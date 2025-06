Torremendo se suma al hartazgo por las deficiencias sanitarias: solo un médico por cada 2.489 usuarios

Los vecinos de Torremendo se están movilizando para reclamar a la Generalitat mejoras sustanciales en la asistencia sanitaria en el departamento de salud de Torrevieja al que pertenecen. Este miércoles llenaron el salón de actos del centro social para preparar su presencia en la mesa de diálogo que ha organizado la Plataforma Sanidad 100 x 100 Pública y de Calidad en Guardamar en la que participarán varios representantes autonómicos del PP, PSOE y Compromís para abordar la reclamación de una atención sanitaria de calidad para los diez municipios que forman el área sanitaria del litoral y prelitoral de la comarca.

Cartel del acto de la Mesa de Diálogo de Sanidad organizada por la Sanidad 100 x 100 Pública y de Calidad en Guardamar este viernes / INFORMACIÓN

Ratio

Los vecinos señalan que con datos oficiales se han convertido en la zona sanitaria con la peor ratio de médico por paciente de la Comunidad Valenciana: un facultativo para 2.489 pacientes potenciales. El médico adscrito a Torremendo, una población que forma parte del término municipal de Orihuela, lo es también del residencial oriolano de Entre Naranjos. Ambas poblaciones forman parte del departamento de salud de Torrevieja.

La primera cita médica en atención primaria requiere entre 12 y 15 días de espera, cuando por ley debería ser 24- 48 horas, según recuerda la asociación de Torremendo. Esas demoras son menores en algunos municipìos del departamento, pero siempre se sitúan en más de cinco días. O diez días para el caso del centro de Torrevieja, por ejemplo.

A esa convocatoria de mesa de diálogo también acudirá la Asociación de Vecinos de Los Montesinos y la Asociación de Vecinos de San Miguel de Salinas "San Miguel Arcángel".

Los ayuntamientos gobernados por el PSOE en Los Montesinos y San Miguel de Salinas se han apuntado ahora -no lo hicieron durante el mandato del Botànic- a la iniciativa de reivindicación y colaboran con el transporte en bus a Guardamar.