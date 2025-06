Acciona realizó pero no cobró el plan de choque de 256.000 euros que le encargó a dedo el PP de Torrevieja en 2019, según los testigos

Acciona no ha cobrado los 256.000 euros del plan choque de limpieza que Carmen Gómez (PP), teniente de alcalde y concejal de Aseo Urbano y Personal del equipo de gobierno de Eduardo Dolón hasta 2023 "ordenó" a dedo y sin contrato que realizara la empresa multinacional en los meses de julio y agosto de 2019, nada más recuperar la Alcaldía de Torrevieja. Coincidieron en este punto, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, los testigos que comparecieron este miércoles en el juicio que se sigue contra Gómez, acusada de un delito de prevaricación. La Fiscalía le pide 12 años de inhabilitación para ejercer cargo público.

El Ministerio Público intentó indagar en los interrogatorios del juicio oral por el motivo por el que la empresa multinacional realizó efectivamente ese trabajo, pero luego no consta que el Ayuntamiento se lo abonara. Acciona se adjudicó en Torrevieja la nueva contrata millonaria de las basuras en la ciudad por quince años y 400 millones de euros en junio de 2022.

Foco mediático Acciona está en el foco mediático por pagar presuntamente mordidas al exministro socialista José Luis Ábalos y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a cambio de obtener contratos públicos, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que el nombre de la mercantil aparece en 200 ocasiones.

Acudieron a declarar a la Sección XI de la Audiencia Provincial con sede en el Palacio de Justicia de Elche el ingeniero supervisor de la contrata de recogida de residuos en aquel momento; la exsecretaria general del pleno; el exconcejal de Los Verdes Israel Muñoz; y la exregidora socialista Fanny Serrano, quien llevó el asunto al juzgado desde las filas de la oposición.

Sin consignación, ni informe de necesidad ni contrato

El funcionario ingeniero ratificó que la exconcejala le comunicó que había ordenado ese servicio sin informe de necesidad y sin consignación presupuestaria y que le dijo a Carmen Gómez que no se podía comprometer ningún gasto sin autorización del órgano gestor, que desempeñaba este mismo técnico. Algo que le comunicó primero verbalmente y, tras consultarlo con la secretaria, después por escrito al comprender que iba a seguir adelante con el encargo. Ambos, técnico y exfedataria, coincidieron en este testimonio.

Dentro de la prestación

La defensa ejercida por el letrado José Pedro González, intentó consolidar su interpretación de que el servicio formaba parte del refuerzo de verano que figuraba en el propio contrato, llevado a cabo a través de una prórroga tácita y voluntaria con Acciona desde mediados de 2016. Que no era una prestación autónoma y, por lo tanto, no requería de un procedimiento específico independiente.

Sin embargo, esos testimonios, en especial el del técnico, señalaron que se trataba de una prestación extraordinaria, que requería una licitación independiente al margen del servicio esencial de limpieza y recogida de basuras que realizaba Acciona desde 2004. Y tal y como refleja la rueda de prensa en la que Gómez y el alcalde, Eduardo Dolón, presentaron la propuesta, esta fue anunciada como el cumplimiento específico de una promesa electoral tras recuperar el poder municipal. Es decir, como algo extraordinario.

Desconocido

La exsecretaria del Ayuntamiento torrevejense indicó que en 39 años de labor profesional no había tenido constancia de que una empresa que realizara una prestación para un Ayuntamiento y que efectivamente lo hubiera ejecutado, no lo facturara. Con o sin relación contractual a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito, apuntó. Y que en este caso concreto, desde 2019 a 2024 cuando dejó la plaza en el Consistorio no tuvo constancia que ese abono se hubiera producido.

Este hecho contrasta con la práctica habitual de esta empresa, como ha comprobado INFORMACIÓN, que ha reclamado cualquier sobrecoste en su prestación al municipio desde 2024.

La exconcejal Serrano señaló que decidió denunciar poco después de conocer el contenido de la rueda de prensa que ofrecieron Gómez y el alcalde, Eduardo Dolón, porque consideraba que estaban "describiendo un delito" y que su obligación era denunciarlo, más todavía en su función como concejal de la oposición. Aunque solo pudo recabar la documentación tras varios requerimientos ante el Síndic de Greuges porque, dijo, el equipo de gobierno del Partido Popular se los negaba.

Sesión

El juicio contará con una última sesión en la que declararán los responsables de Acciona en aquel momento, que en fase de instrucción señalaron que la empresa esperaba cobrar el plan de choque de limpieza con la liquidación del anterior contrato, liquidación que tres años después de comenzar el nuevo contrato no se ha llevado a cabo. También prestará declaración la exteniente alcalde acusada y terminará con las conclusiones finales de la Fiscalía Anticorrupción y de la defensa de Carmen Gómez.