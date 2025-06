El PP se mantiene firme con los actos del Orgullo LGTBI en Orihuela pese al plante de Vox

La ciudad celebra el Orgullo LGTBIQ+ con un programa de actividades bajo el lema "Orihuela incluye". La concejala de Bienestar Social e Igualdad, Agustina Rodríguez (PP), respaldada por el alcalde, Pepe Vegara, presentó este miércoles todos los actos previstos después de que su socio de gobierno, Vox, se haya desvinculado de los eventos e incluso haya criticado su gasto. Por ello, ambos destacaron el papel del municipio en la defensa activa de los derechos humanos y la diversidad.

La edil insistió en que la situación actual "nos exige reforzar el apoyo institucional al colectivo, especialmente ante el aumento de los discursos de odio y los delitos asociados" que afectan, en particular, a la población más joven. Según datos recientes, apuntó, el 20% de las personas LGTBI ha sufrido una agresión en el último año, y el 25% algún tipo de discriminación laboral, en el acceso al empleo, servicios o vivienda.

Frente a esta realidad, desde el Ayuntamiento se están implementando las medidas como la aprobación inminente de un protocolo de actuación ante el acoso y la violencia hacia personas LGTBIQ+ en el entorno laboral municipal, elaborado por personal técnico. "Nos permitirá actuar de forma clara y directa ante cualquier situación de discriminación dentro del propio Consistorio, que debe ser ejemplo de igualdad", señaló.

Además, avanzó que la concejalía está finalizando un estudio participativo sobre la situación de los colectivos vulnerables y los discursos de odio en el municipio, con el objetivo de elaborar nuevos planes de intervención social y municipal, que se concretarán antes de que acabe el año. "Estos planes serán una hoja de ruta basada en datos reales y tendrán un enfoque transversal para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de toda la ciudadanía", detalló Rodríguez.

Así, insistió en todo este trabajo se está haciendo con "el máximo rigor" y con el compromiso de asociaciones locales y el apoyo de instituciones como la Generalitat Valenciana y el centro comercial Zenia Boulevard, que también ha impulsado la campaña "Somos de todos los colores".

Por último, expresó su más sincera, clara y firme defensa al colectivo LGTBI: "No se trata solo de una opción ideológica, sino de una obligación institucional y ética mientras existan personas insultadas, humilladas, discriminadas o agredidas por su orientación sexual o identidad de género". Dicho de otro modo: "Rechazar el odio, más que una postura política, es una obligación democrática", por lo que "seguiremos trabajando con determinación en pro de una Orihuela en la que no quepan los discursos de odio", sentenció.

De ahí que este programa nazca para "visibilizar la situación del colectivo, poner énfasis en la necesidad de garantizar los derechos humanos de todas las personas sin distinción y continuar construyendo un municipio diverso en el que todas las personas se sientan respetadas y seguras", indicó.

En la misma línea, el alcalde destacó el programa de actividades, "valiente y necesario", con el que se reafirma el compromiso del Ayuntamiento con los valores de igualdad y respeto a la diversidad: "Orihuela debe ser una ciudad que apoye a cualquier colectivo, en defensa de los derechos fundamentales". "Tenemos que alejarnos de cualquier forma de fobia o de odio que cuestione a las personas por lo que son", señaló a renglón seguido, haciendo hincapié en que "todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, y eso es algo que debemos defender sin ambigüedades".

"Como representantes públicos, tenemos la obligación de desterrar cualquier discurso de odio y apoyar a quienes luchan por una sociedad más justa, libre e inclusiva", concluyó el regidor.

Programa de actividades -Desde abril hasta junio Talleres de sensibilización y prevención de la LGTBIfobia en todos los centros escolares del municipio, dirigidos a alumnado de último ciclo de Primaria y ESO, impartidos por profesionales de la asociación Atrévete Orihuela. -7 de junio: de 9 a 14 horas - Glorieta Gabriel Miró Jornada deportiva LGTBI, en colaboración con Dimove Elche. -11 de junio: de 9 a 13 horas - Biblioteca María Moliner Taller sobre familias diversas (exclusivo para escolares). -Del 16 al 30 de junio - Centro de Mayores Virgen de Monserrate Exposición "El armario deportivo abre sus puertas", sobre diversidad afectivo-sexual en el deporte y la educación física, con 17 paneles informativos. -26 de junio: 19.30 Desde el Ayuntamiento hasta la Glorieta Gabriel Miró Marcha conmemorativa del Orgullo LGTBIQ+, lectura del manifiesto por parte de la pregonera Lidia García García y fiesta con Arnicoco DJ. Se entregarán banderas y merchandising LGTBIQ+ a los asistentes. -28 de junio: 19 horas Centro Comercial Zenia Boulevard "Color Day": pasacalles orgullosos con batucada, bandera gigante LGTBIQ+, animación y estands informativos del movimiento. -30 de junio: 10 horas Biblioteca María Moliner Taller "El fenómeno del Chemsex", impartido por Ignacio Cervera, dirigido exclusivamente a profesionales sanitarios y sociales. -30 de junio: 19.30 horas Auditorio de La Lonja Proyección de la película Te estoy amando locamente, de Alejandro Marín, protagonizada por Alba Flores, La Dani y Omar Banana.

