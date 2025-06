Orihuela gana la votación para ubicar la planta comarcal de basuras junto a la CV-95

La junta de Gobierno del Consorcio Vega Baja Sostenible ha aprobado este martes que la empresa que gestiona los residuos comarcales UTE Vega Baja Sostenible valore como ubicación definitiva de la primera planta comarcal de tratamiento de residuos en la CV-95 junto a la Cuesta del Pelegrín, en término municipal de Orihuela, en el límite del término municipal de Jacarilla.

A la izquierda, terrenos agrícolas del paraje de la Cuesta del Pelegrín; en el centro, la CV-95, y a la derecha, el término municipal de Jacarilla. / Tony Sevilla

La propuesta ha contado con los votos favorables de 24 de los 27 municipios de la comarca, la Diputación y la Generalitat Valenciana, incluidos los principales, tanto del PP como del PSOE. Han votado en contra los tres municipios del PP que consideran que esa ubicación les afecta negativamente: Jacarilla, Bigastro y Benejúzar, pero que no alcanzan ni el 10 % del voto ponderado en el Consorcio. Voto que coincide con las mociones aprobadas en los plenos de esos municipios en contra de la ubicación.

La UTE Vega Baja Sostenible (Prezero-Cívica) deberá plantear ahora el proyecto definitivo de la planta de tratamiento biológicos mecánicos (TMB) considerando toda la documentación aportada por todos los municipios del Consorcio.

TMB

La Junta de Gobierno del Consorcio Vega Baja Sostenible solicitaba de esta forma un estudio en profundidad de los terrenos planteados y la documentación aportada por todos los municipios para determinar la ubicación más idónea para la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) de la comarca. La planta se plantea sobre 150.000 metros cuadrados, para asumir 200.000 toneladas de residuos y contará con instalaciones para el tratamiento de residuos urbanos -fracción resto contenedor gris-, orgánicos -contenedor marrón ausente de la mayor parte de municipios- y podas vegetales.

Según explican fuentes del Consorcio Vega Baja Sostenible plantas TMB utilizan tecnología innovadora para separar lo reciclable de las fracciones de residuos. Una vez recuperados los materiales aprovechables, se compactan en balas para su uso como materia prima reciclable. Aquello que no tiene una segunda vida útil o no se puede separar correctamente, se traslada a otros territorios para su eliminación en vertedero. En el caso de la comarca de la Vega Baja, se plantea únicamente una planta de tratamiento y separación: no se contempla en ningún caso la creación de instalaciones de eliminación.

Ubicación de los terrenos propuestos y que estudiará la UTE Prezero - Cívica / INFORMACIÓN

30 % de rechazo

El Consorcio descarta que albergue un vertedero y también la valorización energética: la incineración de los residuos que no se puedan reciclar para generar energía. Con lo que en entre el 30 y el 40 % de los residuos totales que no podrán reciclarse en compost deberán enviarse, a su vez, a otras plantas de eliminación.

El hecho de que la oposición a la ubicación fuera minoritaria no ha evitado el debate. El alcalde de Jacarilla, Andrés Moñino, ha defendido la postura del municipio, ha solicitado que la Generalitat también realice un informe sobre la ubicación que planteó la propia UTE en su plan de gestión presentado en febrero de 2024 y ha especificado el impacto que la instalación tanto en el crecimiento urbanístico futuro como por sus afecciones ambientales. Por ejemplo, por encontrarse la localización en el ámbito de la cuenca vertiente del barranco del Derramador o en el camino del agua en caso de rotura de la presa La Pedrera.

Debate por sorpresa entre compañeros de partido

La intervención que sorprendió por su dureza en contra de la propuesta que defiende la Generalitat fue la realizada por la alcaldesa y senadora del PP, Teresa Belmonte. Cuestionó el contenido del informe del Ayuntamiento de Orihuela y también el informe de la Generalitat que valida la propuesta oriolana en la Cuesta del Pelegrín - a solo tres kilómetros del casco urbano de Bigastro. Y lamentó que la Generalitat no se planteara las tecnologías más innovadoras y económicas a la hora tratar los residuos en la comarca en una clara alusión a la valorización energética por incineración.

Belmonte, que fue presidenta del Consorcio ha mantenido en otras ocasiones que las plantas TMB serán insuficientes para reciclar y que el rechazo, lo que no se puede reciclar, todavía suma un volumen muy elevado como para renunciar a la valorización y recurrir, de nuevo al traslado de residuos a otras plantas.

Recreación de la planta TMB prevista en Orihuela sobre 150.000 metros cuadrados / Consorcio Vega Baja Sostenible

Consell

El director general de Calidad Ambiental del Consell, Jorge Blanco, se dio por aludido y señaló que la TMB contará con la tecnología más avanzada capaz de reciclar hasta el 70 % de los residuos. Y que la Generalitat apuesta por la valorización para el resto que no se pueda elimiminar más allá de los vertederos, pero no en la Vega Baja, como ya ha reiterado el Consell, que plantea una incineradora para toda la comarca. Además, recordó que la valorización por incineración no es precisamente la tecnología más económica.

