una prestación muy por debajo de los estándares de otras ciudades similares.

La administración autonómica instó al Ayuntamiento en ese momento a sacar a concurso adecuado a sus necesidades. Desde entonces el Ayuntamiento paga mes a mes, con informes de reparo de la Intervención, el servicio de transporte urbano de una ciudad que ha de conectar decenas de urbanizaciones de su periferia con el centro.

Marquesina sin cubierta y pantalla apargada de una de las principales paradas de bus urbano de Torrevieja / D. Pamies

Monopolio

La multinacional Avanza absorbió a Costa Azul en 2017 y es, desde entonces, la que despliega las líneas con una facturación mensual que no baja de los 230.000 euros. El bus urbano es todavía gratuito y de uso ilimitado para los residentes empadronados con la emisión de una tarjeta ciudadana que cuesta 7 euros anuales. El servicio presenta deficiencias como prolongadas frecuencias de paso, pese a ser esencial en un municipio con enormes extensiones de suelo residencial y con mucha población que carece de otros medios de movilidad.

El Gobierno local de izquierdas intentó municipalizar la prestación, pero no avanzó en ese proyecto. El equipo de Gobierno del PP retomó su gestión en 2019 y decidió, primero, crear una empresa pública, que luego descartó. Anunció más tarde que se llevaría a cabo a través de una adjudicación externa porque, según sus informes encargados a una auditora, es una opción más barata y eficiente.

Muchos problemas

Ahora las frecuencias horarias no bajan de los 40 minutos y la impuntualidad es marca de la casa. Si va a llegar o no el autobús no forma parte de una previsión. Es una incógnita para algunas zonas del municipio. Las paradas, a excepción de algunas escogidas del centro, presentan un estado de conservación lamentable, en el caso de las que siguen en pie, aunque los autobuses sí se han ido renovando por la empresa.

La atención al viajero tampoco sirve de mucho al viajero. Avanza ofrece una aplicación en la que se puede seguir en un tiempo real "simulado" cuándo va a llegar un bus a la parada, pero esa aplicación no es del paso de los autobuses que carecen de dispositivo geo referenciados. Solo ofrece los horarios teóricos. Como ejemplo: cubrir el trayecto entre La Mata y el Hospital le cuesta dos horas al usuario.