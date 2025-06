Torrevieja abre la jaula

El Ayuntamiento de Torrevieja decidió el pasado viernes poner en servicio, por fin, la pista deportiva infantil construida en plena plaza de Oriente, en el torrevejense barrio de La Punta. Una infraestructura que arrastra polémica porque pese a ser una inversión limitada en presupuesto y envergadura no había forma de terminarla.

Y también, porque la estética de la cancha deportiva, a juicio de muchos vecinos de la zona, deja bastante que desear junto al edificio en hormigón blanco de la iglesia de Sagrado Corazón, también de factura inquietante.

La obra se adjudicó por apenas 169.000 euros. Una migaja en el capítulo de inversiones multimillonarias municipales. Y comenzó oficialmente en mayo de 2024 con un plazo de ejecución de cinco meses-su anuncio a golpe de reel, siempre virtual, en los canales oficiales de Instagram y Tik Tok del Ayuntamiento se remonta a octubre de 2023. En octubre pasado, el área encargada del contrato aseguraba a este diario que la apertura iba a ser inminente.

Horario de verano

Los chavales que aguantaban el tirón bajo el sol y el bochorno explicaban a INFORMACIÓN que durante todo el viernes la pista estuvo repleta hasta las 24 horas, cumpliendo puntualmente el horario de verano que ha planteado el Ayuntamiento. También señalaron que muy pocos menores se quedaron jugando fuera, en la plaza, que ese era el objetivo de la instalación porque los balonazos terminaban en las terrazas de varios establecimientos que ocupan buena parte del espacio público de la plaza y contra las paredes de la iglesia.

Normas de us de la pista deportiva infantil de la plaza de Oriente de Torrevieja que tendrá un horario de 9 a 24 horas en verano / D. Pamies

Normas

La apertura llega con una retahíla de normas bastante específica. La edad máxima de los usuarios debe ser de 14 años. No se puede acceder con patinetes, tampoco fumar ni vapear, comer pipas o chicles y no se puede acceder con envases de vídrio. Una señal bastante elocuente invita a los menores a no escalar el vallado perimetral si la pista está cerrada. Algo, por otra parte, que los podría convertir en campeones locales de escalada porque son tres metros de vallado metálico enmallado y otros tres de red. Mientras que otra indicación mucho más genérica asegura que los "niños deberán estar supervisados por un adulto". La pista lleva horas abierta y la mayor parte esas normas se incumple de forma sistemática.

Pequeña

El equipo de Gobierno de Torrevieja se animó a visitar hace unos días los cinco nuevos aseos públicos autolimpiables a modo de inauguración -llevaban instalados sin abrirse más de un año-, pero parece que no se va a atrever, de momento, con la pista deportiva.

Técnicamente, la pista cuenta con todos los detalles de seguridad, en especial los refuerzos junto al vallado y la propia solera que es de un material especial blando -cuya falta de suministro justificaba el retraso- pero es minúscula, en comparación con la altura de su vallado perimetral. La cancha presenta una más que singular planta estrecha -7 metros de ancho por 21 de largo-, 162 metros cuadrados más un acceso de otros 33 de césped artificial, entre la calle Ulpiano y una de las salidas del parking.

Las fiestas

La pista deportiva se ha abierto coincidiendo con la antesala de las fiestas del barrio, consagradas al Sagrado Corazón de Jesús, y ha coincidido con algunos retoques en la plaza. Por ejemplo, se han instalado dos báculos con focos que apuntan (solo) a la fachada de la iglesia. Y hace ya más de un mes se ubicaron un buen número de bancos financiados con fondos europeos y ligados al más que etéreo -nadie sabe dónde está y qué es eso- centro comercial abierto La Sal. Bancos que se están empleando también a fondo, eran necesarios, con el inconveniente de que cuentan con espacio para un parterre que no se ha completado y se están usando como papelera.

Pista deportiva infantil en la plaza de Oriente de Torrevieja / D. Pamies

La renovación se ha completado con algunos arreglos de la mano del nuevo servicio de parques y jardines -el centro de Torrevieja está siendo muy afortunado en eso tras contratar un servicio por 113 millones de euros- que se ha hecho notar en la colocación de tierra vegetal en la zona de olivos, los únicos árboles que capaces dar sombra en esa plaza: cuando fue renovada en 2007, fundamentalmente para dar cabida al negocio del aparcamiento subterráneo con 500 plazas, se prometió arbolado y sombra.