Mientras, Vox no solo se ha desmarcado del evento, sino que ha criticado su gasto de más de 16.000 euros en la licitación para el Día del Orgullo a finales de mes y el próximo año con una marcha que la ciudad celebra desde 2022 bajo el bipartito de PSOE y Ciudadanos.

El portavoz de la formación, Manuel Mestre, afeó que se destine tal cantidad de dinero público a una actividad que ha tachado de "ideológica", considerando además "especialmente grave" que se empleen talleres como "Familias diversas" para introducir mensajes políticos entre los más pequeños, algo que ha definido como "adoctrinamiento infantil".

El grupo municipal quiso dejar claro que no tiene ninguna implicación en la conmemoración del Día del Orgullo ni en actividades relacionadas que promueve la Concejalía de Bienestar Social, cuya titular pertenece al PP.

El también concejal y socio de los populares señaló que "esta decisión ha sido impulsada por el PP dentro del Gobierno municipal y no cuenta con el respaldo de nuestro grupo", sosteniendo que "Vox no ha sido informado ni por supuesto ha participado en la organización del evento".

"Chiringuitos políticos"

En este sentido, ha manifestado que "los impuestos de los oriolanos no deben usarse para mantener chiringuitos políticos ni para promover banderas que dividen a los ciudadanos en lugar de unirlos", ya que, según Vox, este tipo de actos no representan las verdaderas necesidades del colectivo homosexual, sino que están diseñados para alimentar estructuras ideológicas.

Además, apuntó que es una contradicción hablar de defensa de los homosexuales mientras se promueven políticas que facilitan la entrada de culturas que persiguen precisamente esa orientación sexual: "El verdadero peligro para los derechos y la libertad de todos, incluidos los homosexuales, viene de la inmigración ilegal masiva que importa culturas donde la homosexualidad está perseguida con cárcel o incluso con la muerte", manifestó.

"No vamos a permitir que se normalice la utilización del Ayuntamiento para imponer discursos que no representan a la mayoría ni a las familias de Orihuela", conluyó Mestre, añadiendo que "el respeto no se impone con banderas, se construye con sentido común, responsabilidad y con políticas que beneficien a todos por igual".

Hace un año, el PP se alió en el pleno de junio con la oposición arrinconando a Vox con la defensa de derechos LGTBI. Con todo, PSOE, Cs y Cambiemos lamentaron el retroceso con un Consistorio sin bandera arcoíris y denunciaron un aumento de los delitos de odio.

Vox se desmarcó entonces de lo que pretendía ser una declaración institucional con motivo del Orgullo LGTBI, aludiendo a "la imposición de una ideología radical que enfrenta a colectivos" con "un problema que no existe" y defendiendo que "una bandera de unos lobbies que no representa a todos los homosexuales no tiene que estar en el Ayuntamiento".

Pregoneros

Después, la ciudad celebraba su tercera marcha, con un pregonero orgulloso de ser "gitano y maricón", Juan David Santiago Torres.

Orihuela celebra su tercera Marcha del Orgullo / Áxel Álvarez

En 2023, la actividad se hizo ya con un nuevo equipo de gobierno de PP y Vox, con un colectivo que marchó con el runrún del desembarco de Vox en el Ejecutivo local. "Nadie nos va a meter de nuevo en el armario", dijo el entonces pregonero, el periodista Pepe Ruiz.

Esta vez la encargada de leer el manifiesto del Orgullo será la activista, investigadora y divulgadora Lidia García, que nació en Albacete, pero que está muy vinculada a la Vega Baja, ya que ha residido muchos años en Orihuela, donde presentó su primer libro, y es una referente en la lucha por la igualdad y los derechos LGTBI. doctora en Historia del Arte y colaboradora en programas como Cine de barrio (TVE), La Ventana (SER) o Mañana más (RNE), y es autora del podcast Campaneras.

Todo ello se vislumbra como antesala a un pleno de junio, el mes del arcoíris, en el que habrá varias iniciativas en defensa del colectivo.