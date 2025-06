El jefe de la Policía Local de Orihuela pide la nulidad de los nuevos altos cargos

El comisario de la Policía Local de Orihuela, José María Pomares, no ceja en su empeño por disparar a diestro y siniestro contra el Ayuntamiento desde que se decretó en abril su jubilación forzosa para el próximo 18 de septiembre cuando había solicitado continuar en activo hasta los 67 años.

Incluso, ha denunciado al alcalde Pepe Vegara y a la concejala de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor, de acoso y discriminación laboral, una acusación que la comisión municipal de investigación ha resuelto como un conflicto en el que ambas partes deben mantenerse alejadas, algo que la Administración local resolvió antes "obligando" al jefe policial a disfrutar de sus "merecidas" vacaciones hasta su jubilación aduciendo los días que le quedan pendientes de disfrutar.

Pero ni en vacaciones descansa. El mismo día que la junta de gobierno nombraba a Isabel María Belmonte como coordinadora del área 4 para la gestión de los servicios de derechos sociales, deportes y educación del Consistorio, un puesto al que Pomares también aspiraba, el mando policial presentó un nuevo recurso, el quinto, contra el cargo.

No solo eso, sino que ha avanzado que este jueves presentará otro pidiendo la nulidad de las bases de la convocatoria de los nuevos altos cargos; esto es, el de los coordinadores del área 3, 4 y 5, anulando asimismo los nombramientos. Es decir, también los del exdiputado provincial del PP Adrián Ballester -en los servicios de Urbanismo e Infraestructuras- y del ingeniero Álvaro García Ortega en los servicios ambiental, seguridad, atención ciudadana, registro y estadística, salvándose de este fuego cruzado la libre designación de Pedro Zaplana como asesor jurídico del Consistorio.

Competencias

Pomares basa su recurso extraordinario de revisión de las plazas en que el procedimiento es ilegal porque las bases fueron aprobadas por el alcalde cuando la competencia reside en la concejala de Recursos Humanos, Agustina Rodríguez, por así estar delegado mediante acuerdo de 28 de junio de 2023 de la junta de gobierno, incluyendo la aprobación de bases de selección y procedimientos selectivos.

Además, sostiene que el anuncio de la convocatoria solo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia y no en el Boletín Oficial del Estado, como exige el artículo 97 de la ley de bases de régimen local, en perjuicio del derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública.

Por último, insiste en que no se ha realizado el preceptivo informe de impacto de género, un punto que el Ayuntamiento ya rechazó al considerar que no es obligatorio, algo que Pomares sigue cuestionando afirmando que el Consistorio "falta a la verdad". Y va más allá sembrando dudas sobre lo que supuestamente se oculta no dándole acceso a los expedientes.

El Síndic de Greuges ha recriminado al Consistorio por no contestar a las demandas del comisario, recordando que está obligado a facilitarle los documentos requeridos.

Batalla

Después del decreto de jubilación forzosa, se ha desatado una oleada de reacciones que han puesto de manifiesto una batalla abierta. Pomares ordenó el cierre de la oficina policial en el Rabaloche por no tener en vigor el contrato de alquiler y Pastor respondió con la reapertura al considerar que el comisario se había extralimitado en sus funciones. También se negó a que los agentes se encargaran de abrir y cerrar las zonas infantiles de los parques Severo Ochoa y la Glorieta.

Entretanto, el comisario señaló que hay una merma de efectivos en el cuerpo policial, con cuatro agentes menos y 17 plazas pendientes, desde que entró el bipartito hace dos años y que la bolsa de empleo está paralizada desde diciembre, coincidiendo además con que los vecinos, especialmente en la Costa, perciben un incremento de la inseguridad.