La intervención de Belmonte también llamó la atención porque se ha expresado en contra de la ubicación pero en la votación de la moción rechazo planteada por la oposición del PSOE declinó que el PP la votara a favor, aunque su grupo se abstuvo con lo que fue aprobada.

El presidente del Consorcio y alcalde de Formentera del Segura, Francisco Cano señaló que en la Vega Baja se da una situación vergonzosa sin instalaciones de tratamiento que obligan a trasladar los residuos sin tratar a otras provincias y comunidades, incluso a Almería con el coste que supone para los ayuntamientos

Una situación vergonzosa

“Somos el único Consorcio de Residuos de la provincia de Alicante que no contamos con una planta de tratamiento de residuos propia, una instalación industrial que aprovecho para recordar que solo separa los residuos y los prepara para su reciclaje, no incluye ningún tipo de eliminación, y que se instalará en una zona que no genere molestias a nadie,” recordó el presidente de la entidad y alcalde de Formentera del Segura, Francisco Cano. "Estamos viviendo una situación vergonzosa. Nos vemos obligados a trasladar nuestros residuos hasta municipios muy alejados, otras comunidades autonómicas e incluso Almería para que sean tratados, con un altísimo coste económico y ambiental para toda la ciudadanía e incumpliendo toda la legislación vigente" . A un precio que no citó pero que ya roza los 250 euros por tonelada.

Siguiendo el Plan de Gestión, el Consorcio Vega Baja Sostenible requirió a sus municipios que plantearan alternativas y terrenos para la ubicación de la primera planta TMB, siguiendo la legislación vigente que exige a las entidades de gestión de residuos disponer de instalaciones propias para el tratamiento. De los 27 municipios que conforman la entidad, solo Orihuela ha contestado en positivo al requerimiento de terrenos.

Apta

El municipio de Orihuela plantea un área que consideran apta para ubicar la planta TMB según la legislación municipal y autonómica. Esta área, siguiendo la decisión de la Junta, deberá ser estudiada por la UTE Vega Baja para plantear la modificación del plan de gestión para la instalación de la TMB. La empresa concesionaria también deberá tener en cuenta la información y los escritos planteados por los municipios, incluyendo alternativas, afecciones posibles y alegaciones, para plantear el proyecto definitivo de TMB.

“Orihuela es uno de los municipios más grandes del Consorcio Vega Baja Sostenible -es el segundo que más residuos genera con casi 50.000 toneladas anuales-,” explicó Cano tras la junta de gobierno celebrada en el pleno de la Diputación Provincial. “Es por ello que planteamos construir la planta TMB en su término municipal”.

Además de esas razones Orihuela ha sido el único que ha propuesto una ubicación en su término por dos poderosos motivos más: alejar cualquier posibilidad de que la UTE propusiera la ubicación en el paraje de La Pistola, rechazada por los vecinos de Torremendo, y más fácil para la adjudicataria porque esos terrenos son de su propiedad y beneficiarse de las compensaciones que el Consorcio otorga a los municipios que acogen instalaciones -como el ahorro en el canon de tratamiento-.

Votación en el pleno de la Diputación de los representantes de los 27 municipios, el Consell y la Diputación / INFORMACIÓN

Compensación por la fracción orgánica

El director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana, Jorge Blanco, ha anunciado también en la junta de gobierno que el Consorcio Vega Baja Sostenible recibirá una subvención para la gestión de biorresiduos que asciende a los 110.000 euros. Un tipo de recogida selectiva que es casi testimonial en la comarca. Apenas 1.000 toneladas del total de las 200.000 que se generan.

Esta subvención irá dirigida a los municipios que realizan la separación en origen de la fracción orgánica, mediante el contenedor marrón o la recogida puerta a puerta, con el objetivo de motivar a los ayuntamientos a implantar la recogida selectiva de esta fracción de residuos.

“La junta de hoy ha sido un paso muy importante para la comarca de la Vega Baja, hemos dado un paso adelante en la resolución de una problemática de los residuos de la comarca y hemos puesto a disposición una serie de terrenos para que la UTE realice un estudio para determinar las más adecuadas para la instalación de la primera TMB,” señaló al finalizar la reunión el presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, Francisco Cano.

“Ahora la UTE tiene que presentar el proyecto de gestión e informar de todos los aspectos adversos que puede conllevar una TMB para que se resuelvan y no genere molestias a ningún municipio”.

Obligación legal

Las mismas fuentes señalan que disponer de este tipo de instalaciones "es una obligación legal recogida en el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana y en la legislación estatal y europea. Además, permite mejorar los índices de recuperación de residuos y reducir el coste económico y ambiental derivado de la gestión de residuos, al reducir enormemente los trayectos de los camiones de recogida municipales.